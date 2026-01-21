Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά

Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή κάτω από αυτοκίνητο στην Άνω Γλυφάδα όπου ο δρόμος είχε μετατραπεί σε χείμαρρο από την καταρρακτώδη βροχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν πεζή, όταν ορμητικά νερά παρέσυραν ένα αυτοκίνητο και την καταπλάκωσε. Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες η γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο με συνέπεια να πνιγεί.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία και μετά από επιχείρηση η γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην οδό Κύριλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα.