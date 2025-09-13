Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Βασίλη Κικίλια να ζητά διερεύνηση για τη στάση του λιμενικού και για την επάρκεια των μέτρων απέναντι σε έκνομες ενέργειες στον χώρο του λιμένα
- Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
- Βόρειος Στόλος και MiG-31 στην Αρκτική: Μήνυμα αποτροπής από τη Μόσχα
- Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου
- Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και κατόπιν εντολής του Διοικητή της 2ης Περιφέρειας (Βόλος) του Λιμενικού Σώματος, διετάχθει η άμεση διενέργεια Διοικητικής Διερεύνησης από τη Λιμενική Αρχή Στυλίδας, αναφορικά με λεκτικό περιστατικό που συνέβη στο λιμάνι της Αρκίτσας μεταξύ πολίτη και λιμενικού, καθώς και για την αντιμετώπιση σε έκνομες ενέργειες Ρομά, σύμφωνα με καταγγελίες και αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με καταγγελίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, στο επίκεντρο βρίσκεται λεκτικό επεισόδιο μεταξύ πολίτη και στελέχους του Λιμενικού, με φόντο την παρουσία Ρομά, που επιχειρούν να πουλήσουν υαλοκαθαριστήρες σε οδηγό οχήματος εντός του λιμένα.
Τι συνέβη στο λιμάνι Αρκίτσας
Ο πολίτης φέρεται να διαμαρτυρήθηκε στο στέλεχος του Λιμενικού για το γεγονός, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη φραστική αντιπαράθεση, καθώς ο λιμενικός φέρεται να απαντά στον πολίτη που διαμαρτύρεται: «Άσε το αμάξι στην άκρη και έλα να μου κάνεις μήνυση».
Σημειώνεται ότι στα λιμάνια απαγορεύεται κάθε μορφή παράνομης εμπορικής δραστηριότητας (πώληση προϊόντων χωρίς άδεια, παροχή υπηρεσιών χωρίς άδεια του φορέα διαχείρισης λιμένα ή του Λιμενικού Σώματος). Οι χώροι του λιμένα είναι αυξημένης εποπτείας και ασφάλειας, με σαφείς κανονισμούς λειτουργίας.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια να κινείται άμεσα, ζητώντας διερεύνηση τόσο για τη στάση του λιμενικού, όσο και για την επάρκεια των μέτρων απέναντι σε έκνομες ενέργειες στον χώρο του λιμένα.
- Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»
- Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο ενώ τον βιντεοσκοπούσαν
- Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»
- Γιουβέντους – Ίντερ 4-3: Ανατροπή και νίκη στο ντέρμπι για τη «Μεγάλη Κυρία»
- Ρωσία: Ουκρανική επίθεση κατά συμπλέγματος διυλιστηρίων
- Αποκάλυψη: Ο 42χρονος μαστροπός έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις