Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν πέντε μέλη συμμορίας που διακινούσαν ναρκωτικά στον λόφο του Στρέφη στα Εξάρχεια.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ», συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες (8 Μαΐου 2026), στην περιοχή των Εξαρχείων, 4 αλλοδαποί ηλικίας 23, 25 και 26 ετών και 35χρονη ημεδαπή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από ενδελεχή προανακριτική έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση οργανωμένης ομάδας στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή των Εξαρχείων.

Το διαμέρισμα ορμητήριο

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε τεθεί σε διαρκή διακριτική επιτήρηση, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι και να πιστοποιηθεί η εγκληματική τους δραστηριότητα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν δύο διακριτές μεθόδους διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Στην πρώτη περίπτωση, μεγάλος αριθμός ατόμων εισερχόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο διαμέρισμα-ορμητήριο, παρέμενε για σύντομο χρονικό διάστημα και αποχωρούσε, αφού προηγουμένως είχε ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία των ναρκωτικών ουσιών.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι δράστες μετέβαιναν από κοινού στον Λόφο Στρέφη, λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 35χρονη ημεδαπή μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες μέσα σε τσάντα χειρός και στη συνέχεια προχωρούσε στη διακίνησή τους στην ευρύτερη περιοχή.

Η έφοδος

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -21,3- γραμμάρια κάνναβης, -7- ναρκωτικά δισκία, πλήθος τηλεφωνικών συσκευών και χρηματικό ποσό.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν θαμμένα μέσα σε γλάστρα, σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, -47,6- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, ενώ πλησίον του σημείου διακίνησης στον Λόφο Στρέφη βρέθηκαν εντός κρύπτης σε κάγκελο περίφραξης -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.