Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση

Στη σημασία του ελέγχου των θαλάσσιων οδών αλλά και των λιμανιών ως παράγοντες που ενισχύουν σημαντικά τη διαπραγματευτική θέση της χώρας αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη του στο in.

Όπως τόνισε η Ελλάδα μπορεί να είναι μία μικρή γεωγραφικά χώρα, ωστόσο παραμένει κραταιά δύναμη στη ναυτιλία και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευθεί, προς όφελος της κοινωνίας.

Αναφέρθηκε δε και στο αμερικανικό ενδιαφέρον τόσο για να μετατραπεί η Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο όσο και για τις επενδύσεις για λιμάνια, ενώ τάχθηκε υπέρ της επιστροφής της χώρας στη βαριά βιομηχανία, χαρακτηρίζοντας τον τομέα των ναυπηγείων ως έναν φιλόδοξο στόχο, που μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και σε θέσεις εργασίας.

Μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, ο Κικίλιας σημείωσε ότι τα επεισόδια με τους τούρκους ψαράδες δεν βοηθάνε στη διατήρηση των ήρεμων νερών, σημείωσε ωστόσο ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα δεκαετιών που δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας, αλλά και την Αίγυπτο, τονίζοντας πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα και να αντιμετωπίζει τις όποιες παραβιάσεις από τρίτες χώρες, βάσει των κανόνων εμπλοκής και των διαδικασιών που ακολουθούνται πάγια.

Για το επεισόδιο με τους Τούρκους ψαράδες

Αναφερόμενος στο επεισόδιο που σημειώθηκε τη Δευτέρα 1/12/2025 με τους Τούρκους ψαράδες να μπαίνουν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, ο Κικίλιας δήλωσε ότι «η Ελληνική Ακτοφυλακή, το Λιμενικό Σώμα, θα υπερασπίζεται πάντα τους ψαράδες μας, θα αστυνομεύει στα χωρικά μας ύδατα και θα εφαρμόζει το νόμο».

Σημείωσε ότι είναι ένα πρόβλημα δεκαετιών που δεν προέρχεται μόνο από την Τουρκία αλλά και από την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι «προσπαθούμε να είμαστε ψύχραιμοι. Έχω ζητήσει από τον κύριο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και από τους αξιωματικούς μας, τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού, να επιδεικνύουν σοβαρότητα, επαγγελματισμό αλλά και πατριωτισμό. Που σημαίνει ότι θα είμαστε εκεί για να υπερασπιζόμαστε το Δίκαιο της Θάλασσας και τη δυνατότητα των ψαράδων μας να μην παρενοχλούνται και να ψαρεύουν στα χωρικά μας ύδατα και αντιστοίχως, όταν και αν υπάρχουν παραβιάσεις, υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, υπάρχει η διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας, αυτή στέλνεται σε Έλληνα εισαγγελέα και προχωρούμε στα περαιτέρω.

Παραδέχτηκε ότι τέτοιου είδους επεισόδια διαταράσσουν τα ήρεμα νερά με την Τουρκία, ωστόσο σημείωσε ότι «προσπαθούμε να υπάρχουν και δίαυλοι επικοινωνίας». Θέλουμε όπως τόνισε πάντοτε να είμαστε επαγγελματίες, και να προσπαθούμε από την πλευρά μας να είμαστε ψύχραιμοι, επαγγελματίες και σωστοί στη δουλειά μας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπερασπιζόμαστε τους ψαράδες μας και τα δικαιώματα μας.

Για το μεταναστευτικό

Ο Κικίλιας ερωτηθείς για την επικοινωνία των Λιμενικών Ελλάδας – Τουρκίας και στο θέμα του μεταναστευτικού, ανέφερε ότι «έχουμε 25% μείωση των ροών των μεταναστευτικών στο σύνολο της επικράτειας μας από πέρυσι σε σχέση με φέτος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δείχνει τη δουλειά μας και την προσπάθειά μας. Συμπεριλαμβανομένου και της Λιβύης Κρήτης».

Παρ’ όλα αυτά όπως επεσήμανε αυτό παραμένει μια πρόκληση δεδομένου ότι «η αστάθεια στην περιοχή, οι πόλεμοι, οι εμφύλιες συρράξεις, οι βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, η κλιματική κρίση, όλα αυτά επηρεάζουν τις ροές».

Για τις επαφές με τη Λιβύη

Ο Κικίλιας σημείωσε ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Γιώργο Γεραπετρίτη και των υπηρεσιακών στελεχών. Υπενθύμισε ότι τόσο το Πολεμικό Ναυτικό όσο και το Λιμενικό Σώμα, εκπαίδευσαν αξιωματικούς της Ακτοφυλακής της Λιβύης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεργασία μαζί τους στα επίπεδα τα οποία απαιτούνται και με βάση τις διεθνείς συμβάσεις.

«Νομίζω ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό» ανέφερε χαρακτηριστικά για να επαναλάβει πως κάτω από την Κρήτη, στο Λιβυκό πέλαγος, δεν είναι τα 2, 3, 4, 5, 6 ναυτικά μίλια που χωρίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με την Τουρκία, αλλά πρόκειται για ανοιχτή θάλασσα.

Υπενθύμισε ότι από το 2024 στο 2025 λόγω της κρίσης η οποία προέκυψε αυξήθηκαν κατακόρυφα οι ροές από τη Λιβύη, τονίζοντας ότι όλες οι ροές έχουν μειωθεί κατά 25%.

Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά την ασφάλεια, και ψηφίζεται την Πέμπτη στην Ολομέλεια, ο Κικίλιας τόνισε ότι από την στιγμή που ανέλαβε τη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έθεσε την ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών, ομοίως των πληρωμάτων που δουλεύουν στα καράβια, αλλά και των Λιμενικών ως πρώτη προτεραιότητα.

Όπως είπε «το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς είναι να μεταφέρουμε τον κόσμο μας με ασφάλεια. Και έκανε και κάναμε ότι το ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να το πετύχουμε. Υπήρξαν δε 30 με 35 προγραμματισμένοι έλεγχοι την καλοκαιρινή περίοδο, κάναμε πάνω από χίλιους έκτακτους ελέγχους και ευχόμαστε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Όλοι οι Λιμενικοί μας είναι στο πεδίο, όλες οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος είναι εκεί για να βοηθούν, να επιτηρούν και να προλαμβάνουν. Όμως απαιτείται και από την Ευρώπη και ήταν σύσταση ενός βραχίονας υπηρεσιακός του υπουργείου σε ότι έχει να κάνει με τον έλεγχο των λιμανιών, στα επίπεδα της ασφάλειας, στον προληπτικό έλεγχο και φυσικά σε αγαστή συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα. Μια τέτοια δομή, υπηρεσιακή, η οποία θα μπορούσε να ελέγξει και τα υπό παραχώρηση λιμάνια που έχουν δοθεί σε παραχωρησιούχο, να ελέγξει θέματα ασφαλείας, να οργανώνει και να συντάσσει και να καταθέτει ετήσια report, να προστατεύει έτσι το κοινό αγοραστικό κοινό, τους επιβάτες κατά κύριο λόγο, αλλά και όλους τους εργαζόμενους στα λιμάνια μας».

Όπως είπε επειδή τρέχουμε συνήθως όταν συμβεί κάτι στόχος είναι να κινηθεί η Πολιτεία και προληπτικά ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο Κικίλιας τόνισε ότι το νομοσχέδιο αφορά τόσο την ακτοπλοΐα και την κρουαζιέρα αλλά και την ποντοπόρο ναυτιλία. «Αφορά όλες τις λειτουργίες των λιμανιών. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι ο νόμος είναι πάνω απ όλα ο σεβασμός στον πολίτη είναι ακόμα πιο σημαντικός, οπότε όλοι πρέπει και να είμαστε και να φαινόμαστε και να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο ασφαλείας, σε ένα πλαίσιο τήρησης του νόμου. Και αυτό ικανοποιεί τους ταξιδιώτες, ικανοποιεί τους συμπολίτες μας. Να σας πω ότι μόνο το λιμάνι του Πειραιά ταξίδεψαν φέτος 10.700.000 άνθρωποι».

