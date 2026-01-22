newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Κακοκαιρία: Δραματική διάσωση γυναίκας από ορμητικό χείμαρρο στη Γλυφάδα – Δείτε βίντεο
Ελλάδα 22 Ιανουαρίου 2026 | 08:23

Κακοκαιρία: Δραματική διάσωση γυναίκας από ορμητικό χείμαρρο στη Γλυφάδα – Δείτε βίντεο

Η γυναίκα σώζεται από τα ορμητικά νερά στη Γλυφάδα, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή με την παρέμβαση περαστικών που κινδύνεψαν και οι ίδιοι

Σύνταξη
Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Άνω Γλυφάδα, όπου η κακοκαιρία και η έλλειψη υποδομών δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες, με τους χειμάρρους που σχηματίστηκαν στους δρόμους να αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τους πολίτες.

Κοντά στο σημείο όπου η 56χρονη έχασε τη ζωή της, άλλη μία γυναίκα κινδύνεψε αλλά σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην αυτοθυσία δύο περαστικών.

Κακοκαιρία: Δραματική διάσωση γυναίκας στη Γλυφάδα

Η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο. Τα νερά είχαν φουσκώσει επικίνδυνα και απειλούσαν να την παρασύρουν.

Την κρίσιμη στιγμή, δύο άνδρες έπεσαν μέσα στα ορμητικά νερά, ρισκάροντας τη ζωή τους, και κατάφεραν να την τραβήξουν από τα χέρια και να τη βγάλουν σε ασφαλές σημείο, αποτρέποντας την παράσυρσή της.

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
Ελλάδα 22.01.26

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Ελλάδα 22.01.26

Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Ανω Γλυφάδα - Νεκρός και ένας άνδρας του Λιμενικού στο Άστρος Κυνουρίας

Σύνταξη
Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 21.01.26

Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο Παράλιο Άστρος με τεράστια κύματα να σκάνε στον μόλο και να παρασύρουν άνδρες του Λιμενικού μέσα στο λιμάνι με συνέπεια ένας να χάσει τη ζωή του

Σύνταξη
Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους
Ελλάδα 21.01.26

Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Δύο νεκροί – Εικόνες καταστροφής στην Αττική – Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, εγκλωβισμένοι οδηγοί
Ελλάδα 21.01.26 Upd: 23:57

Δύο νεκροί από την κακοκαιρία - Εικόνες καταστροφής στην Αττική - Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, εγκλωβισμένοι οδηγοί

Δύο άνθρωποι έχασαν της ζωή τους από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα

Όλα ανοιχτά το επόμενο τετραήμερο για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, το σενάριο της ρήξης και χρυσή τομή μέσω αυτονομίας

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους
Έρευνα Randstad 22.01.26

Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους

Η διεθνής έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, δείχνει μια αγορά εργασίας σε κρίσιμη καμπή. Μεγαλώνει η ψαλίδα των προσδοκιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
Ελλάδα 22.01.26

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
Τα τρία σενάρια 22.01.26

Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ - Εξετάζοντας τις πιθανότητες

Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία γιατί, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο πιθανό όμως είναι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 22.01.26

Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του κ. Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο

Σύνταξη
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία
TIME 22.01.26

Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Τα μέσα που έχουν για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν από οικονομικά μέτρα έως ενίσχυση της άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική
Πολιτική 22.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική

Η προσπάθεια των βουλευτών της ΝΔ που συμμετέχουν στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ να κλείσουν την υπόθεση είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή και εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Ποια είναι τα «επιτεύγματα» από το περασμένο καλοκαίρι έως σήμερα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Υεμένη 22.01.26

Βομβιστική επίθεση σκοτώνει 5 μέλη δύναμης υποστηριζόμενης από το Ριάντ

Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
The Washington Post 22.01.26

Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει συσκευές δημοσιογράφου

«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

