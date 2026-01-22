Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από την κακοκαιρία που χτύπησε κυρίως σε Πελοπόννησο, Αττική και Εύβοια με σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και μεγάλες καταστροφές.

Οι εικόνες από την Αττική και κυρίως την περιοχή της Γλυφάδας συγκλονίζουν με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικούς χειμάρρους.

Live η εξέλιξη του καιρού

Δύο νεκροί

Στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα μια γυναίκα 56 ετών βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε σε όχημα που επίσης είχε παρασυρθεί.

Στο Άστρος Κυνουρίας τραγικό θάνατο βρήκε αξιωματικός του Λιμενικού όταν παρασύρθηκε από ένα τεράστιο κύμα στο λιμάνι, έπεσε στη θάλασσα, χτύπησε το κεφάλι του και πνίγηκε.

Το in εξασφάλισε συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο

Σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρία από την Αττική

Μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν από τις έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις, που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη.

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου της Αττικής καθώς δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οι οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη, στον δήμο Σαρωνικού.

<br />

Απεγκλωβισμοί ατόμων

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί περισσότερες από 450 κλήσεις για την Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί. Επιπλέον, προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική από ώρα 07:30 το πρωί μέχρι το απόγευμα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 370 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 210 αντλήσεις υδάτων, 49 κοπές δέντρων, 68 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 30 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στον Ωρωπό καθώς η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους μετατράπηκαν πολλοί κάθετοί οδοί.

Ήχησε το 112

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν στο Δημαρχείο της Ραφήνας, λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα μήνυμα για απομάκρυνση είχε σταλεί και σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσά Ασπροπύργου λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Η πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 600 κλήσεις στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Αττικής από τις πρωινές ώρες της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου έως ώρα 19:00 την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά:

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου , 64 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 52 κοπές δέντρων και εφτά (7) αντλήσεις υδάτων.

, 64 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 52 κοπές δέντρων και εφτά (7) αντλήσεις υδάτων. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , 146 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 110 κοπές δέντρων, 23 αφαιρέσεις αντικειμένων και μία (1) άντληση υδάτων.

, 146 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 110 κοπές δέντρων, 23 αφαιρέσεις αντικειμένων και μία (1) άντληση υδάτων. Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 23 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία (1) άντληση υδάτων.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).