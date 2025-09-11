Συνάντηση Κικίλια – Μπέργκαμ στα ναυπηγεία Ελευσίνας – «Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ θα συνεχιστεί»

Στα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ Ελευσίνας βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταγκ Μπέργκαμ.

Μαζί τους στα ναυπηγεία της Ελευσίνας επίσης βρέθηκαν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος και δ.σ. της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, καθώς και ο επιτετραμμένος της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα, Τζος Χακ.

Ακολούθησε συνάντηση εργασίας ανάμεσα στους κ. Κικίλια και Μπέργκαμ, με αντικείμενο την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία, στην ασφάλεια και στις επενδύσεις, καθώς και τη σημασία των ναυπηγείων Ελευσίνας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

«Κοινή προσπάθεια για την ενδυνάμωση του κλάδου»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε:

«Είχα την χαρά να υποδεχθώ σήμερα εδώ, στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας της ONEX, τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ και να συζητήσουμε για το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα με την ποντοπόρο ναυτιλία και τα ναυπηγεία μας, σε συνεργασία με την Αμερική, στην κοινή προσπάθεια να αναπτυχθεί ο κλάδος, να ενδυναμωθεί και να τονιστούν οι επιχειρηματικές και οικονομικές σχέσεις σε αυτόν τον χώρο».

«Η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα έχει απτά αποτελέσματα» πρόσθεσε ο Βασίλης Κικίλιας.

Η επένδυση των 125 εκατ. ευρώ στα ναυπηγεία

Από την πλευρά του ο κ. Θεοδωρικάκος – στην συνάντησή του με τον κ. Μπέργκαμ στην οποία ήταν παρούσα και η γ.γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη – ανέδειξε τη στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία με την κρατική αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, που επένδυσε 125 εκατ. ευρώ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Επίσης, επισήμανε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης για την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας με την ένταξή της στις στρατηγικές επενδύσεις. Και προσέθεσε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης αντιμετωπίζει θετικά τις προοπτικές ευρύτερης αξιοποίησης του χώρου ως λιμενικό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο.

Παράλληλα, υπογράμμισε και την εξαγγελία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για ξεχωριστό καθεστώς, με ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης, για νέα κίνητρα στην αμυντική βιομηχανία και τις δυνατότητες ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.