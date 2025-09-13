Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας

Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και κατόπιν εντολής του Διοικητή της 2ης Περιφέρειας (Βόλος) του Λιμενικού Σώματος, διετάχθει η άμεση διενέργεια Διοικητικής Διερεύνησης από τη Λιμενική Αρχή Στυλίδας, αναφορικά με λεκτικό περιστατικό που συνέβη στο λιμάνι της Αρκίτσας μεταξύ πολίτη και λιμενικού, καθώς και για την αντιμετώπιση σε έκνομες ενέργειες Ρομά, σύμφωνα με καταγγελίες και αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με καταγγελίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, στο επίκεντρο βρίσκεται λεκτικό επεισόδιο μεταξύ πολίτη και στελέχους του Λιμενικού, με φόντο την παρουσία Ρομά, που επιχειρούν να πουλήσουν υαλοκαθαριστήρες σε οδηγό οχήματος εντός του λιμένα.

Τι συνέβη στο λιμάνι Αρκίτσας

Ο πολίτης φέρεται να διαμαρτυρήθηκε στο στέλεχος του Λιμενικού για το γεγονός, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη φραστική αντιπαράθεση, καθώς ο λιμενικός φέρεται να απαντά στον πολίτη που διαμαρτύρεται: «Άσε το αμάξι στην άκρη και έλα να μου κάνεις μήνυση».

Σημειώνεται ότι στα λιμάνια απαγορεύεται κάθε μορφή παράνομης εμπορικής δραστηριότητας (πώληση προϊόντων χωρίς άδεια, παροχή υπηρεσιών χωρίς άδεια του φορέα διαχείρισης λιμένα ή του Λιμενικού Σώματος). Οι χώροι του λιμένα είναι αυξημένης εποπτείας και ασφάλειας, με σαφείς κανονισμούς λειτουργίας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια να κινείται άμεσα, ζητώντας διερεύνηση τόσο για τη στάση του λιμενικού, όσο και για την επάρκεια των μέτρων απέναντι σε έκνομες ενέργειες στον χώρο του λιμένα.