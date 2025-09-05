Για την αύξηση των ελέγχων στην ακτοπλοΐα, για το ΑΙΓΙΣ 2 που αφορά το λιμενικό σώμα, αλλά και για την ποντοπόρο ναυτιλία και τα κίνητρα που παρέχει σε νέους ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ναυτικοί μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο OT FORUM και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη, ενώ προανήγγειλε ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει «σημαντικές ανακοινώσεις σε αυτήν τη ΔΕΘ για τα σώματα ασφαλείας».

Όπως είπε ο υπουργός, «το καλοκαίρι, παρόλο που είχαν ανακοινωθεί οι αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, λειτούργησε η ελεύθερη οικονομία και προέκυψαν μειώσεις έως 32% στα συμβατικά πλοία και στα ταχύπλοα για την ελληνική οικογένεια, τονώθηκε και το τουριστικό προϊόν».

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «δώσαμε 42 εκατ. ευρώ ως μεταφορικό ισοδύναμο για να βοηθήσουμε τους νησιώτες και κάναμε και τον κλειστό 4ετή διαγωνισμό για άγονες γραμμές που έχει να κάνει με περαιτέρω περιορισμό τιμών εισιτηρίων» και υπογράμμισε: «Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε».

Το ΑΙΓΙΣ 2

Όσον αφορά τους ελέγχους στην ακτοπλοΐα σημείωσε πως το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 1.000 έκτακτοι έλεγχοι. «Οι πολίτες και η ασφάλεια τους, αλλά και οι εργαζόμενοι στα πλοία είναι πρώτη προτεραιότητα για εμάς και είδατε ότι προσάρμοσαν όλοι και τα δρομολόγια τους και τις συνήθειές τους τηρώντας αυστηρά τον νόμο», σχολίασε.

Ερωτηθείς για το ΑΙΓΙΣ 2, ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι είναι η συνέχεια του Αιγίς για την πολιτική προστασία που υλοποιήθηκε μέσα σε 15 μήνες. Επισημαίνοντας το δύσκολο έργο των λιμενικών τόνισε ότι «έχουμε 15.500 μίλια ακτογραμμής και θαλάσσιων συνόρων, έχουμε πολλές προκλήσεις με την παράνομη μετανάστευση με εγκληματικότητα, παράνομο εμπόριο όπλων ναρκωτικών, έκνομες ενέργειες και πρέπει να βοηθήσουμε το λιμενικό σώμα να παρακολουθεί, να είναι εγκαίρως εκεί και να μπορεί να παίρνει σωστές αποφάσεις. Δεν μπορεί μόνο αυτό να γίνεται με εργαλεία του 1980 ή του ’90».

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε ότι «θα φτιάξουμε νέο κέντρο επιχειρήσεων στο υπουργείο, ψηφιακό, με χρήση ΑΙ», και πρόσθεσε πως «θα θέλαμε να εμπλέξουμε τα ελληνικά ναυπηγεία στην κατασκευή των νέων σκαφών του λιμενικού. Μπορεί να γίνει με προσπάθεια, οργάνωση, ρεαλιστική στόχευση. Το λιμενικό ετοιμάζεται να προκηρύξει διαγωνισμό για 2 μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης, για πολλά μικρότερα καταδιωκτικά σκάφη, drone και μη επανδρωμένα υποβρύχια».

Για τα ναυπηγεία

Όπως είπε για τον ρόλο των ναυπηγείων, «έχω την αίσθηση ότι η προσπάθεια που γίνεται να αναβιώσουν τα ναυπηγεία θα οδηγήσει στο τέλος όχι μόνο στις επισκευές πλοίων, αλλά επιτέλους στη δυνατότητα να σχεδιαστούν πλοία, να κατασκευαστούν, να είναι αξιόπλοα και αιχμή του δόρατος της ακτοπλοΐας και του λιμενικού και να χτυπήσουν και άλλες δουλειές στο εξωτερικό».

Οι διαγωνισμοί

Στόχος είναι, σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, τους επόμενους 5-6 μήνες ή αρχές του 2026 να έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των διαγωνισμών για το λιμενικό σώμα και τους επόμενους 15–18 μήνες να αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε. Οι διαγωνισμοί, είπε, θα γίνουν μέσω ΤΑΙΠΕΔ, που δίνει δυνατότητα ταχέων διαδικασιών και έχει και την τεχνογνωσία.

Πράσινη ναυτιλία

Για τη μετάβαση στην πράσινη ναυτιλία, ο αρμόδιος υπουργός είπε σχετικά πως η ελληνική κυβέρνηση θα δώσει 300 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για νέο ακτοπλοϊκό στόλο, πράσινο στόλο. Προβλέπονται ακόμη άλλα 700 εκατομμύρια στους ακτοπλόους εκείνους οι οποίοι θα πληρούν τις προδιαγραφές, ώστε να φτιάξουν πιο ασφαλή πλοία, πιο μεγάλα πλοία, πράσινα πλοία, με οικολογικά καύσιμα με λιγότερο και μικρότερο αποτύπωμα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στο χρονικό περιθώριο μέχρι το 2032 για αλλαγή καυσίμου σε οικολογικά καύσιμα τα οποία, όμως, όπως τόνισε, «δεν έχουν παραχθεί και εδώ γεννάται ερώτημα, πού θα τα βρουν τα πλοία; Μόνο πρόστιμα και μόνο ποινές δεν γίνεται. Όλα αυτά είναι για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και ρύπων, αλλά να οδηγήσει και σε μια μετατροπή των στόλων σε πιο πράσινους. Αλλά πώς βάζεις όρια χρονικά χωρίς νέα καύσιμα; Δεν υπάρχουν καύσιμα, δεν βάζεις όρια».

Νέοι ναυτικοί

Αναφερόμενος στα κίνητρα που δίνει η ναυτιλία προκειμένου οι νέοι να επιλέξουν να γίνουν επαγγελματίες ναυτικοί, ο κ. Κικίλιας είπε, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά: «Όταν οι καπετάνιοι για την ποντοπόρο ναυτιλία, για το LNG, για τα κρουαζιερόπλοια, για την ακτοπλοΐα αμείβονται με 15 και 16 και 17 και 18.000 ευρώ τον μήνα, οι πρώτοι και δεύτεροι μηχανικοί με 12, 13, 14 και 15.000 ευρώ τον μήνα, οι σεφ και οι μάγειρες με 7, 8 και 9.000 ευρώ και οι θαλαμηπόλοι με 4,5 και 5.000 ευρώ, είναι κίνητρο» και χαρακτήρισε την ενασχόληση με τη ναυτιλία «μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά μας και για την επόμενη γενιά».