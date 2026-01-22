newspaper
Αττική: Στου Παπάγου το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Χάρτης με την κατανομή ανά περιοχή
Ελλάδα 22 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Στου Παπάγου το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Χάρτης με την κατανομή ανά περιοχή

Τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα έχουν καταγραφεί στην Αττική - Στα 174 χιλιοστά έφτασε στον σταθμό του Παπάγου

Σύνταξη
Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές στην Αττική, κατά τη διάρκεια της φονικής κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς και μεγάλες καταστροφές.

Οι οκτώ υψηλότερες τιμές στα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν στην Αττική

Σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, παρουσιάζει χάρτη που αποτυπώνει την κατανομή της αδιάκοπης βροχόπτωσης επί ένα 24ωρο, με συνολικά ύψη βροχής που έφτασαν τα 174 χιλιοστά στον σταθμό του Παπάγου έως και λίγο πριν από μεσάνυχτα.

Ο χάρτης αξιοποιεί τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφοντας τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα. Όπως φαίνεται στον πίνακα δεξιά, οι οκτώ υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν στην Αττική.

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής άρχισαν να καταγράφονται από το πρωί της Τετάρτης στην Αττική, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 ήταν στην περιοχή Παπάγου Αττικής (146.4mm), στην Τακτικούπολη Τριζοινίας (130.4mm) και στον Βύρωνα Αττικής (126.4mm).

Στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 είχαν σημειωθεί σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη.

Λαγουβάρδος για τα «ανησυχητικά ύψη βροχής»

Μιλώντας στο in χθες, Τετάρτη, ο κ. Λαγουβάρδος είχε αναφερθεί ειδικά στο θέμα της βροχόπτωσης τονίζοντας ότι «αναμένονται ανησυχητικά ύψη βροχής» και ότι «η κακοκαιρία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στην Αττική».

Όπως τόνισε, η Αττική θα δεχόταν μεγάλα, ανησυχητικά ύψη βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, όπως και έγινε. «Μπορεί να δούμε και 50 και 60 χιλιοστά βροχής σε διάστημα έξι ωρών» σημείωσε χαρακτηρίζοντας αυτές τις τιμές ανησυχητικές «γιατί δυστυχώς στην Αθήνα δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα ακόμα και με μέτρια ύψη βροχόπτωσης».

Ο ίδιος εξήγησε καταληκτικά ότι «η Αττική έχει την ιδιαιτερότητα του πυκνού αστικού ιστού με τα πολλά τεχνικά και δομικά προβλήματα αλλά και τα εμπόδια στη ροή νερού με αποτέλεσμα να σημειώνονται μικρότερα ή μεγαλύτερα πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλά σημεία του Λεκανοπεδίου».

Business
ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

Τράπεζες
Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

Καλλιάνος για κακοκαρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»
Ελλάδα 22.01.26

Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»

«Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
Εικόνες αποκάλυψης 22.01.26

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Ελλάδα 22.01.26

Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Ανω Γλυφάδα - Νεκρός και ένας άνδρας του Λιμενικού στο Άστρος Κυνουρίας

Σύνταξη
Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 21.01.26

Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο Παράλιο Άστρος με τεράστια κύματα να σκάνε στον μόλο και να παρασύρουν άνδρες του Λιμενικού μέσα στο λιμάνι με συνέπεια ένας να χάσει τη ζωή του

Σύνταξη
Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους
Ελλάδα 21.01.26

Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης
Πολιτική 22.01.26

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»
Ελλάδα 22.01.26

Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»

«Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα

Όλα ανοιχτά το επόμενο τετραήμερο για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, το σενάριο της ρήξης και χρυσή τομή μέσω αυτονομίας

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους
Έρευνα Randstad 22.01.26

Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους

Η διεθνής έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, δείχνει μια αγορά εργασίας σε κρίσιμη καμπή. Μεγαλώνει η ψαλίδα των προσδοκιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
Εικόνες αποκάλυψης 22.01.26

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
Τα τρία σενάρια 22.01.26

Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ - Εξετάζοντας τις πιθανότητες

Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία γιατί, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο πιθανό όμως είναι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 22.01.26

Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του κ. Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο

Σύνταξη
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία
TIME 22.01.26

Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Τα μέσα που έχουν για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν από οικονομικά μέτρα έως ενίσχυση της άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
