Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές στην Αττική, κατά τη διάρκεια της φονικής κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς και μεγάλες καταστροφές.

Οι οκτώ υψηλότερες τιμές στα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν στην Αττική

Σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, παρουσιάζει χάρτη που αποτυπώνει την κατανομή της αδιάκοπης βροχόπτωσης επί ένα 24ωρο, με συνολικά ύψη βροχής που έφτασαν τα 174 χιλιοστά στον σταθμό του Παπάγου έως και λίγο πριν από μεσάνυχτα.

Ο χάρτης αξιοποιεί τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφοντας τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα. Όπως φαίνεται στον πίνακα δεξιά, οι οκτώ υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν στην Αττική.

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής άρχισαν να καταγράφονται από το πρωί της Τετάρτης στην Αττική, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 ήταν στην περιοχή Παπάγου Αττικής (146.4mm), στην Τακτικούπολη Τριζοινίας (130.4mm) και στον Βύρωνα Αττικής (126.4mm).

Στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 είχαν σημειωθεί σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη.

Λαγουβάρδος για τα «ανησυχητικά ύψη βροχής»

Μιλώντας στο in χθες, Τετάρτη, ο κ. Λαγουβάρδος είχε αναφερθεί ειδικά στο θέμα της βροχόπτωσης τονίζοντας ότι «αναμένονται ανησυχητικά ύψη βροχής» και ότι «η κακοκαιρία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στην Αττική».

Όπως τόνισε, η Αττική θα δεχόταν μεγάλα, ανησυχητικά ύψη βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, όπως και έγινε. «Μπορεί να δούμε και 50 και 60 χιλιοστά βροχής σε διάστημα έξι ωρών» σημείωσε χαρακτηρίζοντας αυτές τις τιμές ανησυχητικές «γιατί δυστυχώς στην Αθήνα δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα ακόμα και με μέτρια ύψη βροχόπτωσης».

Ο ίδιος εξήγησε καταληκτικά ότι «η Αττική έχει την ιδιαιτερότητα του πυκνού αστικού ιστού με τα πολλά τεχνικά και δομικά προβλήματα αλλά και τα εμπόδια στη ροή νερού με αποτέλεσμα να σημειώνονται μικρότερα ή μεγαλύτερα πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλά σημεία του Λεκανοπεδίου».