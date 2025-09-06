newspaper
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
89η ΔΕΘ – Κικίλιας: Πάνω απο 1 δισ. για το «πρασίνισμα» του ακτοπλοϊκού στόλου
89η ΔΕΘ – Κικίλιας: Πάνω απο 1 δισ. για το «πρασίνισμα» του ακτοπλοϊκού στόλου

Τι ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο του στο πλαίσιο του ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Λάμπρος Καραγεώργος
Στις ράγες αρχίζει να μπαίνει το πρόγραμμα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του ακτοπλοϊκού στόλου, σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας στη Θεσσαλονίκη, στο OT FORUM και στους δημοσιογράφους του OT, Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη στο πλαίσιο του ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα διαθέσει 300 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για τον νέο «πράσινο» ακτοπλοϊκό στόλο. Προβλέπονται ακόμη 700 εκατομμύρια ευρώ για τους ακτοπλόους που θα πληρούν τις προδιαγραφές, ώστε να κατασκευάσουν πιο ασφαλή, μεγαλύτερα και φιλικά προς το περιβάλλον πλοία, με οικολογικά καύσιμα και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τα κονδύλια και η ακτοπλοϊα

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση, μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Ναυτιλίας, η διάθεση των κονδυλίων θα γίνει μέσω διαγωνισμού.

Οι επιλέξιμες ακτοπλοϊκές εταιρείες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διαφάνειας των οικονομικών τους και του αξιόχρεού τους, ενώ θα υπάρχει υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Παράλληλα, έχει ήδη διαμορφωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου, με «θεματοφύλακα» την ΕΤΕπ. Επιπλέον, όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε ελληνικά ή ευρωπαϊκά ναυπηγεία, με προφανή οφέλη για την ευρύτερη οικονομία.

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε «πράσινες» επενδύσεις συνολικού κόστους άνω του ενός δισ. ευρώ, εκ των οποίων 750 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από χαμηλότοκο δανεισμό και 300 εκατ. ευρώ από δημόσια στήριξη. Οι επενδύσεις θα αφορούν πάνω από 60 πλοία. Η δημόσια στήριξη θα δοθεί μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο της κοινής διυπουργικής συνέντευξης στις 30 Ιουνίου από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.

Οι παρεμβάσεις που έρχονται

Οι παρεμβάσεις διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση και τη στόχευσή τους:

-Ναυπήγηση νέων πλοίων: Τουλάχιστον 12 νέα συμβατικά επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, εξοπλισμένα με σύγχρονες μηχανές (π.χ. διπλού καυσίμου) και προηγμένα συστήματα περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και απόσυρση των πλέον γερασμένων και ρυπογόνων πλοίων.

-Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων πλοίων: Επεμβάσεις σε τουλάχιστον 45 υπάρχοντα πλοία, χωρίς να αλλάξουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Περιλαμβάνει εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, τεχνολογιών ανάκτησης θερμότητας, βελτιωμένων φωτιστικών LED και λύσεων μείωσης κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών CO₂.

-Ριζική μετασκευή και αναβάθμιση: Μετασκευή τουλάχιστον έξι πλοίων με αντικατάσταση κύριων μηχανών (π.χ. διπλού καυσίμου), συνολική βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και, όπου χρειάζεται, επιμήκυνση για αύξηση της χωρητικότητας και της αποδοτικότητας.

Οικολογικά καύσιμα

Στη συνέντευξή του στο OT Forum, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και στο χρονικό περιθώριο έως το 2032 για μετάβαση σε οικολογικά καύσιμα, τα οποία, όπως τόνισε, «δεν έχουν παραχθεί ακόμη». Όπως είπε: «Πού θα τα βρουν τα πλοία; Μόνο πρόστιμα και μόνο ποινές δεν γίνεται. Όλα αυτά πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση εκπομπών, αλλά και σε μετατροπή των στόλων σε πιο πράσινους. Δεν μπορείς να βάζεις χρονικά όρια χωρίς νέα καύσιμα».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα Αιγίς 2 και την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος με νέα σκάφη. Στόχος είναι, μέσα στους επόμενους 5–6 μήνες ή στις αρχές του 2026, «να έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των διαγωνισμών για το Λιμενικό Σώμα και στους επόμενους 15–18 μήνες να αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε». Όπως είπε, οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν μέσω ΤΑΙΠΕΔ, που παρέχει τη δυνατότητα ταχύτερων διαδικασιών και διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Τέλος, αναφερόμενος στα κίνητρα για να ακολουθήσουν οι νέοι το επάγγελμα του ναυτικού, ο κ. Κικίλιας τόνισε: «Όταν οι καπετάνιοι στην ποντοπόρο ναυτιλία, στο LNG, στα κρουαζιερόπλοια ή στην ακτοπλοΐα αμείβονται με 15–18 χιλιάδες ευρώ τον μήνα, οι πρώτοι και δεύτεροι μηχανικοί με 12–15 χιλιάδες ευρώ, οι σεφ και οι μάγειρες με 7–9 χιλιάδες ευρώ και οι θαλαμηπόλοι με 4,5–5 χιλιάδες ευρώ, αυτό αποτελεί κίνητρο». Χαρακτήρισε μάλιστα τη ναυτιλία «μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά μας και για την επόμενη γενιά».

Πηγή: OT

