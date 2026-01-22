newspaper
Ελλάδα 22 Ιανουαρίου 2026 | 00:45

Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Ανω Γλυφάδα - Νεκρός και ένας άνδρας του Λιμενικού στο Άστρος Κυνουρίας

Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από την κακοκαιρία που χτύπησε κυρίως σε Πελοπόννησο, Αττική και Εύβοια με σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και μεγάλες καταστροφές.

Οι εικόνες από την Αττική και κυρίως την περιοχή της Γλυφάδας συγκλονίζουν με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικούς χειμάρρους.

Live η εξέλιξη του καιρού

Δύο νεκροί

Στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα μια γυναίκα 56 ετών βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε σε όχημα που επίσης είχε παρασυρθεί.

Στο Άστρος Κυνουρίας τραγικό θάνατο βρήκε αξιωματικός του Λιμενικού όταν παρασύρθηκε από ένα τεράστιο κύμα στο λιμάνι, έπεσε στη θάλασσα, χτύπησε το κεφάλι του και πνίγηκε.

Το in εξασφάλισε συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο

Σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρία από την Αττική

Μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν από τις έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις, που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη.

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου της Αττικής καθώς δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οι οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη, στον δήμο Σαρωνικού.

Απεγκλωβισμοί ατόμων

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί περισσότερες από 450 κλήσεις για την Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί. Επιπλέον, προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.


Σύμφωνα με την Πυροσβεστική από ώρα 07:30 το πρωί μέχρι το απόγευμα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 370 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 210 αντλήσεις υδάτων, 49 κοπές δέντρων, 68 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 30 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στον Ωρωπό καθώς η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους μετατράπηκαν πολλοί κάθετοί οδοί.

Ήχησε το 112

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν στο Δημαρχείο της Ραφήνας, λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα μήνυμα για απομάκρυνση είχε σταλεί και σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσά Ασπροπύργου λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Η πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 600 κλήσεις στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Αττικής από τις πρωινές ώρες της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου έως ώρα 19:00 την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά:

  • Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 64 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 52 κοπές δέντρων και εφτά (7) αντλήσεις υδάτων.
  • Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 146 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 110 κοπές δέντρων, 23 αφαιρέσεις αντικειμένων και μία (1) άντληση υδάτων.
  • Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 23 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία (1) άντληση υδάτων.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

YouTube thumbnail

Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 21.01.26

Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο Παράλιο Άστρος με τεράστια κύματα να σκάνε στον μόλο και να παρασύρουν άνδρες του Λιμενικού μέσα στο λιμάνι με συνέπεια ένας να χάσει τη ζωή του

Σύνταξη
Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους
Ελλάδα 21.01.26

Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Δύο νεκροί – Εικόνες καταστροφής στην Αττική – Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, εγκλωβισμένοι οδηγοί
Ελλάδα 21.01.26 Upd: 23:57

Δύο νεκροί από την κακοκαιρία - Εικόνες καταστροφής στην Αττική - Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, εγκλωβισμένοι οδηγοί

Δύο άνθρωποι έχασαν της ζωή τους από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 21.01.26

Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πολλούς επαγγελματίες και καταστηματάρχες όταν ήχησε το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία και στις συσκευές POS που δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές - Τι λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πόσο θα διαρκέσει το κύμα που σαρώνει τη χώρα – Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές
Κατάσταση συναγερμού 21.01.26

Πόσο θα διαρκέσει το κύμα κακοκαιρίας - Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές

Στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας προστέθηκε και αυτή του Βορείου Αιγαίου - Ιδιαιτέρως ευάλωτη στην κακοκαιρία παραμένει η Αττική

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Τι είπε ο Πούτιν για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τη Γροιλανδία – Γιατί επέκρινε τη Δανία
Ρωσία 22.01.26

Ο Πούτιν μελετά το Συμβούλιο Ειρήνης, αδιαφορεί για Γροιλανδία και επικρίνει τη Δανία

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία» το θέμα της Γροιλανδίας, και για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ είπε ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα μελετήσει την πρότασή του.

Σύνταξη
Βουλή: Προκλητικός Βαλτογιάννης αναφέρθηκε στη χούντα – Άμεση αντίδραση και δηλώσεις καταδίκης
Βουλή 22.01.26

Προκλητικός Βαλτογιάννης αναφέρθηκε στη χούντα - Άμεση αντίδραση και δηλώσεις καταδίκης

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Διονύσης Βαλτογιάννης, δεν ντράπηκε να αναφερθεί στη χούντα μέσα στο κοινοβούλιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση
«Κίνηση εκφοβισμού» 22.01.26

Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση

Ο δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά συνελήφθη τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια φιλοκουρδικής διαδήλωσης και κινδύνευε με απέλαση. Αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Σύνταξη
Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)

Στην 15η θέση η Γιουβέντους μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα και μετρά 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από τις ομάδες της οκτάδας. Η Μπενφίκα θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς αλλά ο Παυλίδης έχασε πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Ρούτε: Διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ
Πραγματοποίησαν συνάντηση 21.01.26

Ο Ρούτε διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεν έκανε αναφορά στο πλαίσιο συμφωνίας στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά είπε ότι είχαν μια «παραγωγική» συζήτηση

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η «επιρροή» του Αλέξη Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού»
Επικαιρότητα 21.01.26

Η «επιρροή» Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού» - «Πηγή άντλησης» ψηφοφόρων

Στα ραντάρ των ερευνών κοινής γνώμης παραμένουν Καρυστιανού και Τσίπρας. Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη δυναμική των υπό σύσταση κομμάτων, αν και εφόσον αυτά δημιουργηθούν. «Βουτώντας» στα στοιχεία από τις «δεξαμενές» ψηφοφόρων.

Σύνταξη
Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»
The Good Life 21.01.26

Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»

Λίγο πριν την επέτειο των 75ων γενεθλίων του, ο εμβληματικός μουσικός Φιλ Κόλινς περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη περιορισμούς, δυσκολίες αλλά και μια σπουδαία προσωπική νίκη απέναντι στις εξαρτήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών η Εθνική πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία
Ευρωπαϊκό πόλο 21.01.26

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών πριν τον ημιτελικό με Ουγγαρία

Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με 18-9 της Ρουμανίας κάνοντας ουσιαστικά «ζέσταμα» για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Έξι στα έξι για την ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια

Αφορμή για τις νέες αψιμαχίες στη Βουλή, που οδήγησαν ακόμα και στη διακοπή της συνεδρίασης, ήταν η απόφαση του προέδρου - που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ - να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις 11 το βράδυ, γεγονός που σήμανε αυτόματα την περικοπή του καταλόγου των ομιλητών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»

Ρεπορτάζ από την Κροατία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στη Σλάβεν Μπελούπο για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Μπενίτεθ έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
