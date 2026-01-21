Πλήττει την Αττική η κακοκαιρία – Πού υπάρχουν προβλήματα
Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, δημιουργώντας προβλήματα - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική
- Χτύπησαν άγρια μέσα στις φυλακές τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες
- «Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί
- Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα – Αγνοούνται 60 πρόβατα
- Marseaux – Εύη Δρούτσα: Η κόντρα για τη Eurovision καλά κρατεί – Πινγκ πονγκ οι απαντήσεις
Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν δημιουργήσει προβλήματα, τόσο σε υποδομές, όσο και στις μετακινήσεις.
Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις:
- Δανία: Συνεχίζεται η ανάπτυξη στρατού στη Γροιλανδία – Η Σλοβενία στέλνει στο νησί δύο αξιωματικούς
- Νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο κ. Κ. Κουτσόπουλος
- Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες
- Ισπανία: Μεταλλικό κομμάτι που βρέθηκε κοντά στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων ίσως βοηθήσει τους ερευνητές
- Τεντόγλου: Το Σάββατο (24/1) στην Παιανία η πρεμιέρα του για το 2026
- Οι Arctic Monkeys επιστρέφουν με νέο κομμάτι και για καλό σκοπό
- Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»
- Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις