12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ξηρασία, καταιγίδες, άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας – Οι προβλέψεις για «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Περιβάλλον 12 Απριλίου 2026, 15:00



Το «σούπερ» Ελ Νίνιο» ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ θα οδηγήσει και σε αύξηση της θερμοκρασίας της Γης

Ιωάννα Κουμπαρέλη

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Spotlight

Περαιτέρω ακραία φαινόμενα θα μπορούσε να προκαλέσει το Ελ Νίνιο φέτος, το οποίο αναμένεται να είναι το ισχυρότερο της τελευταίας δεκαετίας, αυξάνοντας το ενδεχόμενο για ευρείες κλιματικές αλλά και οικονομικές επιπτώσεις και επαναφέροντας τις ανησυχίες για επισιτιστική κρίση.

Το Ελ Νίνιο θα μπορούσε να ξεκινήσει την άνοιξη ή το καλοκαίρι, με 50% πιθανότητα να είναι «ισχυρό»

Οι πρώτες προβλέψεις των επιστημόνων κάνουν λόγο για «σούπερ Ελ Νίνιο», που θα φέρει ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα και ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ θα οδηγήσει και σε αύξηση της θερμοκρασίας της Γης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), το Ελ Νίνιο θα μπορούσε να ξεκινήσει την άνοιξη ή το καλοκαίρι, με 50% πιθανότητα να είναι «ισχυρό» και 25% να εξελιχθεί σε «πολύ ισχυρό». Οι θερμοκρασίες στον Ειρηνικό Ωκεανό ενδέχεται να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο.

Ανάλογα με την έντασή του, οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι εκτεταμένες, επηρεάζοντας τα μοτίβα των καταιγίδων, την ξηρασία, τους πληθυσμούς της άγριας ζωής, ακόμη και την ταχύτητα περιστροφής της Γης. Επιπλέον, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη διαταράξει τις αγορές ενέργειας και λιπασμάτων, αυξάνεται η πιθανότητα ενός «σούπερ Ελ Νίνιο» να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια αγροτική παραγωγή και τις τιμές των τροφίμων.

Στο παρελθόν, ορισμένες περιοχές, όπως το νοτιοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το Τέξας, έχουν δεχτεί περισσότερες βροχοπτώσεις, ενώ άλλες περιοχές, όπως η νότια Αφρική, έχουν βιώσει περισσότερη ζέστη και ξηρασία, γεγονός που έπληξε τις καλλιέργειες τροφίμων και οδήγησε σε πείνα. Οι λιγότερες βροχοπτώσεις και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ινδονησία και την Αυστραλία έχουν επίσης οδηγήσει σε περισσότερες πυρκαγιές εκεί.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του National Geographic, σοβαρές είναι οι επιπτώσεις του φαινομένου στην άγρια ζωή του πλανήτη. Για παράδειγμα, ο πληθυσμός των πιγκουίνων στα νησιά Γκαλαπάγκος μειώθηκε δραματικά έπειτα από δύο ισχυρά φαινόμενα Ελ Νίνιο στις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Εκτιμάται ότι η θέρμανση των ωκεανών που προκλήθηκε από τα καιρικά φαινόμενα μείωσε τον αριθμό των μακροθρεπτικών συστατικών και των ψαριών στο νερό, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να οδήγησε τον πληθυσμό των πιγκουίνων στην πείνα.

Πώς εκδηλώνεται το φαινόμενο Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο συνήθως εμφανίζεται κάθε δύο έως επτά χρόνια και προκαλεί συχνά χάος, καθώς μεταβάλλει τις παγκόσμιες καιρικές συνθήκες και εισάγει νέα ακραία φαινόμενα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, επηρεάζει το κλίμα της Γης εδώ και χιλιάδες χρόνια και συνήθως διαρκεί μεταξύ 9 και 12 μηνών.

Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες το θεωρούν, παραδόξως, ως μια ευκαιρία να προετοιμαστούν. «Όταν έχουμε ένα Ελ Νίνιο, αυτό επηρεάζει την παγκόσμια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να γνωρίζουμε πού θα συμβούν τα πράγματα. Αυτό μας δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα», λέει η Έμιλι Μπέκερ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, η οποία αποτελεί μέλος της ομάδας πρόβλεψης της NOAA.

Η δημιουργία του έχει αφετηρία τον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, όπου οι άνεμοι φυσούν συνήθως από ανατολικά προς δυτικά, ωθώντας τα θερμότερα νερά και τις καταιγίδες μακριά από τον Ισημερινό και το Περού, προς την Ινδονησία. Όταν αυτοί οι άνεμοι εξασθενούν, τα θερμότερα νερά κινούνται προς τα ανατολικά και μαζί τους μεταφέρονται τα συστήματα των καταιγίδων.

Ακολούθως, η θερμοκρασία στην επιφάνεια του ωκεανού αυξάνεται επιδρώντας στην ατμόσφαιρα και αλλάζοντας τα παγκόσμια καιρικά μοτίβα.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο μέσω δορυφόρων και πλωτών σταθμών και ανιχνευτών σε βάθος μεγαλύτερο από 300 μέτρα. Τα θερμότερα νερά κάτω από την επιφάνεια ανεβαίνουν στη διάρκεια αρκετών μηνών, τροφοδοτώντας πιθανές συνθήκες Ελ Νίνιο. Όσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, τόσο ισχυρότερο μπορεί να είναι το Ελ Νίνιο.

Το «σούπερ Ελ Νίνιο» περιγράφει μια πολύ ισχυρή εκδήλωση του φαινομένου, όταν οι θερμοκρασίες στον Ειρηνικό Ωκεανό αυξάνονται κατά τουλάχιστον 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο. Το τελευταίο σημειώθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια, συγκρίσιμο με αντίστοιχα ρεκόρ ισχύος στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Το πιο πρόσφατο, από το 2015 έως το 2016, συνδέθηκε με μια εποχή τυφώνων που έσπασε κάθε ρεκόρ στον κεντρικό Βόρειο Ειρηνικό, με έλλειψη νερού στο Πουέρτο Ρίκο, με ξηρασία στην Αιθιοπία και με την υψηλότερη παγκόσμια θερμοκρασία επιφάνειας που είχε καταγραφεί μέχρι τότε, σύμφωνα με τη NOAA.

Ωστόσο, οι προβλέψεις παραμένουν αβέβαιες λόγω του λεγόμενου «φράγματος της άνοιξης», μιας περιόδου κατά την οποία τα κλιματικά μοντέλα εμφανίζουν αυξημένη αβεβαιότητα. Σύμφωνα με την Μπέκερ, «πιθανότατα θα γνωρίζουμε στις αρχές του φθινοπώρου αν θα συμβεί ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο».

Όσον αφορά στους τυφώνεες στον Ατλαντικό, η πρώτη πρόβλεψη φέτος, η οποία δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, προέβλεπε μια περίοδο κοντά ή κάτω από το μέσο όρο. «Ο κύριος λόγος για τον οποίο θα έχουμε λίγο κάτω από το κανονικό είναι η πιθανότητα ενός αρκετά ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο αυτό το καλοκαίρι και το φθινόπωρο», εξηγεί ο Φιλ Κλότζμπαχ, ανώτερος ερευνητής τυφώνων στο CSU.

Σε ολόκληρο τον Ατλαντικό, το Ελ Νίνιο αυξάνει τη διάτμηση του ανέμου, δηλαδή τις ισχυρές κάθετες ριπές που διαλύουν τις καταιγίδες καθώς σχηματίζονται. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ορισμένα τμήματα του Ατλαντικού Ωκεανού δεν είναι τόσο ζεστά όσο πέρυσι, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια λιγότερο έντονη περίοδο, εξηγεί ο ίδιος.

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Mega deals εν μέσω πολέμου

Ελληνικός τουρισμός: Mega deals εν μέσω πολέμου

Vita.gr
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Κόσμος
Ιράν: Δεν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Δεν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
Περιβάλλον 11.04.26

Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων

Η νομοθετική αλλαγή που υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό πρόεδρο στην Αργεντινή καθιστά ευκολότερη την εξόρυξη μετάλλων σε παγετώνες των Άνδεων

Σύνταξη
Καμπανάκι από Copernicus: Οι ωκεανοί κοντά σε επίπεδα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας
Περιβάλλον 10.04.26

Καμπανάκι από Copernicus: Οι ωκεανοί κοντά σε επίπεδα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας

Το μηνιαίο δελτίο του Copernicus για το κλίμα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, είναι ένα σήμα συναγερμού: ύστερα από τρία χρόνια που ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί στη Γη, η ολοένα πιο πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς προκαλεί ανησυχία στους κλιματολόγους ότι η ανθρωπότητα κινείται προς νέες ακραίες υψηλές θερμοκρασίες

Σύνταξη
«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη – Πώς η σκόνη από τη Σαχάρα πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον
Κλιματική αλλαγή 05.04.26

«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη - Πώς η σκόνη της Σαχάρας πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον

Η σκόνη από τη Σαχάρα είναι μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά η κλιματική αλλαγή το επιτείνει, με αποτέλεσμα περισσότερη σκόνη να σηκώνεται και να ταξιδεύει στην Ευρώπη με τη βοήθεια των ανέμων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γνωριμία με τις ορχιδέες του Υμηττού
Περιβάλλον 02.04.26

Γνωριμία με τις ορχιδέες του Υμηττού

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα που διοργανώνει η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών προκειμένου να προστατευθούν και να διατηρηθούν οι ορχιδέες του Υμηττού

Κατερίνα Ροββά
Φυτοφάρμακα και καρκίνος – Ακόμα και 150% υψηλότερος κίνδυνος για τους πληθυσμούς που εκτίθενται σε αυτά
Διεθνής έρευνα 01.04.26

Φυτοφάρμακα και καρκίνος - Ακόμα και 150% υψηλότερος κίνδυνος για τους πληθυσμούς που εκτίθενται σε αυτά

Οι ερευνητές μελέτησαν 31 χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα, καμία από τις οποίες δεν ταξινομείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως γνωστή καρκινογόνα ουσία για τον άνθρωπο

Σύνταξη
Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη
Χριστός Ανέστη! 12.04.26

Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη

Στην Αθήνα, την τιμητική του στο μαζικό ψήσιμο στην Κυριακή του Πάσχα είχε το Μοναστηράκι όπου αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά, σήμερα και αύριο

Σύνταξη
Έπσταϊν, Ιράν, Lego και Τραμπ: Ο Mr Explosive για τα πιο viral βίντεο των ημερών
Νέα προπαγάνδα; 12.04.26

Έπσταϊν, Ιράν, Lego και Τραμπ: Ο Mr Explosive σπάει τη σιωπή του για τα πιο viral βίντεο των ημερών

Βίντεο με αισθητική Lego, πυραύλους και τον Ντόναλντ Τραμπ γίνονται viral, αποκαλύπτοντας μια νέα, ισχυρή μορφή προπαγάνδας μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Υόρκη: Ο δήμαρχος Μαμντάνι ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις
Έγινε viral 12.04.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις

Ο Μαμντάνι περιέγραψε την εμπειρία της συμμετοχής στην πομπή του Επιταφίου, ως σύμβολο τόσο της θρησκευτικής αφοσίωσης όσο και του κοινού ανθρώπινου βάρους

Σύνταξη
Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
Euroleague 12.04.26

Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού στο X και αναφέρθηκε σε πιθανή διασταύρωση Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στα playoffs, για τους Μπαρτώκα - Αταμάν, τις ομάδες του Final 4 και τον... MVP Σάσα Βεζένκοφ.

Σύνταξη
Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός
Κόσμος 12.04.26

Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός

Πέρυσι είχε κηρυχθεί ξανά εκεχειρία στην Ουκρανία για το Πάσχα των ορθοδόξων, αλλά και πάλι τα δύο στρατόπεδα είχαν αλληλοκατηγορηθεί για την παραβίασή της πολλές φορές

Σύνταξη
Τα «έξυπνα» μηνύματα που αδειάζουν λογαριασμούς – Το phishing και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες
Ελλάδα 12.04.26

Τα «έξυπνα» μηνύματα που αδειάζουν λογαριασμούς - Το phishing και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Το phishing δεν είναι πια μια σποραδική απάτη του διαδικτύου. Στην ελληνική πραγματικότητα έχει μετατραπεί σε ένα διαρκές, εξελισσόμενο φαινόμενο που ακολουθεί την ψηφιακή καθημερινότητα των πολιτών.

Σύνταξη
Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
Πολιτική 12.04.26

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα

Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Σύνταξη
Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν
Κόσμος 12.04.26

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν

Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Ουγγαρία, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα

Σύνταξη
One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds
English edition 12.04.26

One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds

New national data reveal widespread chronic health conditions, lifestyle-related risks, and limited access to care, highlighting concerns over mental and physical wellbeing across age groups

Σύνταξη
Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας
Ελλάδα 12.04.26

Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας

Διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

