Γιώργος Μαζωνάκης: Το ατύχημα στο κεφάλι πριν το ταξίδι στο Άγιο Όρος

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα μικρό ατύχημα, που τον κράτησε για λίγες ημέρες μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Μάλιστα, το σημάδι από το ατύχημα αυτό ήταν εμφανές και στο βίντεο του τραγουδιστή, που ανέβασε στο Instagram.

Στη σημερινή πρωινή εκπομπή του OPEN αναφέρθηκε πως ο γνωστός τραγουδιστής είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του, γεγονός που τον ανάγκασε να ακυρώσει προγραμματισμένες εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται τη φετινή σεζόν.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι συνέβη στον τραγουδιστή

Στα βίντεο που ανέβασε από το Άγιο Όρος, ο τραγουδιστής φαίνεται χαλαρός και ευδιάθετος, να μαγειρεύει σε κουζίνα Μονής και να τραγουδά μαζί με την παρέα του, χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια αναφορά στον τραυματισμό του.

«Την προηγούμενη εβδομάδα δεν εμφανίστηκε στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που εμφανίζεται. Υπήρξε ένα σούσουρο και το ψάξαμε να δούμε τι έχει γίνει», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος και συνέχισε:

«Πήγε με φίλους του στο Άγιο Όρος, μαγείρεψε, ήταν με μοναχούς. Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται ότι στο κεφάλι του έχει ένα χτύπημα, ένα σημάδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του. Χτύπησε το κεφάλι του και ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και δεν έγινε το πρόγραμμα».