Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου
Κόσμος 09 Μαΐου 2026, 21:15

Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου

Kάτω από τον μεγαλοπρεπή κεντρικό σταθμό του Μιλάνου κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες.  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός του Μιλάνου είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ευρώπης. 

Με την τεράστια πρόσοψή του, τις κολόνες ρωμαϊκού ρυθμού, τα γιγαντιαία αγάλματα, τα σκαλιστά γκαργκόιλ και τις μνημειώδεις σκάλες, το κτίριο μοιάζει περισσότερο με παλάτι παρά με συγκοινωνιακό κόμβο.  

Κάθε μέρα, εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες περνούν από τις αποβάθρες, θαυμάζοντας την ομορφιά και το μεγαλείο του πριν επιβιβαστούν σε τρένα με προορισμό την Ιταλία και την Ευρώπη. 

Ωστόσο, κάτω από αυτόν τον μεγαλοπρεπή σταθμό κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες, σύμφωνα με το CNN. 

Κρυμμένο υπόγεια βρίσκεται το Binario 21, ή Πλατφόρμα 21 — ένας μυστικός χώρος που κάποτε χρησιμοποιούσαν οι ναζί και οι Ιταλοί φασίστες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να απελάσουν Εβραίους και πολιτικούς κρατούμενους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και θανάτου. 

Σήμερα, αυτός ο υπόγειος χώρος έχει μετατραπεί στο Memoriale della Shoah di Milano, το Μνημείο του Ολοκαυτώματος του Μιλάνου, που διατηρεί τη μνήμη όσων απομακρύνθηκαν από την πόλη στη σιωπή και τη μυστικότητα. 

Η πρόσοψη του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού, Μιλάνο, Ιταλία

Ένα μνημείο δύναμης και κύρους 

Ο Milano Centrale άνοιξε επίσημα το 1931 κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Μπενίτο Μουσολίνι.  

Ο σταθμός σχεδιάστηκε για να συμβολίζει τη δύναμη, τη φιλοδοξία και τη νεωτερικότητα. Ο αρχιτέκτονας Ούλισε Στακίνι είχε αρχικά κερδίσει τον διαγωνισμό για το έργο το 1912, οραματιζόμενος έναν τεράστιο σταθμό εμπνευσμένο από τη ρωμαϊκή και αιγυπτιακή αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με επιρροές από το Art Deco και το στυλ Liberty. 

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Ο σταθμός διέθετε τεράστιες εισόδους, ψηλά ταβάνια, ψηφιδωτά δάπεδα και γλυπτούς τοίχους.  

Είκοσι μία αποβάθρες εκτείνονταν στο ανώτερο επίπεδο, ενώ γιγαντιαίες καμάρες και αγάλματα διακοσμούσαν το εξωτερικό. 

Γρήγορα έγινε ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρίσιμους σταθμούς στην Ευρώπη. 

Όταν το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι ανέλαβε τον έλεγχο της Ιταλίας, ο σταθμός μετατράπηκε σε πολιτικό σύμβολο.  

Φασιστικές εικόνες προστέθηκαν στην αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβανομένων των fasces — δέσμες ράβδων από την αρχαία Ρώμη που συμβόλιζαν την εξουσία και αργότερα έγιναν το έμβλημα του ίδιου του φασισμού.  

Το καθεστώς χρησιμοποίησε τον Milano Centrale ως δήλωση δύναμης, πειθαρχίας και εθνικής υπερηφάνειας. 

Ακόμα και σήμερα, ίχνη αυτού του πολιτικού συμβολισμού παραμένουν ορατά στο κτίριο. 

Το μυστικό υπόγειο 

Ενώ οι επιβάτες θαύμαζαν τις πολυτελείς αίθουσες του επάνω ορόφου, ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος υπήρχε κάτω από αυτές. 

Ο Milano Centrale σχεδιάστηκε ως σταθμός πολλαπλών επιπέδων. 

Οι αποβάθρες επιβατών καταλάμβαναν το επάνω τμήμα, ενώ δημιουργήθηκε ένας υπόγειος χώρος για τη μεταφορά αλληλογραφίας και εμπορευμάτων.  

Το κεντρικό ταχυδρομείο του Μιλάνου βρισκόταν κοντά, επιτρέποντας στα εμπορεύματα να μεταφέρονται απευθείας στο σταθμό μέσω μιας κρυφής πλευρικής εισόδου. 

Αυτός ο κάτω χώρος ήταν τεχνολογικά προηγμένος για την εποχή του.  

Δύο υπόγειες αποβάθρες συνδέονταν με έναν κύκλο περιστροφής και ένα τεράστιο σύστημα ανελκυστήρων.  

Τα φορτηγά βαγόνια μπορούσαν να φορτωθούν υπόγεια, να περιστραφούν στη θέση τους και να ανυψωθούν προς τα πάνω στις κύριες γραμμές, όπου τα τρένα συνέχιζαν το ταξίδι τους. 

Το σύστημα ήταν αποτελεσματικό, κρυμμένο από τα μάτια του κοινού και ιδανικό για τη διαχείριση των μεταφορών χωρίς να διακόπτεται η επιβατική κίνηση.  

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αυτό το ίδιο σύστημα θα χρησιμοποιούνταν για κάτι φρικτό. 

H πρώτη σιδηροδρομική σταθμός Milano Centrale από το Giornale dell’Ingegnere e Architetto, Ιανουάριος 1865, τόμος 13, Παράρτημα

Η Ιταλία υπό τη ναζιστική κατοχή 

Η Ιταλία εισήλθε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της ναζιστικής Γερμανίας το 1940. 

Αν και ο Μουσολίνι απομακρύνθηκε από την εξουσία το 1943, η Γερμανία εισέβαλε γρήγορα στη βόρεια Ιταλία μετά την παράδοση της ιταλικής κυβέρνησης στους Συμμάχους. 

Οι Ναζί κατέλαβαν το Μιλάνο και μεγάλο μέρος της βόρειας Ιταλίας, επανατοποθετώντας τον Μουσολίνι ως ηγέτη ενός φασιστικού κράτους-μαριονέτας.  

Υπό γερμανικό έλεγχο, οι απελάσεις Εβραίων και πολιτικών αντιπάλων εντάθηκαν δραματικά. 

Πριν από τη ναζιστική κατοχή, οι Ιταλοί Εβραίοι είχαν ήδη υποφέρει από τους αντισημιτικούς φυλετικούς νόμους του Μουσολίνι που θεσπίστηκαν το 1938. Αυτοί οι νόμοι στέρησαν από τους Εβραίους πολίτες τα δικαιώματα, τις θέσεις εργασίας και τις ελευθερίες τους. 

Ωστόσο, οι μαζικές απελάσεις προς τα στρατόπεδα εξόντωσης δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει. 

Αυτό άλλαξε μόλις οι Ναζί ανέλαβαν τον άμεσο έλεγχο. 

Φασιστικές πολιτοφυλακές και γερμανικές δυνάμεις άρχισαν να συλλαμβάνουν Εβραίους, μαχητές της αντίστασης, εργάτες εργοστασίων και πολιτικούς αντιπάλους σε όλη τη Λομβαρδία. 

Πολλοί κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο Milano Centrale, όπου οι κρυφές υπόγειες αποβάθρες έγιναν σημείο αναχώρησης για τα τρένα απέλασης με προορισμό τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Σβάστικα στο δάπεδο της Βασιλικής Αίθουσας του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού του Μιλάνου

Binario 21: Αποβάθρα απέλασης 

Οι απελάσεις από το Binario 21 πραγματοποιούνταν κυρίως τη νύχτα και μυστικά. 

Φορτηγά που μετέφεραν κρατούμενους εισέρχονταν στο κρυφό κάτω τμήμα του σταθμού, μακριά από τα βλέμματα του κοινού. 

Οι υπόγειες αποβάθρες, που αρχικά είχαν κατασκευαστεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων, χρησιμοποιούνταν πλέον για τη μετακίνηση ανθρώπων. 

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά αναγκάζονταν να μπουν σε ξύλινα βαγόνια που είχαν σχεδιαστεί προηγουμένως για εμπορεύματα ή ζώα.  

Σε κάθε βαγόνι στριμώχνονταν 60 έως 80 άτομα, χωρίς σχεδόν κανένα χώρο να κινηθούν. Δεν υπήρχαν καθίσματα, παράθυρα, τουαλέτες, τροφή ή νερό. 

Το ταξίδι από το Μιλάνο προς το Άουσβιτς κάλυπτε περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα και μπορούσε να διαρκέσει έως και επτά ημέρες. 

Οι Εβραίοι στέλνονταν γενικά απευθείας στο Άουσβιτς, όπου οι περισσότεροι δολοφονούνταν λίγο μετά την άφιξή τους.  

Οι πολιτικοί κρατούμενοι και οι αντιφασίστες συχνά απελάθηκαν σε στρατόπεδα όπως το Μάουτχαουζεν στην Αυστρία, όπου αναγκάζονταν να εκτελούν σκληρή καταναγκαστική εργασία. 

Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι χιλιάδες άνθρωποι απελάθηκαν μέσω του Binario 21 μεταξύ Δεκεμβρίου 1943 και Ιανουαρίου 1945. Από τις πρώτες μεταφορές προς το Άουσβιτς σώζονται μόνο δύο κατάλογοι επιβατών.  

Οι κατάλογοι αυτοί περιέχουν 774 ονόματα, αλλά μόνο 27 άτομα επέζησαν του Ολοκαυτώματος. 

Βαγόνια – Πλατφόρμα 21 – Μνημείο του Ολοκαυτώματος

Η σιωπή μετά τον πόλεμο 

Μετά την απελευθέρωση της Ιταλίας το 1945, οι απελάσεις σταμάτησαν. Ωστόσο, για δεκαετίες, η ιστορία του Binario 21 παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένη. 

Πολλοί επιζώντες περιέγραψαν ότι τους οδήγησαν σε μια σκοτεινή υπόγεια «σπηλιά» πριν τους φορτώσουν στα τρένα. Θυμόντουσαν την παράξενη αίσθηση των βαγονιών να ανυψώνονται προς τα πάνω πριν την αναχώρηση. Ωστόσο, λίγοι γνώριζαν ακριβώς πού είχαν συμβεί αυτά τα γεγονότα. 

Μία από τις σημαντικότερες μάρτυρες ήταν η Λιλιάνα Σέγκρε, η οποία απελάθηκε από το Milano Centrale προς το Άουσβιτς τον Ιανουάριο του 1944 σε ηλικία 13 ετών. Επέζησε του Ολοκαυτώματος, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειάς της δεν τα κατάφερε. 

Το 1994, ερευνητές που μελετούσαν μαρτυρίες επιζώντων συνειδητοποίησαν ότι οι απελάσεις πρέπει να είχαν λάβει χώρα κάτω από τον ίδιο τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου.  

Οι ερευνητές μπήκαν στον πρώην χώρο αλληλογραφίας και ανακάλυψαν τις αρχικές αποβάθρες, τα σιδηροδρομικά συστήματα και τον ανελκυστήρα να παραμένουν άθικτα. 

Η ανακάλυψη συγκλόνισε την Ιταλία. 

Το Μνημείο του Ολοκαυτώματος και ο «Τοίχος της αδιαφορίας»

Ο υπόγειος χώρος άνοιξε επίσημα για το κοινό ως Memoriale della Shoah di Milano το 2013.  

Παραμένει ένας από τους λίγους αυθεντικούς χώρους απέλασης των Ναζί στην Ευρώπη που έχουν διατηρηθεί σχεδόν ακριβώς όπως ήταν κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

Σήμερα, οι επισκέπτες εισέρχονται στο μνημείο ακολουθώντας την ίδια διαδρομή που χρησιμοποιούσαν οι κρατούμενοι πριν από δεκαετίες.  

Ένα από τα πρώτα πράγματα που συναντούν είναι ο «Τοίχος της Αδιαφορίας», εμπνευσμένος από τις προειδοποιήσεις της Λιλιάνα Σέγκρε σχετικά με τους κινδύνους της σιωπής και της απάθειας. 

Οι αρχικές υπόγειες αποβάθρες εξακολουθούν να υπάρχουν. Ιστορικά βαγόνια εμπορευμάτων στέκονται στις ράγες, επιτρέποντας στους επισκέπτες να μπουν μέσα και να βιώσουν τις στενές συνθήκες που υπέμεναν οι απελαθέντες. 

Στους τοίχους προβάλλουν τα ονόματα των θυμάτων από τους πρώτους καταλόγους μεταφοράς.  

Σε θάλαμους μαρτυριών παίζονται συνεντεύξεις επιζώντων, ενώ οι ξεναγήσεις εξηγούν τους μηχανισμούς του συστήματος απέλασης που κρύβεται κάτω από τον σταθμό. 

Στην επιφάνεια, η ζωή συνεχίζεται κανονικά.  

Περισσότεροι από 320.000 επιβάτες περνούν καθημερινά από το Milano Centrale, συχνά αγνοώντας την τραγική ιστορία κάτω από τα πόδια τους. 

Θυμόμαστε το παρελθόν 

Το Milano Centrale αντιπροσωπεύει τις δύο όψεις της ιστορίας της Ιταλίας. Στην επιφάνεια, είναι ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα και σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας. Υπόγεια, αποτελεί υπενθύμιση της δίωξης, του φασισμού και του ανθρώπινου πόνου. 

Το μνημείο χρησιμεύει όχι μόνο για να τιμήσει τα θύματα, αλλά και για να αντιμετωπίσει μια οδυνηρή πραγματικότητα: οι απελάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν μόνο από ξένους. Οι Ιταλοί φασίστες και οι συνεργάτες τους διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στις συλλήψεις και τις μεταφορές. 

Σήμερα, ο σταθμός αποτελεί τόσο κόμβο μεταφορών όσο και τόπο μνήμης.  

Οι κρυφές υπόγειες αποβάθρες του υπενθυμίζουν στους επισκέπτες ότι η ιστορία μπορεί να υπάρχει ακόμη και κάτω από τα πιο πολυσύχναστα και όμορφα μέρη. 

Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 09.05.26

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Δυτική Όχθη 09.05.26

Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους

Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

Σύνταξη
Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές
Γάζα 09.05.26

Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές

Στις 29 Απριλίου, σε διεθνή ύδατα, δυνάμεις του Ισραήλ παρεμπόδισαν παράνομα 22 σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα και συνέλαβαν 180 πολίτες. Δύο από αυτούς βρίσκοντα ακόμα υπό κράτηση

Σύνταξη
Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή
Κόσμος 09.05.26

Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή

Το αποτέλεσμα αποτελεί μία καμπή, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το ακροδεξιό λαϊκιστικό One Nation κερδίζει έδρα στη Βουλή της Αυστραλίας από την ίδρυσή του πριν 30 χρόνια

Σύνταξη
Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο
MV Hondus 09.05.26

Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο ΠΟΥ και η ΕΕ ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την εκκένωση των επιβατών

Σύνταξη
Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο
InShorts 09.05.26

Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο

Η παρέλαση στην Ρωσία πραγματοποιείται εν μέσω εντατικών ουκρανικών επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, ενώ το Κίεβο κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας

Σύνταξη
Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός
«Αλλαγή προσέγγισης» 09.05.26

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα - Τι εκτιμά ειδικός

«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Σύνταξη
Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius
Συντονισμός επιχείρησης 09.05.26

Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Αφού φτάσει το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων

Σύνταξη
«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι
Κόσμος 09.05.26

«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι

Η κομματική ταυτότητα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πολύ πιο βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους

Σύνταξη
Από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έως τον Λίβανο και τα Υψίπεδα του Γκολάν – Το Ισραήλ και το «μοτίβο» κατοχής
Άκρατος επεκτατισμός 09.05.26

Από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έως τον Λίβανο και τα Υψίπεδα του Γκολάν – Το Ισραήλ και το «μοτίβο» κατοχής

Στο φόντο της κρίσης στο Ιράν και των «κίτρινων γραμμών» του Ισραήλ σε Γάζα και νότιο Λίβανο, η κυβέρνηση Νετανιάχου εντείνει προεκλογικά τον εποικισμό στα κατεχόμενα παλαιστινιακά και συριακά εδάφη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία
Πόλεμος στο Ιράν 09.05.26

Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία

Είναι πολλές οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Ιράν. Πολλές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες στον πόλεμο ή επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας και έχουν δει κέρδη ρεκόρ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λίβανος: 18 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την κατάπαυση πυρός – Οι ΗΠΑ σε αναμονή της απάντησης του Ιράν
Κόσμος 09.05.26 Upd: 21:27

Λίβανος: 18 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την κατάπαυση πυρός – Οι ΗΠΑ σε αναμονή της απάντησης του Ιράν

Ο Τραμπ περιμένει την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη λέει ότι εξετάζει ακόμα τους όρους - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Φύλλια Πολίτη, Αλεξάνδρα Τάνκα, Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα
Υγεία 09.05.26

Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Σύνταξη
Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου πέτυχε ο Παναιτωλικός και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε και οι φιλοξενούμενο αντέδρασαν στο β’ μέρος.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
Μπάσκετ 09.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους για τον μεγάλο τελικό του Final Four στο BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Νίκη στην Πυλαία οι «πράσινοι» και δεύτερο σερί πρωτάθλημα (vids)
Βόλεϊ 09.05.26

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Νίκη στην Πυλαία οι «πράσινοι» και δεύτερο σερί πρωτάθλημα (vids)

Με κορυφαίους τους Νίλσεν, Γιάντσουκ και καταλυτικό τον Ανδρεόπουλο ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 3-1 σετ και με 3-1 νίκες και κατέκτησε το δεύτερο σερί πρωτάθλημα στη Novibet Volley League

Σύνταξη
Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Ελλάδα 09.05.26

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ελλάδα 09.05.26

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύνταξη
Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Πολιτική 09.05.26

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση

Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ηχητικές καταγραφές 09.05.26

Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ελλάδα 09.05.26

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Σύνταξη
Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Πανευρωπαϊκή έρευνα 09.05.26

Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό

Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)

Το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα δεν ανέδειξε νικητή, όμως ο Αστέρας με την ισοπαλία κατάφερε να βυθίσει περισσότερο την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Πελοποννήσιοι ανέβηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ίντερ για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015

Με τη γνωστή καραμέλα του 2015 και ανακρίβειες απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στην καίρια παρέμβαση Τσίπρα για τις τράπεζες. Διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα μέτρα της κυβέρνησης λέει ότι κάθε φορά που μιλά ο Τσίπρας «η μόνη του συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε από τι γλιτώσαμε» με τις δημοσκοπήσει να δείχνουν ότι κάθε φορά που μιλά ο ίδιος «αναλογιζόμαστε που μπλέξαμε».

Σύνταξη
Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Σύνταξη
New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 09.05.26

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

