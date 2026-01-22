Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε στάβλο στην Πηνεία Ηλείας – Δεκάδες ζώα χάθηκαν
«Ο στάβλος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα», λέει ο κτηνοτρόφος
- Ακρίβεια: Το 80% των πολιτών έχει αλλάξει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό
- Στο τραπέζι σενάρια για νέες μειώσεις φόρων και εισφορών
- Κατάσκοποι σε 4 τροχούς – Είναι τα κινεζικά οχήματα κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια;
- Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
Αντιμέτωπος με ολοκληρωτική καταστροφή είναι ένας κτηνοτρόφος στην Πηνεία Ηλείας που μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας είδε στον στάβλο του να καταρρέει από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο που χτύπησε την περιοχή ενώ δεκάδες ζώα διασκορπίστηκαν στη γύρω περιοχή.
Ο κτηνοτρόφος Νίκος Καραβέλας, μίλησε στην ΕΡΤ για το σοκ που ένιωσε όταν είδε την κτηνοτροφική του μονάδα να έχει διαλυθεί και να αγνοούνται 60 ζώα. «Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο» δήλωσε εξηγώντας ότι πλέον με τη συνδρομή των συγχωριανών του προσπαθεί να βρει και να περισυλλέξει τα ζώα που τρόμαξαν.
«Έχουμε βρει σχεδόν τα μισά. Δεν ξέρουμε αν ζουν τα υπόλοιπα και που θα τα βρούμε» ανέφερε περιγράφοντας ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παραμένουν για δεύτερο εικοσιτετράωρο αντίξοες. «Ο στάβλος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα. Οι κολόνες ήταν μέσα στο μπετό και κατάφερε και τις 24 να τις σηκώσει», πρόσθεσε ο κτηνοτρόφος.
- Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)
- Επαναπατρίζονται αρχαιότητες της εταιρείας Robin Symes από το Λονδίνο
- Νέα Ζηλανδία: Βίντεο από την στιγμή της κατολίσθησης που έθαψε μεγάλο τμήμα ενός κάμπινγκ – Δύο νεκροί
- Αποτυπώματα χεριών στην Ινδονησία ίσως είναι οι αρχαιότερες βραχογραφίες του κόσμου
- Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Αντίνο ο Παναθηναϊκός (vid, pic)
- Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
- Καιρός – Μαρουσάκης: Νέα κύματα καταιγίδων τις επόμενες ώρες και στην Αττική
- Τραμπ: Παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Η Γάζα θα διοικηθεί υπέροχα» – Τι είπε για ΟΗΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις