Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου

Ο Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός του Μιλάνου είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ευρώπης.

Με την τεράστια πρόσοψή του, τις κολόνες ρωμαϊκού ρυθμού, τα γιγαντιαία αγάλματα, τα σκαλιστά γκαργκόιλ και τις μνημειώδεις σκάλες, το κτίριο μοιάζει περισσότερο με παλάτι παρά με συγκοινωνιακό κόμβο.

Κάθε μέρα, εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες περνούν από τις αποβάθρες, θαυμάζοντας την ομορφιά και το μεγαλείο του πριν επιβιβαστούν σε τρένα με προορισμό την Ιταλία και την Ευρώπη.

Ωστόσο, κάτω από αυτόν τον μεγαλοπρεπή σταθμό κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες, σύμφωνα με το CNN.

Κρυμμένο υπόγεια βρίσκεται το Binario 21, ή Πλατφόρμα 21 — ένας μυστικός χώρος που κάποτε χρησιμοποιούσαν οι ναζί και οι Ιταλοί φασίστες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να απελάσουν Εβραίους και πολιτικούς κρατούμενους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και θανάτου.

Σήμερα, αυτός ο υπόγειος χώρος έχει μετατραπεί στο Memoriale della Shoah di Milano, το Μνημείο του Ολοκαυτώματος του Μιλάνου, που διατηρεί τη μνήμη όσων απομακρύνθηκαν από την πόλη στη σιωπή και τη μυστικότητα.

Ένα μνημείο δύναμης και κύρους

Ο Milano Centrale άνοιξε επίσημα το 1931 κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Μπενίτο Μουσολίνι.

Ο σταθμός σχεδιάστηκε για να συμβολίζει τη δύναμη, τη φιλοδοξία και τη νεωτερικότητα. Ο αρχιτέκτονας Ούλισε Στακίνι είχε αρχικά κερδίσει τον διαγωνισμό για το έργο το 1912, οραματιζόμενος έναν τεράστιο σταθμό εμπνευσμένο από τη ρωμαϊκή και αιγυπτιακή αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με επιρροές από το Art Deco και το στυλ Liberty.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Ο σταθμός διέθετε τεράστιες εισόδους, ψηλά ταβάνια, ψηφιδωτά δάπεδα και γλυπτούς τοίχους.

Είκοσι μία αποβάθρες εκτείνονταν στο ανώτερο επίπεδο, ενώ γιγαντιαίες καμάρες και αγάλματα διακοσμούσαν το εξωτερικό.

Γρήγορα έγινε ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρίσιμους σταθμούς στην Ευρώπη.

Όταν το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι ανέλαβε τον έλεγχο της Ιταλίας, ο σταθμός μετατράπηκε σε πολιτικό σύμβολο.

Φασιστικές εικόνες προστέθηκαν στην αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβανομένων των fasces — δέσμες ράβδων από την αρχαία Ρώμη που συμβόλιζαν την εξουσία και αργότερα έγιναν το έμβλημα του ίδιου του φασισμού.

Το καθεστώς χρησιμοποίησε τον Milano Centrale ως δήλωση δύναμης, πειθαρχίας και εθνικής υπερηφάνειας.

Ακόμα και σήμερα, ίχνη αυτού του πολιτικού συμβολισμού παραμένουν ορατά στο κτίριο.

Το μυστικό υπόγειο

Ενώ οι επιβάτες θαύμαζαν τις πολυτελείς αίθουσες του επάνω ορόφου, ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος υπήρχε κάτω από αυτές.

Ο Milano Centrale σχεδιάστηκε ως σταθμός πολλαπλών επιπέδων.

Οι αποβάθρες επιβατών καταλάμβαναν το επάνω τμήμα, ενώ δημιουργήθηκε ένας υπόγειος χώρος για τη μεταφορά αλληλογραφίας και εμπορευμάτων.

Το κεντρικό ταχυδρομείο του Μιλάνου βρισκόταν κοντά, επιτρέποντας στα εμπορεύματα να μεταφέρονται απευθείας στο σταθμό μέσω μιας κρυφής πλευρικής εισόδου.

Αυτός ο κάτω χώρος ήταν τεχνολογικά προηγμένος για την εποχή του.

Δύο υπόγειες αποβάθρες συνδέονταν με έναν κύκλο περιστροφής και ένα τεράστιο σύστημα ανελκυστήρων.

Τα φορτηγά βαγόνια μπορούσαν να φορτωθούν υπόγεια, να περιστραφούν στη θέση τους και να ανυψωθούν προς τα πάνω στις κύριες γραμμές, όπου τα τρένα συνέχιζαν το ταξίδι τους.

Το σύστημα ήταν αποτελεσματικό, κρυμμένο από τα μάτια του κοινού και ιδανικό για τη διαχείριση των μεταφορών χωρίς να διακόπτεται η επιβατική κίνηση.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αυτό το ίδιο σύστημα θα χρησιμοποιούνταν για κάτι φρικτό.

Η Ιταλία υπό τη ναζιστική κατοχή

Η Ιταλία εισήλθε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της ναζιστικής Γερμανίας το 1940.

Αν και ο Μουσολίνι απομακρύνθηκε από την εξουσία το 1943, η Γερμανία εισέβαλε γρήγορα στη βόρεια Ιταλία μετά την παράδοση της ιταλικής κυβέρνησης στους Συμμάχους.

Οι Ναζί κατέλαβαν το Μιλάνο και μεγάλο μέρος της βόρειας Ιταλίας, επανατοποθετώντας τον Μουσολίνι ως ηγέτη ενός φασιστικού κράτους-μαριονέτας.

Υπό γερμανικό έλεγχο, οι απελάσεις Εβραίων και πολιτικών αντιπάλων εντάθηκαν δραματικά.

Πριν από τη ναζιστική κατοχή, οι Ιταλοί Εβραίοι είχαν ήδη υποφέρει από τους αντισημιτικούς φυλετικούς νόμους του Μουσολίνι που θεσπίστηκαν το 1938. Αυτοί οι νόμοι στέρησαν από τους Εβραίους πολίτες τα δικαιώματα, τις θέσεις εργασίας και τις ελευθερίες τους.

Ωστόσο, οι μαζικές απελάσεις προς τα στρατόπεδα εξόντωσης δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει.

Αυτό άλλαξε μόλις οι Ναζί ανέλαβαν τον άμεσο έλεγχο.

Φασιστικές πολιτοφυλακές και γερμανικές δυνάμεις άρχισαν να συλλαμβάνουν Εβραίους, μαχητές της αντίστασης, εργάτες εργοστασίων και πολιτικούς αντιπάλους σε όλη τη Λομβαρδία.

Πολλοί κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο Milano Centrale, όπου οι κρυφές υπόγειες αποβάθρες έγιναν σημείο αναχώρησης για τα τρένα απέλασης με προορισμό τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Binario 21: Αποβάθρα απέλασης

Οι απελάσεις από το Binario 21 πραγματοποιούνταν κυρίως τη νύχτα και μυστικά.

Φορτηγά που μετέφεραν κρατούμενους εισέρχονταν στο κρυφό κάτω τμήμα του σταθμού, μακριά από τα βλέμματα του κοινού.

Οι υπόγειες αποβάθρες, που αρχικά είχαν κατασκευαστεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων, χρησιμοποιούνταν πλέον για τη μετακίνηση ανθρώπων.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά αναγκάζονταν να μπουν σε ξύλινα βαγόνια που είχαν σχεδιαστεί προηγουμένως για εμπορεύματα ή ζώα.

Σε κάθε βαγόνι στριμώχνονταν 60 έως 80 άτομα, χωρίς σχεδόν κανένα χώρο να κινηθούν. Δεν υπήρχαν καθίσματα, παράθυρα, τουαλέτες, τροφή ή νερό.

Το ταξίδι από το Μιλάνο προς το Άουσβιτς κάλυπτε περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα και μπορούσε να διαρκέσει έως και επτά ημέρες.

Οι Εβραίοι στέλνονταν γενικά απευθείας στο Άουσβιτς, όπου οι περισσότεροι δολοφονούνταν λίγο μετά την άφιξή τους.

Οι πολιτικοί κρατούμενοι και οι αντιφασίστες συχνά απελάθηκαν σε στρατόπεδα όπως το Μάουτχαουζεν στην Αυστρία, όπου αναγκάζονταν να εκτελούν σκληρή καταναγκαστική εργασία.

Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι χιλιάδες άνθρωποι απελάθηκαν μέσω του Binario 21 μεταξύ Δεκεμβρίου 1943 και Ιανουαρίου 1945. Από τις πρώτες μεταφορές προς το Άουσβιτς σώζονται μόνο δύο κατάλογοι επιβατών.

Οι κατάλογοι αυτοί περιέχουν 774 ονόματα, αλλά μόνο 27 άτομα επέζησαν του Ολοκαυτώματος.

Η σιωπή μετά τον πόλεμο

Μετά την απελευθέρωση της Ιταλίας το 1945, οι απελάσεις σταμάτησαν. Ωστόσο, για δεκαετίες, η ιστορία του Binario 21 παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένη.

Πολλοί επιζώντες περιέγραψαν ότι τους οδήγησαν σε μια σκοτεινή υπόγεια «σπηλιά» πριν τους φορτώσουν στα τρένα. Θυμόντουσαν την παράξενη αίσθηση των βαγονιών να ανυψώνονται προς τα πάνω πριν την αναχώρηση. Ωστόσο, λίγοι γνώριζαν ακριβώς πού είχαν συμβεί αυτά τα γεγονότα.

Μία από τις σημαντικότερες μάρτυρες ήταν η Λιλιάνα Σέγκρε, η οποία απελάθηκε από το Milano Centrale προς το Άουσβιτς τον Ιανουάριο του 1944 σε ηλικία 13 ετών. Επέζησε του Ολοκαυτώματος, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειάς της δεν τα κατάφερε.

Το 1994, ερευνητές που μελετούσαν μαρτυρίες επιζώντων συνειδητοποίησαν ότι οι απελάσεις πρέπει να είχαν λάβει χώρα κάτω από τον ίδιο τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου.

Οι ερευνητές μπήκαν στον πρώην χώρο αλληλογραφίας και ανακάλυψαν τις αρχικές αποβάθρες, τα σιδηροδρομικά συστήματα και τον ανελκυστήρα να παραμένουν άθικτα.

Η ανακάλυψη συγκλόνισε την Ιταλία.

Το Μνημείο του Ολοκαυτώματος και ο «Τοίχος της αδιαφορίας»

Ο υπόγειος χώρος άνοιξε επίσημα για το κοινό ως Memoriale della Shoah di Milano το 2013.

Παραμένει ένας από τους λίγους αυθεντικούς χώρους απέλασης των Ναζί στην Ευρώπη που έχουν διατηρηθεί σχεδόν ακριβώς όπως ήταν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σήμερα, οι επισκέπτες εισέρχονται στο μνημείο ακολουθώντας την ίδια διαδρομή που χρησιμοποιούσαν οι κρατούμενοι πριν από δεκαετίες.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που συναντούν είναι ο «Τοίχος της Αδιαφορίας», εμπνευσμένος από τις προειδοποιήσεις της Λιλιάνα Σέγκρε σχετικά με τους κινδύνους της σιωπής και της απάθειας.

Οι αρχικές υπόγειες αποβάθρες εξακολουθούν να υπάρχουν. Ιστορικά βαγόνια εμπορευμάτων στέκονται στις ράγες, επιτρέποντας στους επισκέπτες να μπουν μέσα και να βιώσουν τις στενές συνθήκες που υπέμεναν οι απελαθέντες.

Στους τοίχους προβάλλουν τα ονόματα των θυμάτων από τους πρώτους καταλόγους μεταφοράς.

Σε θάλαμους μαρτυριών παίζονται συνεντεύξεις επιζώντων, ενώ οι ξεναγήσεις εξηγούν τους μηχανισμούς του συστήματος απέλασης που κρύβεται κάτω από τον σταθμό.

Στην επιφάνεια, η ζωή συνεχίζεται κανονικά.

Περισσότεροι από 320.000 επιβάτες περνούν καθημερινά από το Milano Centrale, συχνά αγνοώντας την τραγική ιστορία κάτω από τα πόδια τους.

Θυμόμαστε το παρελθόν

Το Milano Centrale αντιπροσωπεύει τις δύο όψεις της ιστορίας της Ιταλίας. Στην επιφάνεια, είναι ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα και σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας. Υπόγεια, αποτελεί υπενθύμιση της δίωξης, του φασισμού και του ανθρώπινου πόνου.

Το μνημείο χρησιμεύει όχι μόνο για να τιμήσει τα θύματα, αλλά και για να αντιμετωπίσει μια οδυνηρή πραγματικότητα: οι απελάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν μόνο από ξένους. Οι Ιταλοί φασίστες και οι συνεργάτες τους διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στις συλλήψεις και τις μεταφορές.

Σήμερα, ο σταθμός αποτελεί τόσο κόμβο μεταφορών όσο και τόπο μνήμης.

Οι κρυφές υπόγειες αποβάθρες του υπενθυμίζουν στους επισκέπτες ότι η ιστορία μπορεί να υπάρχει ακόμη και κάτω από τα πιο πολυσύχναστα και όμορφα μέρη.