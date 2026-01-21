newspaper
Σημαντική είδηση:
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Ελλάδα 21 Ιανουαρίου 2026 | 21:20

Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά

Μια γυναίκα πεζή έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε πάνω της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή κάτω από αυτοκίνητο στην Άνω Γλυφάδα όπου ο δρόμος είχε μετατραπεί σε χείμαρρο από την καταρρακτώδη βροχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν πεζή, όταν ορμητικά νερά παρέσυραν ένα αυτοκίνητο και την καταπλάκωσε. Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες η γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο με συνέπεια να πνιγεί.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία και μετά από επιχείρηση η γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην οδό Κύριλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους
Ελλάδα 21.01.26

Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Δύο νεκροί – Εικόνες καταστροφής στην Αττική – Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, εγκλωβισμένοι οδηγοί
Ελλάδα 21.01.26 Upd: 21:23

Δύο νεκροί από την κακοκαιρία - Εικόνες καταστροφής στην Αττική - Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, εγκλωβισμένοι οδηγοί

Δύο άνθρωποι έχασαν της ζωή τους από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 21.01.26

Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πολλούς επαγγελματίες και καταστηματάρχες όταν ήχησε το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία και στις συσκευές POS που δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές - Τι λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πόσο θα διαρκέσει το κύμα που σαρώνει τη χώρα – Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές
Κατάσταση συναγερμού 21.01.26

Πόσο θα διαρκέσει το κύμα κακοκαιρίας - Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές

Στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας προστέθηκε και αυτή του Βορείου Αιγαίου - Ιδιαιτέρως ευάλωτη στην κακοκαιρία παραμένει η Αττική

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία 21.01.26

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
Inbox 21.01.26

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Λίβερπουλ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26

Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής
Κόσμος 21.01.26

Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής

Η Μαγκάλι Λαφουρκάντ λέει ότι οι δύο απεσταλμένοι των ΗΠΑ ήταν πεπεισμένοι ότι η δίκη για διαφθορά της ακροδεξιά ηγέτιδας ήταν πολιτικά υποκινούμενη

Σύνταξη
Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
Champions League 21.01.26

Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»

Ο σπουδαίος Νταβίντ Φουστέρ ξενάγησε τον γιο του στο γήπεδο που μεγαλούργησε με τον Ολυμπιακό και έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Επικαιρότητα 21.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

«Οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως
Μπάσκετ 21.01.26

Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως

Ο τραυματισμός του Τζίμι Μπάτλερ, το βλέμμα του Στεφ Κάρι και η αίσθηση ότι το όνειρο της τελευταίας μεγάλης πορείας ίσως τελείωσε πριν προλάβει να αρχίσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26

Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ

Φυλλάδιο, με το οποίο δίνονται συμβουλές στους κατοίκους για αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση στη Γροιλανδία. Και καθώς η πίεση Τραμπ εντείνεται, τους καλεί να είναι έτοιμοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο
Der Spiegel 21.01.26

Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο

Η Γερμανία είναι πεπεισμένη ότι «η διεθνής τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους στον πυρήνα της, πρέπει να ενισχυθεί», αλλά το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ «προχωρά πολύ πέρα από τη Γάζα»

Σύνταξη
Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
Βραχογραφίες 21.01.26

Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία

Οι αρχαιότερες γνωστές βραχογραφίες του κόσμου, ηλικίας σχεδόν 68.000 ετών, αποκαλύπτουν τη διαδρομή και τη δημιουργικότητα των πρώτων ανθρώπων εκτός Αφρικής.

Σύνταξη
Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση
Παράδοξο 21.01.26

Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση

Από τα λούτρινα παιχνίδια στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μέχρι τους εικονικούς κόσμους του Minecraft, το αξολότλ  με τις αναγεννητικές δυνάμεις έχει κατακτήσει τις καρδιές όλων. Την ίδια στιγμή κινδυνεύει με οριστική εξαφάνιση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ριφάτ αλ Άσαντ: Πέθανε ο αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας – Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»
Σε ηλικία 88 ετών 21.01.26

Πέθανε ο Ριφάτ αλ Άσαντ, αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας - Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»

Ποιος ήταν ο Ριφάτ αλ Άσαντ - Είχε καταστείλει εξέγερση με χιλιάδες νεκρούς το 1982 - Ζούσε κατά κύριο λόγο στην εξορία, είχε επιστρέψει για λίγα χρόνια στη Συρία

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Σενεγάλη: 115.000 ευρώ σε κάθε παίκτη και ένα οικόπεδο 1,5 στρέμμα στους νικητές του Κόπα Άφρικα!
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Βασιλικά» τα πριμ στην ομάδα της Σενεγάλης που κατέκτησε το Κόπα Άφρικα!

Ο πρόεδρος της Σενεγάλης, ανακοίνωσε ότι κάθε μέλος της εθνικής ομάδας θα λάβει ως πριμ από 115.000ευρώ και από ένα οικόπεδο 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο πανέμορφο τουριστικό θέρετρο Petite Côte.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur

Το ΚΚΕ καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να συνεχίσουν αποφασιστικά τον αγώνα τους, «χωρίς καμία αναμονή για την οποία απόφαση του ευρω-Δικαστηρίου»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 21.01.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ

Τα περιστατικά συνέπεσαν με άλλες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις κράτησης του ISIS στη Ράκκα και τη Χασάκα, προκαλώντας φόβους για πιθανή αναδιοργάνωση και αναβίωση των ομάδων του ISIS

Σύνταξη
Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής
«Έχει δίκιο» 21.01.26

Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής

Καθώς η πίεση από τις ΗΠΑ στη Γροιλανδία αυξάνεται, ο Ρούτε υποστήριξε ότι η επανεκλογή του Τραμπ ωφέλησε το ΝΑΤΟ. Αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες, είπε, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
