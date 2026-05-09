Ιαπωνία: Υπέρ μιας αυτόνομης Δυτικής Σαχάρας υπό μαροκινή κυριαρχία

Η Ιαπωνία χαιρέτισε την Παρασκευή την έγκριση του ψηφίσματος 2797/31.10.2026 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο επιβεβαιώνει ότι «καθεστώς πραγματικής αυτονομίας σε πλαίσιο μαροκινής κυριαρχίας, θα μπορούσε να είναι μια από τις πλέον εφικτές λύσεις», τονίζοντας, παράλληλα, την πρόθεσή της να ενεργήσει σύμφωνα με αυτή τη θέση σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο.

Η θέση αυτή εκφράστηκε στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν ο μαροκινός υπουργός Εξωτερικών, Νάσερ Μπουρίτα, και ο ιάπωνας ομόλογός του, Μοτέγκι Τοσιμίτσου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αφορμή τον εορτασμό της 70ής επετείου από την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ιαπωνία «εξέφρασε την υποστήριξή της στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του Προσωπικού του Απεσταλμένου για τη διευκόλυνση και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, βάσει του μαροκινού σχεδίου αυτονομίας, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής διευθέτησης του ζητήματος».

Ταυτόχρονα, η Ιαπωνία κάλεσε «τους εμπλεκομένους να συμμετάσχουν σε συζητήσεις χωρίς προϋποθέσεις και με βάση τη μαροκινή πρόταση αυτονομίας, προκειμένου να επιτευχθεί μια οριστική και αμοιβαία αποδεκτή πολιτική λύση, εκτιμώντας ότι καθεστώς πραγματικής αυτονομίας θα μπορούσε να αποτελέσει την πλέον εφικτή λύση».

Τέλος, επιθυμώντας να δώσει συγκεκριμένη μορφή σε αυτή τη νέα θέση, ο ιάπωνας ΥΠΕΞ διευκρίνισε ότι η χώρα του «προτίθεται να δράσει, μεταξύ άλλων σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο, σύμφωνα με την εκπεφρασμένη θέση της και τις τρέχουσες εξελίξεις στο ζήτημα».

Το Ραμπάτ ερμηνεύει τις νέες αυτές δηλώσεις ως περαιτέρω υποστήριξη των προσπαθειών του για τον τερματισμό αυτής της διαμάχης, σύμφωνα με το όραμα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του βασιλιά της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ΄.

Υιοθετώντας αυτή την ξεκάθαρη θέση, το Τόκιο τάσσεται στο πλευρό άλλων διεθνών δυνάμεων και της συντριπτικής πλειοψηφίας της διεθνούς κοινότητας, οι οποίες υποστηρίζουν την αυτονομία σε πλαίσιο μαροκινής κυριαρχίας ως τη μόνη λύση σε αυτή την περιφερειακή διαμάχη και έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να δράσουν σε αυτή τη βάση σε διπλωματικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.