Για τον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού

Αναφερόμενος στο σχεδιασμό εκσυγχρονισμό των συστημάτων του Λιμενικού Σώματος ο Κικίλιας επεσήμανε ότι γύρω από τα Λιμάνια υπάρχει ένα τεράστιο hub υπηρεσιών και είναι σημαντικό να αισθάνονται το Λιμενικό Σώμα κοντά τους.

Όπως επεσήμανε έχουμε τα θαλάσσια πάρκα, είναι μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ως προς τη προστασία του περιβάλλοντος των νησιών μας, την προστασία της Ποσειδωνίας αλλά και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, θα έχουμε από την άλλη τις εξορύξεις κάτω από την Κρήτη και νοτιο δυτικά της Πελοποννήσου και στο Ιόνιο, θα έχουμε και έχουμε την αστυνόμευση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, τα θέματα με τους ψαράδες και όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχει το Λιμενικό και το μεταναστευτικό.

Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να πάμε και στην επόμενη εποχή. Δηλαδή όλες αυτές τις χιλιάδες των μιλίων που πρέπει να καλυφθούν και να υπάρχει επιτήρηση και έλεγχος και αστυνόμευση από το Λιμενικό, πρέπει να βρούμε τρόπο να τα κάνουμε όσο πιο εύκολα, αποδοτικά και με λιγότερο κόστος γίνεται».

Για να τονίσει ότι τα μη επανδρωμένα επανδρωμένα σκάφη, τα μη επανδρωμένα υποβρύχια και τα drones, τα οποία ο ίδιος χρησιμοποίησε και στην Πολιτική Προστασία με επιτυχημένα αποτελέσματα, για τα οποία ανοίγει συζήτηση και στις Ένοπλες Δυνάμεις πλέον, έχουν στόχο να βοηθήσουν και να εξοπλίσουν τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, να στηρίξουν ακόμα περαιτέρω τους νησιώτες, τους ψαράδες, τους ανθρώπους της θάλασσας, έτσι ώστε να μπορούν να τους προστατέψουμε «και να ξέρουμε και τι μας γίνεται σε όλη την επικράτεια μας, που δεν είναι μόνο η ηπειρωτική χώρα, είναι σίγουρα τα νησιά μας και σίγουρα οι θάλασσές μας».

Σύμφωνα με τον Κικίλια «τα μη επανδρωμένα θα είναι κομμάτι της δύναμης μας. Θα ενσωματωθούν με τάχιστα διαδικασίες αλλά και διαγωνιστικές διαδικασίες διαφάνειας, όπως άλλωστε και στο ΑΙΓΙΣ 1 και θα προστατεύουν τους συμπολίτες μας».

Εξήγησε ακόμα ότι στη θάλασσα οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, που κάποιες φορές καθιστούν απαγορευτική την έξοδο των σκαφών του Λιμενικού, όχι όμως και των μη επανδρωμένων.

Έτσι «οι νέες τεχνολογίες βοηθούν έτσι ώστε να δώσουμε πιο πολλά όπλα στη φαρέτρα των λιμενικών. Εγώ πιστεύω πολύ στους άντρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος και του υπουργείου Ναυτιλίας. Θεωρώ ότι αυτό το κλάδος είναι ό, τι πιο σημαντικό και ισχυρό έχουμε».

Συνέχισε λέγοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία μας κάνει υπερήφανους σε όλο τον πλανήτη και δια αυτού έρχονται έσοδα στη χώρα, για να προσθέσει πως όλα γίνονται για τον κόσμο και τους πολίτες, για την ελληνική οικογένεια.

«Άρα πρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αισθάνεται ασφαλής η ελληνική οικογένεια ότι φεύγουν βάρη από την πλάτη της, ότι μειώνεται η φορολογία, ότι υπάρχουν αναπτυξιακοί βραχίονες και τομείς στη χώρα. Τέτοιος ο πρώτος ο πιο ισχυρός από όλους είναι ναυτιλία» τόνισε ο Κικίλιας.

Για το επίδομα ανεργίας στου ναυτικούς

Όπως ανέφερε ο Κικίλιας ήταν ένα αίτημα πολλών ετών που δεν είχε υλοποηθεί. Σημείωσε ότι αυτή η αναγκαιότητα καλύφθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε «να έχουν το ίδιο επίδομα οι ναυτικοί μας που είναι άνεργοι, όπως έχουν και οι άλλοι άνεργοι σε άλλα επαγγέλματα της ξηράς, οπότε σχεδόν διπλασιάστηκε το επίδομα αυτό, θα ισχύσει από τις αρχές του έτους και νομίζω ότι είναι μία ένδειξη ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν είναι κοινωνικά ανάλγητη, αντιθέτως στέκεται δίπλα στους ανθρώπους, επαγγελματίες στα προβλήματά τους και προσπαθεί να βρει λύσεις».

Έδωσε έμφαση για μία ακόμα φορά στη στήριξη της οικογένειας, λέγοντας πως «εμένα με ενδιαφέρουν οι Έλληνες, οι πολλοί, η μεσαία τάξη, τα λαϊκά στρώματα, οι άνθρωποι της θάλασσας, οι νησιώτες, στην παραμεθόριο, στα ακριτικά νησιά μας, αυτοί που έχουν πραγματικά την ανάγκη μας. Τους ακούω καθημερινά μιλώντας στο τηλέφωνο. Ταξιδεύω στα νησιά τους, ταξιδεύω με τα πλοία και έχουν την άνεση να με πλησιάζουν και να μου λένε αυτό το οποίο θέλουν θέλουμε και προσπαθούμε κατά το δυνατόν να ικανοποιούμε αυτές τις ανάγκες τους και να μην το κάνουμε σε βάθος χρόνου και με υποσχέσεις τέλος πάντων, οι οποίες είναι μεγαλεπήβολες αλλά δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθούν. Όπως βλέπετε το κάνουμε στην καθημερινότητα και στην πράξη».

Για το επάγγελμα του ναυτικού

Ο Κικίλιας απαντώντας για το πώς θα πείσει τους Έλληνες εφοπλιστές να προτιμούν Έλληνες εργαζόμενους απάντησε ότι «θα φέρω νομοσχέδιο για το νηολόγιο και για τη σημαία μας, σε συνεργασία με τους Έλληνες εφοπλιστές. Δεν έχω όμως να πείσω τους Έλληνες εφοπλιστές. Ξέρουν ότι είναι συγκριτικό πλεονέκτημα να έχουν Έλληνες ναυτικούς που είναι οι καλύτεροι στον κόσμο και να έχουν τα πλοία τους ελληνική σημαία και ό,τι γραφειοκρατική αγκύλωση υπήρχε στο παρελθόν να εξαλείψουμε».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παραδέχτηκε ωστόσο ότι δεν βρίσκονται Έλληνες ναυτικοί και υπάρχει ανάγκη «να δώσουμε ξανά κίνητρα και το έναυσμα στην ελληνική οικογένεια να συζητάει αυτό το οποίο για πολλά χρόνια, για αιώνες ήταν η δύναμη πυρός γνωστή ως το εμπόριο δια θαλάσσης, τα νησιά μας, τα λιμάνια μας, οι πόλεις δίπλα στη θάλασσα και το εμπόριο, το οποίο μας έκανε μεγάλος και τρανούς. Επειδή στη μεταπολίτευση, στα 51 χρόνια της μεταπολίτευσης, έγινε πιο ελκυστικό το να αναζητάει η ελληνική οικογένεια μια θέση στο ελληνικό δημόσιο για τα παιδιά της και τώρα αυτό δεν αντικατοπτρίζει μισθούς οι οποίοι να είναι στο ίδιο επίπεδο με το κόστος της ζωής, πρέπει να ξαναπάμε και να δώσουμε νέα ώθηση σε αυτό το οποίο πληρώνει πολύ καλά».

Επαγγέλματα όπως είπε που δίνουν «επαγγελματική καταξίωση, απολαβές πολύ σημαντικές, κοινωνική στήριξη και μια καριέρα και μια ζωή που οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα».

Αναφέρθηκε στους υψηλούς μισθούς που παίρνουν τόσο οι ασκούντες τα ξενοδοχειακά επαγγέλματα στα πλοία, οι σεφ στα πλοία, οι μηχανικοί, οι καπετάνιοι και ότι πλέον αν μπαρκάρεις δεν λείπεις για χρόνια αλλά μάξιμουμ 4,5 μήνες με τα πλοία να έχουν ευκολίες και ανέσεις, ενώ ο ναυτικός σε όποιο λιμάνι βρεθεί μπορεί να πάρει το αεροπλάνο και να βρεθεί κοντά στην οικογένεια του και μετά από κάποια χρόνια μπορεί να εργαστεί στα γραφεία ιας ναυτιλιακής εταιρείας. Επαγγέλματα τα οποία δίνουν οικονομική άνεση για την αγορά ενός σπιτιού, τις σπουδές των παιδιών και την φροντίδα του εαυτού σου όπως είπε.

Και σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε ότι «αυτό είναι έναυσμα για συζήτηση στην ελληνική οικογένεια και μια νέα δύναμη πυρός. Ένας νέος τρόπος να στηρίξουμε την κοινωνία. Το πιστεύω πολύ και το πιστεύουμεως κυβέρνηση».

Ανέφερε δε ότι θα φέρει σχετικό νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο προγραμματίζεται να ψηφιστεί στις αρχές του επόμενου έτους και εξέφρασε την ελπίδα να δώσει τη σπίθα που απαιτείται για να ξαναρχίσουν οι Έλληνες να ασχολούνται σε πολύ πιο μεγάλους αριθμούς με τα ναυτικά επαγγέλματα.

Για το λιμάνι του Πειραιά, την Κίνα και τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον Κικίλια τα λιμάνια μας, οι λιμενικές υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές.

Όπως τόνισε μπορεί να γίνουν με σωστές επενδύσεις πηγή ανάπτυξης πλούτου, νέων θέσεων εργασίας και άρα ευημερίας της ελληνικής κοινωνίας.

«Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε επίπεδο στρατηγικής, γεωστρατηγικής, ενέργειας και υποδομών συνεργαζόμαστε πλέον με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τόσο υψηλά επίπεδα», είπε και αναφέρθηκε στην επίσκεψη του στις ΗΠΑ το φθινόπωρο και τις επαφές που είχε με σειρά υπουργών της διοίκησης Τραμπ, για να υπογραμμίσει πως αυτοί «βλέπουν πολύ ελκυστικά τη χώρα μας ως ενεργειακό κόμβο, αλλά και ως δυνατότητα επενδύσεων σε λιμενικές υποδομές».

Υπογράμμισε δε ότι οι συμφωνίες τις οποίες έχουμε κάνει στο παρελθόν, όχι μόνο για το λιμάνι του Πειραιά, καθώς έχουν γίνει και άλλες, είναι αυτές τις οποίες πρέπει να σέβεται κανείς σε μία μοντέρνα ευρωπαϊκή χώρα και να τις τηρεί και πρέπει να τηρούνται από όλες τις πλευρές.

Επεσήμανε ωστόσο ότι «οι ευκαιρίες όμως είναι πολλές και πάρα πολύ μεγάλες». Σε αυτό το πλαίσιο χαρακτήρισε σωστή την εντολή που έχει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να ενισχύσει κι άλλο τη συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και ουσιαστικά «μέσα από την ενεργειακή ασφάλεια να μπορέσει να προσφερθεί στη χώρα και γεωπολιτική ασφάλεια» με δεδομένο ότι δεν ζούμε στην πιο ασφαλή περιοχή.

Ανέφερε δε ότι με αυτά τα δεδομένα η Γκίλφοϊλ κάνει τις κινήσεις της και μελετούμε στα πλαίσια του νόμου ποια θα είναι, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα.

Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι ΗΠΑ θα επενδύσουν – ίσως διά του ιδιωτικού τομέα, αλλά θα επενδύσουν – σε ελληνικό λιμάνι, ή σε ελληνικά λιμάνια.

Ένα από αυτά όπως είπε θα μπορούσε να είναι το λιμάνι της Ελευσίνας, το οποίο έχει αρκετά πλεονεκτήματα, με δεδομένο ότι είναι η ONEX δίπλα, ένα ναυπηγείο αμερικανικών συμφερόντων και πετυχημένο, σύμφωνα με τον ίδιο, και στα πλαίσια της διαφάνειας και του πλαισίου του Διεθνούς Διαγωνισμού, ή με συμφωνία government to government «θα μπορούσε να είναι μία επιλογή σε ένα διεθνή διαγωνισμό, ή με ένα σύννομο τρόπο».

Για τον Κικίλια πάντως δεν είναι το μοναδικό λιμάνι η Ελευσίνα, καθώς όπως είπε υπάρχουν κι άλλες ευκαιρίες, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η χώρα να έχει επενδύσεις από το εξωτερικό, κάτι που σημαίνει σύμφωνα με τον ίδιο νέες θέσεις εργασίας, σημαίνει πλούτος, σημαίνει στήριξη και των περιφερειακών επαγγελμάτων γύρω γύρω από τη ναυτιλία.

Για τα ναυπηγεία

Ερωτηθείς για τον τομέα των ναυπηγείων και τις δυνατότητες ανάπτυξης τους μέσα και από ξένες επενδύσεις, ο Κικίλιας είπε ότι «χάσαμε το τρένο για πολλές δεκαετίες».

Μιλώντας για τον τομέα των ναυπηγείων, σημείωσε ότι «τώρα ήρθε η ώρα να το επανασυστήσουμε, να ισχυροποιήσουμε και να το εκμεταλλευτούμε για να ζήσουν καλύτερα οι Έλληνες. Βλέπω ότι οι προσπάθειες που γίνονται και στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά με τον κύριο Προκοπίου και στη Σύρο, στο Νεώριο και στην ONEX στην Ελευσίνα και σε άλλα ναυπηγεία είναι σημαντικές».

Επεσήμανε ακόμα ότι «το Λιμενικό Σώμα και το υπουργείο Ναυτιλίας προσανατολίζεται να βγάλει διαγωνισμούς για τα νέα σκάφη τα οποία θα παραγγείλει. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανέναν, αλλά προσανατολίζεται στο να εκμεταλλευτεί την συγκυρία και να μπορέσουμε ίσως να δούμε κατασκευή ελληνικών πλοίων στα ελληνικά ναυπηγεία. Είναι ένα όραμα αυτό και ένα όνειρο και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα».

Αναφερόμενος δε στη συζήτηση που γίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει βαριά βιομηχανία ο Κικίλιας υπογράμμισε ότι ο ίδιος πιστεύει πολύ σε αυτό τον τομέα της βαριάς βιομηχανίας. «Θεωρώ ότι τα ναυπηγεία, τα λιμάνια και η ενέργεια είναι το τρίπτυχο, όπως λέει και ο ΥΠΕΣ της Αμερικής ο κ. Μπέργκαμ, ο τσάρος της ενέργειας, είναι το τρίπτυχο στο οποίο μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη και ευημερία και εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε τώρα, όχι αύριο».

Για τον ΙΜΟ

Αναφερόμενος στη σύνοδο του ΙΜΟ, ο Κικίλιας τόνισε ότι η Ελλάδα εδραίωσε για μία ακόμα φορά τη θέση της ως μία πολύ ισχυρή ναυτική δύναμη στον πλανήτη. «Ψηφίστηκαμε από 153 σε 167 χώρες στην ψηφοφορία για τα μέλη της Α κατηγορίας στον ΙΜΟ, ενώ μόλις 2 ψήφους κάτω από την πρώτη θέση και με ρεκόρ ψήφων ποτέ δεν έχουμε πάρει 153 ψήφους. Και δείξαμε ότι σε μία δύσκολη συγκυρία – θέλω να θυμίσω ότι πήραμε σαφή θέση σε ότι έχει να κάνει με τα καύσιμα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία, τον τρόπο να χρησιμοποιούνται υπέρ των ελληνικών συμφερόντων κι αυτό ενδεχομένως θεωρητικά θα δημιουργούσε μια μεγάλη ομάδαη οποία θα ήταν απέναντι μας. Όμως αυτό δεν έγινε – επιβεβαιώθηκε με πανηγυρικό τρόπο, ότι είμαστε πολύ ισχυροί και το ότι θα το εκμεταλλευτούμε αυτό προς όφελος της κοινωνίας μας και των συμπολιτών μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε «ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας έχει και τη δική μας σφραγίδα στο πιο υψηλό επίπεδο και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, να συνεργαζόμαστε και να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα διεθνές πλαίσιο ασφάλειας και κανόνων αλλά και χρήσης καυσίμων με αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι ρεαλιστικό, υπάρχει και μας συμφέρει, που είναι το φυσικό αέριο, βλέποντας παράλληλα τι έρχεται τεχνολογικά στο μέλλον και έχοντας διάθεση να συνεργαστούμε με όλους».

Για τις διεθνείς επαφές του

Σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προσελκύσουμε επενδύσεις από παντού και να συνεργαστούμε με όλους, ο Κικίλιας αναφέρθηκε στο ταξίδι του στην Αίγυπτο τονίζοντας ότι είναι μια χώρα που συνεργαζόμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο και εκατομμύρια κόσμου. Έχει όπως είπε σημαντικές υποδομές FSRU, τόνισε ότι σημαντικές εταιρείες δραστηριοποιούνται εκεί και στο Σουέζ και στα λιμάνια και στο καλώδιο στην Αίγυπτο από την Ελλάδα. «Τις επενδύσεις αυτές τις θέλουμε και εδώ», όπως είπε και το συζήτησε με τον Υπουργό Ενέργειας και Πετρελαίου της Αιγύπτου, με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Μεταφορών, Ναυτιλίας και Δικτύων, για να προσθέσει ότι η συνεργασία μας είναι στενή και στα επίπεδα του Πρωθυπουργού και του Προέδρου Σίσι και στα επίπεδα των επιχειρηματιών, αλλά και στα επίπεδα των επενδύσεων που μπορούν να γίνουν με τη Σαουδική Αραβία, ομοίως, με το Κατάρ, ομοίως.

Για τον Κικίλια άλλωστε όποιος έχει λιμάνια, ναυτιλία ανοίγει τα πανιά του και πάει παντού και προσελκύει επενδύσεις από παντού.

Αναφέρθηκε στον Αραβικό Κόσμο ως ένα στόχο για την Ελλάδα όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων και για το Υπουργείο Ναυτιλίας, αφού όπως είπε είναι χώρες σημαντικές και οικονομικά ισχυρές.

Υπενθύμισε ότι το 80% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται από τις θαλάσσιες οδούς και όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και ελέγχει τα λιμάνια παγκοσμίως, είναι και σε πολύ ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

«Και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ξέρουμε ότι είμαστε μια χώρα, το 2% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Θεωρητικά, γεωγραφικά μικρή χώρα, αλλά μια κραταιά δύναμη στη ναυτιλία. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να βοηθήσουμε την κοινωνία μας και τους συμπολίτες μας» υπογράμμισε κλείνοντας ο Κικίλιας.