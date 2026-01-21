Νεκρός λιμενικός στο Άστρος – Έπεσε στη θάλασσα να δέσει σκάφος
Τραγωδία στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας • Συλλυπητήρια από τον υπουργό Βασίλη Κικίλια
Τραγωδία στο παράλιο Άστρος Κυνουρίας καθώς ένας λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος λιμενικός βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών, ώστε να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, βρέθηκε στη θάλασσα.
Αμέσως σήμανε συναγερμός, ενώ λίγο αργότερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους.
Συλλυπητήρια από Κικίλια
Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος μετέφερε ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπογράμμισε ότι τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επιτελούν καθημερινά ένα δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, ρισκάροντας τη ζωή τους για την πατρίδα.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.
Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και…
