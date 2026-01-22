Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
Κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί
Αρκετά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής με την Τροχαία να προχωρά στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Από τα ξημερώματα η κατάσταση έχει βελτιωθεί ωστόσο κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.
Κλειστοί δρόμοι
Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
– Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
– Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.
– Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.
– Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
- Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
- Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
- Επιστροφή στην ευρωπαϊκή «δράση» για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
- Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
- Super Technologies: Μια επένδυση-σταθμός που αλλάζει τον χάρτη του iGaming στην Ελλάδα
- Ιδεολογία και πραγματικότητα στην εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ
- Σχολεία: Πού θα παραμείνουν κλειστά και πού θα λειτουργήσουν μια ώρα αργότερα
- Αττική: Στου Παπάγου το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Χάρτης με την κατανομή ανά περιοχή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις