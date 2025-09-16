Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, όπου θα έχει σειρά σημαντικών επαφών με την αμερικανική κυβέρνηση, το Κογκρέσο και φορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη ναυτιλία, τα ναυπηγεία και την ενεργειακή πολιτική.

Ο Βασίλης Κικίλιας θα έχει θα συναντήσει μεταξύ άλλων μέλη του Κογκρέσου με πρωταγωνιστικό ρόλο σε ζητήματα ναυπηγείων

Κομβικό σημείο της επίσκεψης θα αποτελέσει η συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη.

Τι θα συζητηθεί

Η ατζέντα του υπουργού ξεκινά με επαφές στο υπουργείο Ενέργειας, όπου θα συναντηθεί με τον αναπληρωτή υφυπουργό Josh Volz, αρμόδιο για ζητήματα ενέργειας και θαλάσσιας πολιτικής. Στη συνέχεια θα έχει συνομιλίες με αντιπροσωπεία του USDR, ενώ προβλέπεται να συναντηθεί και με τον ασκούντα καθήκοντα Διοικητή της Ακτοφυλακής, Ναύαρχο Kevin Lunday.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις επαφές στο Καπιτώλιο, καθώς ο κ. Κικίλιας θα συναντήσει μέλη του Κογκρέσου που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση νομοθεσίας για τα ναυπηγεία. Ανάμεσά τους οι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Jerry Moran και Todd Young, ο οποίος είναι και βασικός εισηγητής σχετικών νομοσχεδίων.

Την επόμενη ημέρα, ο κ. Κικίλιας θα έχει συνάντηση με τον βουλευτή Γκας Μπιλιράκη, έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των ελληνικών θεμάτων στο Κογκρέσο. Σημαντική θεωρείται επίσης η επίσκεψη στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, όπου θα συζητηθούν τα οικονομικά προγράμματα που σχετίζονται με τη ναυτιλία με τον απόστρατο πλοίαρχο Jerry Hendrix.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει επαφή με τον επικεφαλής επενδύσεων της αμερικανικής αναπτυξιακής τράπεζας (DFC), καθώς και συνάντηση με τον βουλευτή Jim Patronis, πριν από το ραντεβού με τον υπουργό Μεταφορών, Σον Ντάφι.

Η επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στην Ουάσινγκτον πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία αποκτά νέα στρατηγική διάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν στην Ελλάδα έναν αξιόπιστο εταίρο στη Μεσόγειο, με κομβικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές, την ενέργεια και την ασφάλεια.

Ο Έλληνας υπουργός αναμένεται να αναδείξει τις προοπτικές συνεργασίας σε επίπεδο ναυπηγείων, λιμενικών υποδομών και επενδύσεων, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία και τη σταθερότητα.