Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου

Με τον Πρέσβη του Βασιλείου του Μαρόκου κ. Μohammed Sbihi συναντήθηκε, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Κροντηράς, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης γνωριμίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην οικονομία, τον τουρισμό, καθώς και στις προοπτικές ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Μαρόκου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία.

Στην συνάντηση, η οποία ήταν η πρώτη σε κυκλαδίτικο νησί για τον κ. Πρέσβη, παρευρέθηκαν επίσης, η γραμματέας της πρεσβείας κ. Χάιντι Νικολάου καθώς και στελέχη της διοίκησης του Δήμου Τήνου.

Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών.

Ο Δήμαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης Κροντηράς εξέφρασε την πρόθεσή του για περαιτέρω επικοινωνία και διερεύνηση κοινών δράσεων στο μέλλον.