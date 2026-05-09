Ζεστός θα είναι ο καιρός στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς από την ασταθή καιρική εικόνα των τελευταίων ημερών αναμένεται σταδιακή μετάβαση σε συνθήκες έντονης θερμής εισβολής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει την Τρίτη τους 30 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους να σκαρφαλώσει ακόμα και στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο υδράργυρος σε Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία και Κρήτη αναμένεται να αγγίξει την Τρίτη τους 33-34°C

Στο θερμό ξεκίνημα της εβδομάδας αναφέρεται με ανάρτησή του και ο Θοδωρής Κολυδάς, παρουσιάζοντας σχετικό γράφημα που απεικονίζει την πορεία του υδράργυρου από τα ψηλά για την εποχή επίπεδα τη Δευτέρα προς τα κανονικά στα μέσα της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Όλγας Παπαβγούλη που μίλησε στο ΕΡΤnews, η χώρα μας βγαίνει από μια περίοδο αστάθειας με τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα, καθώς ένα σύστημα που προηγήθηκε αποχωρεί, αφήνοντας πίσω του διασπαρμένα φαινόμενα.

Όσον αφορά στη μεταφορά αφρικανικής σκόνης που μας ταλαιπωρεί, αναμένεται πρόσκαιρη υποχώρηση από το απόγευμα του Σαββάτου όταν οι άνεμοι στραφούν σε βορειοδυτικούς, ωστόσο την Κυριακή θα επιστρέψουν σε νότιους με αποτέλεσμα να σημειωθούν νέα επεισόδια μεταφοράς σκόνης κατά διαστήματα.

Απ’ τα (σχετικά) ψηλά στα …κανονικά, απο τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος. Καλημέρα ! pic.twitter.com/9QswX8U7WT — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 9, 2026

Καιρός: Σε ανοδική πορεία η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία παρουσιάζει ήδη από το Σάββατο ανοδική πορεία, με τιμές που φτάνουν τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την κ. Παπαβγούλη, ενώ σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της βόρειας Κρήτης και των Δωδεκανήσων προσεγγίζουν ακόμη και τους 30 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός παραμένει αίθριος με έως 26 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ορεινά.

Από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα η χώρα θα εισέλθει σε πιο καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό, με θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική να ανεβάζουν περαιτέρω τον υδράργυρο, σημειώνει η μετεωρολόγος.

Τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ενώ την Τρίτη αναμένεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, με τοπικά επίπεδα που θα αγγίξουν ακόμα και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, βόρεια Κρήτη και ανατολική Πελοπόννησο.

Όσο για εκείνους που σκέφτονται να ξεχυθούν στις παραλίες αύριο Κυριακή, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν άπνοια και ήρεμη θάλασσα. Το γεγονός αυτό καθιστά τη μέρα ιδανική για μπάνιο, παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία της θάλασσας παραμένει σχετικά χαμηλή για την εποχή, γύρω στους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου.