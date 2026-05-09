Ανατίναξαν ATM στα Οινόφυτα – 100.000 ευρώ άρπαξαν οι δράστες
Η διάρρηξη έγινε στις 4 τα ξημερώματα και η έκρηξη αναστάτωσε την περιοχή στα Οινόφυτα
Διάρρηξη σε ΑΤΜ με την μέθοδο της έκρηξης σημειώθηκε τη νύχτα που πέρασε στα Οινόφυτα.
Στόχος των δραστών έγινε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών σε σούπερ μάρκετ και περίπου στις 4.00 τα ξημερώματα ακούστηκε η ισχυρή έκρηξη που αναστάτωσε την περιοχή.
Αφαίρεσαν κασετίνα με 100.000 ευρώ
Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με τουλάχιστον μία κασετίνα που εκτιμάται ότι είχε ποσό που προσεγγείζει τα 100.000 ευρώ ενώ άφησαν πίσω τους μερικές εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, αξίας περίπου 2,5 χιλιάδων ευρώ.
Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που καλείται να εξετάσει κάμερες και μαρτυρίες για τον προσδιορισμό του αριθμού των δραστών και τις κινήσεις διαφυγής τους.
