Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22 Μαρτίου 2026, 23:00

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Μαρία Κρουστάλη
Το «άτακτο παιδί του Ειρηνικού» μπορεί να επιστρέψει φέτος, φέρνοντας ακραία φαινόμενα. Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, έχει αυξημένες πιθανότητες να επανεμφανιστεί τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), η πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου φτάνει το 62% για το καλοκαίρι και το 80% το φθινόπωρο, ενώ επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κολούμπια εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει το 80% ήδη από το φετινό καλοκαίρι. Όπως εξηγεί ο ωκεανογράφος Matthieu Lengaigne «το καλοκαίρι παρατηρούμε συσσώρευση θερμών νερών κάτω από την επιφάνεια του δυτικού Ειρηνικού, ενώ οι άνεμοι εξασθενούν», γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ενεργοποίησης του φαινομένου.

Το φαινόμενο παρακολουθείται στενά, καθώς λειτουργεί ως παράγοντας που εντείνει την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη και ευνοώντας ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές.

Το Ελ Νίνιο εμφανίζεται κάθε 2 έως 7 χρόνια και διαρκεί συνήθως από 9 μήνες έως έναν χρόνο. Το προηγούμενο επεισόδιο (2023–2024) ήταν από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί, χωρίς ωστόσο να φτάσει σε ακραία επίπεδα.

Αύξηση έως και 0,3°C στη θερμοκρασία

Αυτή τη στιγμή επικρατεί το αντίθετο φαινόμενο, η Λα Νίνια, που προκαλεί ψύξη, όμως αναμένεται να εξασθενήσει μέχρι τον Απρίλιο. Εάν ακολουθήσει ουδέτερη φάση και στη συνέχεια ενεργοποιηθεί το Ελ Νίνιο, τότε θα ενισχυθεί το φθινόπωρο και θα κορυφωθεί μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου.

Αν τελικά εκδηλωθεί, το Ελ Νίνιο μπορεί να αυξήσει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία κατά 0,2°C έως 0,3°C, μια αξιοσημείωτη αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο, αν αναλογιστούμε ότι ο Ειρηνικός από μόνος του καλύπτει το ένα τέταρτο της επιφάνειας του πλανήτη. Σε συνδυασμό με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, δημιουργείται ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ».

Το 2024, το φαινόμενο συνέβαλε ώστε να καταγραφεί η θερμότερη χρονιά στην ιστορία, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο του +1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, το πιο φιλόδοξο όριο που έχει τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, αν επανεμφανιστεί φέτος, το 2027 ενδέχεται να γίνει ακόμη θερμότερο. Παράγοντες όπως η ασυνήθιστη θέρμανση του Ατλαντικού μπορεί επίσης να επηρεάσουν την εξέλιξη, ωστόσο η εμφάνιση δύο επεισοδίων Ελ Νίνιο σε τόσο σύντομο διάστημα θεωρείται ανησυχητική.

Ο κλιματολόγος Robert Vautard επισημαίνει: «Η εμφάνιση δύο επεισοδίων Ελ Νίνιο σε τόσο μικρό διάστημα δεν είναι ποτέ καλή είδηση για το κλίμα», υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για ακραία φαινόμενα και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Το Ελ Νίνιο έρχεται με απειλητικές διαθέσεις για όλο τον κόσμο

Ξηρασίες, πυρκαγιές και πλημμύρες

Τα πρώτα σημάδια επιστροφής έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται, με αύξηση της θερμότητας κάτω από την επιφάνεια του δυτικού Ειρηνικού και εξασθένηση των αληγών ανέμων. Οι άνεμοι αυτοί, που φυσούν σταθερά από την ανατολή προς τη δύση, συγκρατούν συνήθως τα θερμά ύδατα προς την πλευρά της Ασίας. Όταν εξασθενούν, το ζεστό νερό «χύνεται» πίσω προς τον κεντρικό και ανατολικό ωκεανό, ενισχύοντας το φαινόμενο, όπως επισημαίνεται σε άρθρο της Le Monde.

Ο Lengaigne επισημαίνει ότι «οι πιο συχνοί δυτικοί άνεμοι ενισχύουν την κίνηση των θερμών νερών προς τα ανατολικά, δημιουργώντας έναν αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό που δυναμώνει το φαινόμενο με την πάροδο του χρόνου».

Πέρα από την άνοδο της θερμοκρασίας, το Ελ Νίνιο επηρεάζει έντονα το παγκόσμιο κλίμα: Προκαλεί ξηρασία και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών σε Αυστραλία, Ινδονησία και Νοτιοανατολική Ασία και ενισχύει τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, της Ανατολικής Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας.

Παράλληλα, επηρεάζει τα κοράλλια, εντείνοντας το φαινόμενο της λεύκανσης, ενώ συνδέεται και με την αύξηση ασθενειών όπως ο δάγκειος πυρετός και η χολέρα.

Τι σημαίνει για την Ευρώπη

Η Ευρώπη επηρεάζεται λιγότερο άμεσα, καθώς κυριαρχούν άλλες κλιματικές επιρροές, κυρίως από τον Ατλαντικό. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει και την οικονομία.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι, επειδή το Ελ Νίνιο μπορεί να προβλεφθεί αρκετούς μήνες νωρίτερα, υπάρχει χρόνος για προετοιμασία. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση του επόμενου επεισοδίου παραμένει αβέβαιη και θα ξεκαθαρίσει περισσότερο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού.

Business
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η ενεργειακή κρίση «φρενάρει» επενδύσεις – Πίεση από καύσιμα και επιτόκια

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η ενεργειακή κρίση «φρενάρει» επενδύσεις – Πίεση από καύσιμα και επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Επικαιρότητα
Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

inWellness
inTown
Stream science
Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Σύνταξη
Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

Σύνταξη
«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU
Κόσμος 22.03.26

«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU

Νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια, δίνουν τα exit polls για τις κρατιδιακές εκλογές στην Ρηνανία-Παλατινάτο, στη Γερμανία. Ιστορικά χαμηλό ποσοστό καταγράφει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά της.

Σύνταξη
Τραμπ-Πούτιν: Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας – Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο… δύο πολέμων
«Παιχνίδια» εξουσίας 22.03.26

Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας - Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο... δύο πολέμων

Όταν οι επικριτές του Ντ. Τραμπ υποστηρίζουν ότι τα λεγόμενα του προέδρου των ΗΠΑ συμπλέουν με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές του ενέργειες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο
«Ακούστε τον Τραμπ» 22.03.26

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ιράν είχε στο παρελθόν στοχεύσει ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και προειδοποίησε ότι τέτοιες εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι
Κόσμος 22.03.26 Upd: 12:52

Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, το υπουργείο ανέφερε ότι οι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» στα χωρικά ύδατα της χώρας εντόπισαν έξι από τα επτά άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο ενώ λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι οι νεκροί είναι 7

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Σύνταξη
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Σύνταξη
Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος

Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Σύνταξη
Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Ο ΟΦΗ ήταν η καλύτερη ομάδα στο Βικελίδης κι έτσι νίκησε τον κακό Άρη με 2-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Κρητικοί και Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός 1-2: Πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (vid)
Super League 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε και πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (1-2)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Αστέρα και μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ελπίζει ξανά σε καλύτερη κατάταξη στα Play Offs. Σκόραραν με πέναλτι οι Ζαρουρί και Τεττέη, αυτογκόλ ο Ίνγκασον.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν (vid)

Ο Παναιτωλικός είχε την κατοχή της μπάλας, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Με τον βαθμό ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στη 13η θέση και ισοβαθμεί με τον Αστέρα. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 31’.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

