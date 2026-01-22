«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης

Εικόνες καταστροφής παρουσιάζει η Άνω Γλυφάδα και άλλες περιοχές των νοτίων προαστίων μετά τη χθεσινή κακοκαιρία όπου στοίχισε τη ζωή και σε μία 56χρονη που παρασύρθηκε στην οδό Κυρίλλου Μεδοδίου.

Οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων θρηνούν το χαμό μίας γυναίκας ενώ καταστράφηκαν και περιουσίες, καθώς παρασύθηκαν αυτοκίνητα με ορισμένα από αυτά να θάβονται κάτω από τις λάσπες και τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό.

Οι λέξεις για να περιγράψουν την κατάσταση στην περιοχή, είναι φτωχές. Και άλλες φορές στο παρελθόν υπήρξαν πλημμυρισμένοι δρόμοι στα νότια προάστια, αλλά χθες, οι στιγμές που έζησαν όσοι βρέθηκαν στο δρόμους την ώρα της έντονης βροχόπτωσης ήταν πρωτόγνωρες.

Οδηγοί αυτοκινήτων προσπαθούσαν να βρουν ασφαλείς δρόμους να πάνε στα σπίτια τους αλλά έπεφταν πάνω σε πλημμυρισμένους δρόμους και σε χειμάρρους. Κάτοικοι της περιοχής ένοιωσαν απροστάτευτοι από την κακοκαιρία που χτύπησε την περιοχή και στοίχισε τη ζωή και στην άτυχη 56χρονη.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου μετά τις πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν «αυτό που έγινε δεν το έχουμε ξαναζήσει» ενώ προσπάθησε να εξηγήσει και τους λόγους που κατέβηκαν όλα αυτά τα φερτά υλικά από το βουνό.

Αναφερόμενος στο τραγικό γεγονός με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, όταν την παρέσυραν τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν και την εγκλώβισαν κάτω από ένα αυτοκίνητο. «Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», είπε συγκεκριμένα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μετά τη νεροποντή.

Τόνισε ότι η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατέβασε το νερό.

Όπως είπε, τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν.

Στην ερώτηση που βρέθηκαν στο βουνό όλα αυτά τα υλικά που κατέβηκαν, ο κ. Παπανικολάου απάντησε:

«Είναι από τα μπάζα που πάει και αφήνει ο καθένας. Εμείς ως δήμος τόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να πάμε και να καθαρίσουμε το βουνό, αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε από μόνοι μας χωρίς το Δασαρχείο κι αυτό δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα».

Η ανακοίνωση του δήμου για τον θάνατο της 56χρονης

Για το τραγικό περιστατικό με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ο Δήμος Γλυφάδας εξέδωσε ανακοίνωση, όπου αναφέρει: «Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».