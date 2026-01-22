Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Άνω Γλυφάδα, όπου η κακοκαιρία και η έλλειψη υποδομών δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες, με τους χειμάρρους που σχηματίστηκαν στους δρόμους να αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τους πολίτες.

Κοντά στο σημείο όπου η 56χρονη έχασε τη ζωή της, άλλη μία γυναίκα κινδύνεψε αλλά σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην αυτοθυσία δύο περαστικών.

Κακοκαιρία: Δραματική διάσωση γυναίκας στη Γλυφάδα

Η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο. Τα νερά είχαν φουσκώσει επικίνδυνα και απειλούσαν να την παρασύρουν.

Την κρίσιμη στιγμή, δύο άνδρες έπεσαν μέσα στα ορμητικά νερά, ρισκάροντας τη ζωή τους, και κατάφεραν να την τραβήξουν από τα χέρια και να τη βγάλουν σε ασφαλές σημείο, αποτρέποντας την παράσυρσή της.