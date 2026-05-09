Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα – Η ανακοίνωση

Αυστηρά μόνο μέσων των φυλακίων της οδού Λουκάρεως και της οδού Δέγλερη, τα οποία θα επανδρωθούν με την απαραίτητη δύναμη, θα επιτρέπεται η είσοδος στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας από την προσεχή Δευτέρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στο πρώην Ειρηνοδικείο δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία πλην των φυλακίων

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφέτης Χριστόφορος Λινός, από τις 11.5.2026 ο τρόπος εισόδου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλάζει καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τα δύο φυλάκια.

Ως εκ τούτου, συνεχίζει η ανακοίνωση, η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο όπως και η αποχώρηση από εκεί θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως (δικαστές, δικηγόρους, υπαλλήλους και πολίτες) αποκλειστικά μέσω αυτών των δύο φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία καταργούνται άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πύλες εισόδου που τίθενται ξανά σε λειτουργία ήταν εδώ και καιρό ανενεργές, με αποτέλεσμα ο 89χρονος πιστολέρο – ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος – να καταφέρει ανενόχλητος να εισέλθει στον χώρο και να τραυματίσει δικαστικούς υπαλλήλους.

Η ανακοίνωση

Στη σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφέτης Χριστόφορος Λινός, αναφέρονται τα εξής:

«Άμεση ενεργοποίηση φυλακίων στις οδούς Λουκάρεως και Δέγλερη στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών.

»Ενημερώνονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι ότι από την προσεχή Δευτέρα, 11.5.2026, ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλάζει, καθώς από την ανωτέρω ημερομηνία πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη, τα οποία θα επανδρωθούν με την απαραίτητη δύναμη.

»Αυτό σημαίνει ότι η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών (όπως και η αποχώρηση από εκεί) θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως (Δικαστές, Δικηγόρους, Δικαστικούς Υπαλλήλους και πολίτες) αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται.

»Επισημαίνεται ότι ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τη διευκόλυνση των Δικηγόρων στην άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς το φυλάκιο της οδού Δέγλερη είναι προορισμένο για αποκλειστική χρήση εκείνων και των Δικαστικών Υπαλλήλων, ενώ στο φυλάκιο της οδού Λουκάρεως οι Δικηγόροι θα εισέρχονται κατά προτεραιότητα.

»Τέλος, προς αποφυγή συμφόρησης, ιδίως κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου, παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών».