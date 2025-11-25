newspaper
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Κικίλιας: Διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του ΙΜΟ
Πολιτική Γραμματεία 25 Νοεμβρίου 2025 | 10:56

Κικίλιας: Διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του ΙΜΟ

Ο Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με ομολόγους του από χώρες με καίριο ρόλο στη διεθνή ναυτιλία

Σύνταξη
Σειρά διμερών συναντήσεων με ομολόγους του από χώρες με καίριο ρόλο στη διεθνή ναυτιλία πραγματοποίησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο Λονδίνο όπου βρίσκεται για την 34η Τακτική Συνέλευση του International Maritime Organization (IMO).

Στη συνάντησή του με τον Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα Μεταφορών, Οικονομίας, Ενέργειας και Επιχειρήσεων, Marco M. Sylvester, λίγους μήνες μετά τη συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο, οι δύο πλευρές συζήτησαν για την εξαιρετική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ναυτιλιακό τομέα, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές πλαίσιο – και ειδικότερα εντός του ΙΜΟ – η οποία ενισχύεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι χώρες τους έχουν ακόμη πολλά να προσφέρουν σε αυτόν τον κομβικό τομέα για την οικονομία και την ανάπτυξη.

Β. Κικίλιας και Marco M. Sylvester

Κικίλιας: Σημαντικές διμερείς συναντήσεις

Ακολούθησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας, Dr Rumaih Al-Rumaih, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η σχέση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας έχει αναβαθμιστεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, όπως καταδεικνύουν και οι πρόσφατες υψηλού επιπέδου επισκέψεις. Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε την εκτίμησή του για τα σημαντικά επιτεύγματα της Σαουδικής Αραβίας στον τομέα του τουρισμού, ενώ οι δύο πλευρές συζήτησαν για τη σημασία της παραδοσιακά αμοιβαίας υποστήριξης των υποψηφιοτήτων τους στον ΙΜΟ, για την ανάγκη διαφύλαξης της θαλάσσιας ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και για την κοινή επιθυμία περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, των λιμένων και της κρουαζιέρας.

Β. Κικίλιας και Dr Rumaih Al-Rumaih

Σε επόμενη διμερή επαφή του, συναντήθηκε με τον Υπουργό Μεταφορών του Κατάρ, Mohammed bin Abdulla Al Thani, με τον οποίο συζητήθηκαν η ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών συνεργειών στον τομέα της ναυτιλίας και των λιμένων, καθώς και η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του ΙΜΟ.

Στη συνέχεια, στη συνάντησή του με τον Υφυπουργό Μεταφορών της Κίνας, Li Yang, συζητήθηκε η ισχυρή σχέση των δύο χωρών στον ναυτιλιακό τομέα και οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσής της, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη σημασία της ανταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο του ΙΜΟ, λόγω του υψηλού ποσοστού του παγκόσμιου εμπορικού στόλου που αντιπροσωπεύουν οι δύο χώρες.

Τέλος, ο Υπουργός παρέθεσε γεύμα εργασίας στους μεσογειακούς ομολόγους του — την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δημοσίων Έργων της Μάλτας, Chris Bonett, και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, Edoardo Rixi — στο οποίο επιβεβαιώθηκε η κοινή προσέγγιση για τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής και διεθνούς ναυτιλίας.

Οι χώρες της Μεσογείου, που εκπροσωπούν σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πλοιοκτησίας και διαθέτουν βαθιά παράδοση και τεχνογνωσία στον τομέα, υπογράμμισαν την αξία της στενής συνεργασίας για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ναυτιλίας, ενώ ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε τους ομολόγους του για τη γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση, τονίζοντας ότι αποτελούν συνοδοιπόρους της Ελλάδας στις κοινές μελλοντικές προσπάθειες.

Economy
Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Economy
Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

inWellness
inTown
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως στον δρόμο προς τις κάλπες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου

Στις 8 Δεκεμβρίου η συνύπαρξη σε εκδήλωση Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά τις κρίσιμες τοποθετήσεις τους για την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις

«Χωρίς καμία καθυστέρηση, απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα», τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο
Πολιτική 24.11.25
Πολιτική 24.11.25

ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο

Για «επιτυχία» μιλά επισήμως η Πειραιώς για τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, την ώρα που «γαλάζιοι» βουλευτές κάνουν λόγο για μούδιασμα και απουσία ενθουσιασμού ανά περιοχές. Η κινητικότητα και οι εσωτερικές διεργασίες στο «γαλάζιο» παρασκήνιο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Διαδικτυακή σύσκεψη Δούκα με 300 στελέχη του ΠΑΣΟΚ – Στο επίκεντρο η πλατφόρμα των «6 σημείων» ενόψει συνεδρίου
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Διαδικτυακή σύσκεψη Δούκα με 300 στελέχη του ΠΑΣΟΚ – Στο επίκεντρο η πλατφόρμα των «6 σημείων» ενόψει συνεδρίου

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η πλατφόρμα των «έξι σημείων» που εισηγείται ο δήμαρχος Αθηναίων για το μέλλον της παράταξης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η Βουλή τίμησε την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης – Οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα κόμματα
Ειδική συνεδρίαση 24.11.25
Ειδική συνεδρίαση 24.11.25

Η Βουλή τίμησε την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης – Οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα κόμματα

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων τοποθετήθηκαν για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης - Τα μηνύματα των βουλευτών και οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις τους

Σύνταξη
Ο Τσίπρας καίει Πολάκη και Παππά – «Υπερίσχυσαν οι τάσεις» για τη μη διαγραφή του αψύ, ο καταδικασμένος 13-0 που «δεν διευκόλυνε» το κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ο Τσίπρας καίει Πολάκη και Παππά – «Υπερίσχυσαν οι τάσεις» για τη μη διαγραφή του αψύ, ο καταδικασμένος 13-0 που «δεν διευκόλυνε» το κόμμα

Οι εσωκομματικές τάσεις και η αμφισβήτηση του Τσίπρα, η αποτροπή της διαγραφής Πολάκη και ο Παππάς που δεν παραιτήθηκε μετά την καταδίκη του

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ενημέρωση από τον Γεραπετρίτη για τις κυβερνητικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική ζητεί η Νέα Αριστερά
Βουλή 24.11.25
Βουλή 24.11.25

Ενημέρωση από τον Γεραπετρίτη για τις κυβερνητικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική ζητεί η Νέα Αριστερά

Η Νέα Αριστερά ζητεί ενημέρωση της επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, «για τις κινήσεις της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής»

Σύνταξη
Τσίπρας – «Ιθάκη»: «Δεν φύτεψα τον Κασσελάκη» – Η απελπισία της βάσης και ο «τιμωρός με το αγγελικό πρόσωπο»
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Τσίπρας – «Ιθάκη»: «Δεν φύτεψα τον Κασσελάκη» – Η απελπισία της βάσης και ο «τιμωρός με το αγγελικό πρόσωπο»

Η κατάρρευση του μύθου για τον φυτευτό Κασσελάκη, η ιταλική κωμωδία και το τέλος της σχέσης του πρώην πρωθυπουργού με τον ΣΥΡΙΖΑ

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας

Με εξυπνακισμούς περί Καρλ Μαρξ και Γκράουτσο Μαρξ και ούτε μια λέξη επί της ουσίας του περιεχομένου των 759 σελίδων ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα καταφεύγοντας στο χιλιοπαιγμένο αφήγημα του «καταστροφικού 2015», το οποίο ωστόσο η «Ιθάκη» αποδομεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε σήμερα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει άγνωστες πτυχές της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών
Μετρήσιμοι δείκτες 25.11.25
Μετρήσιμοι δείκτες 25.11.25

Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών

Θα πρόκειται για την πρώτη συστηματική, ετήσια και δημόσια διαθέσιμη καταγραφή των πραγματικών επιδόσεων, των ευκαιριών, των προκλήσεων και των πιέσεων που δέχονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Σύνταξη
