Για την εξέλιξη των μεγάλων ψηφιακών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιακή αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ψηφιακό πορτοφόλι, την τοποθέτηση νέου συστήματος ελέγχου οδικής ασφάλειας αλλά και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο ΟΤ Forum στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, συζητώντας με τους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα, Ελένη Στεργίου και Γιάννη Μπασκάκη, σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε έργα όπως αυτά της ψηφιακής οργάνωσης της Πολεοδομίας, της Δικαιοσύνης, της Υγείας, αλλά και έργα υποδομών, όπως το δίκτυο οπτικής ίνας αλλά και τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. «Στόχος να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν τα έργα, τα οποία πραγματικά θα φέρουν αλλαγή στο πώς λειτουργούν κάποια πράγματα», είπε.

Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, πρόκειται για έργα σημαντικά και για έναν πρόσθετο λόγο: σχετίζονται με τη διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης.

Όσα είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου:

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ερώτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Παπαστεργίου είπε χαρακτηριστικά ότι «πρόκειται για ένα κεφάλαιο από μόνο του». Όπως διευκρίνισε, ενώ υπήρχε ψηφιοποίηση του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ το πρόβλημα ήταν ότι αυτό το πληροφοριακό σύστημα δεν το ήλεγχε ποτέ το Δημόσιο, παραδεχόμενος ότι υπήρχαν στεγανά στο σύστημα. «Εδώ τίθεται το ερώτημα: ποιος χειρίζεται τα δεδομένα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχουν και πράγματα που μπορούν να γίνουν. Όπως είπε ένας παράγοντας διασφάλισης της διαφάνειας είναι το Κτηματολόγιο. «Φέτος, το κτηματολόγιο βρίσκεται σχεδόν στο 100%», είπε. Επιπλέον, ένας δεύτερος παράγοντας διαφάνειας είναι ότι πλέον υπάρχουν δορυφορικά δεδομένα.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο», είπε ο κ. Παπαστεργίου διευκρινίζοντας ότι πέρα από τα σταβλιζόμενα ζώα, δεν υπήρχαν δεδομένα για τα υπόλοιπα. «Η τεχνολογία μπορεί να δώσει λύσεις και σε αυτή την περίπτωση», κατέληξε.

Ψηφιακή διακυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση

Σε ερώτηση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι η τεχνολογία επιτρέπει από τη μία πλευρά τη σωστή συνεργασία με την Κεντρική Κυβέρνηση και επιπλέον βοηθάει στο διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι «τρέχουν» ήδη πολλά έργα για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, περίπου 500 εκατομμύρια χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ, από Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Πρόκειται για έργα που επιτρέπουν την καλύτερη συνεργασία, την ψηφιοποίηση, την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης ακόμη και την κυβερνοασφάλεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων των Ελλήνων πολιτών. Ειδικά για το θέμα της κυβερνοασφάλειας είπε ότι διατίθενται 8 εκατ. ευρώ «μόνο για την αυτοδιοίκηση ώστε τα δεδομένα να παραμείνουν ασφαλή».

Το ψηφιακό πορτοφόλι

Αναφερόμενος στο λεγόμενο «ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι», ο Δημήτρης Παπαστεργίου είπε ότι «η Ευρώπη θέλει ένα κοινό wallet, μια εφαρμογή όπου θα υπάρχουν συγκεντρωμένα όλα τα βασικά έγγραφα του πολίτη».

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για αυτό η Ευρώπη θα έχει καταλήξει σε περίπου ένα χρόνο, ωστόσο «εμείς το έχουμε ήδη» και πλέον θα υπάρξει η επόμενη έκδοση του Gov.gr Wallet ενώ θα ενσωματωθεί και ο ψηφιακός βοηθός που θα επιτρέπει τη δημιουργία αυτόματων αιτήσεων για λογαριασμό του πολίτη.

Όπως διευκρίνισε, σήμερα στο ελληνικό ψηφιακό πορτοφόλι υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης 20 διαφορετικών εγγράφων, ενώ ξεκίνησε από την ενσωμάτωση της αστυνομικής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης.

Για τον Προσωπικό Αριθμό

Σχετικά με τον Προσωπικό Αριθμό, ο Δημήτρης Παπαστεργίου είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν αποδοθεί 1,3 εκατομμύρια αριθμοί, έχουν εντοπιστεί περίπου 400 χιλιάδες απλά λάθη τα οποία διορθώνονται αλλά και περίπου 5,5 χιλιάδες σοβαρότερα λάθη. «Όλα αυτά διορθώνονται πλέον», είπε ενώ σημείωσε ότι υπάρχει παράταση έως τις 5 Νοεμβρίου στη δυνατότητα επιλογής των πρώτων δύο στοιχείων από τους πολίτες.

Κάμερες στους δρόμους

Για τις νέες κάμερες οδικής ασφάλειας, ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το σύστημα θα εντοπίζει και τις πιο απλές, αλλά και συγχρόνως πιο συχνές, παραβάσεις μέσω των καμερών νέου τύπου. Οι διαγωνισμοί σχετικά με το πρόγραμμα ήδη τρέχουν, είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, καταρχήν για την πλατφόρμα που θα διαχειρίζεται τις παραβάσεις ώστε να αποστέλλονται άμεσα οι κλήσεις, ενώ παράλληλα τρέχει και ο διαγωνισμός για τις κάμερες.

Επιπλέον, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι οι πληρωμές των κλήσεων για τις παραβάσεις, με το νέο σύστημα, θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά.