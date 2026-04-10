Καμπανάκι από Copernicus: Οι ωκεανοί κοντά σε επίπεδα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας
Περιβάλλον 10 Απριλίου 2026, 08:33

Καμπανάκι από Copernicus: Οι ωκεανοί κοντά σε επίπεδα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας

Το μηνιαίο δελτίο του Copernicus για το κλίμα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, είναι ένα σήμα συναγερμού: ύστερα από τρία χρόνια που ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί στη Γη, η ολοένα πιο πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς προκαλεί ανησυχία στους κλιματολόγους ότι η ανθρωπότητα κινείται προς νέες ακραίες υψηλές θερμοκρασίες

Η θερμοκρασία στους ωκεανούς τον περασμένο μήνα έφθασε σχεδόν σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, σε μια ένδειξη πιθανής επιστροφής του φυσικού φαινομένου αύξησης της θερμοκρασίας Ελ Νίνιο, που έρχεται να προστεθεί στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Το μηνιαίο δελτίο του Copernicus για το κλίμα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, είναι ένα σήμα συναγερμού: ύστερα από τρία χρόνια που ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί στη Γη, η ολοένα πιο πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς προκαλεί ανησυχία στους κλιματολόγους ότι η ανθρωπότητα κινείται προς νέες ακραίες υψηλές θερμοκρασίες.

Η θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών ήταν 20,97° Κελσίου τον Μάρτιο (εξαιρουμένων των πολικών ζωνών), ένα δέκατο του βαθμού κάτω από το ρεκόρ του Μαρτίου του 2024. Και ο μέσος όρος συνεχίζει να αυξάνεται τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus.

Η πιο πρόσφατη εκδήλωση του φαινομένου Ελ Νίνιο, το 2023 και το 2024, κατέστησε τα δύο αυτά χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το κυκλικό φαινόμενο αντιστοιχεί στην περιοδική, μεγάλης κλίμακας αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων σε τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού, που επηρεάζει ως αλυσιδωτή αντίδραση το παγκόσμιο κλίμα για αρκετούς μήνες.

Η θερμοκρασία των ωκεανών «αποτελεί ένδειξη πιθανής μετάβασης σε συνθήκες Ελ Νίνιο», σύμφωνα με το Copernicus.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) του ΟΗΕ έχει ήδη εκτιμήσει ότι η επιστροφή του είναι πιθανή φέτος, ενώ εξασθενεί το αντίστροφο φαινόμενο Λα Νίνια, που συνδέεται με πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Ο WMO εκτίμησε στις αρχές Μαρτίου στο 40% τις πιθανότητες να εμφανιστεί έως τον Ιούλιο.

«Ολοένα πιο ισχυρές» πιέσεις

Σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη –η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα– γνώρισε υψηλότερες από τους μέσους όρους την εποχή θερμοκρασίες, κυρίως οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, της Βαλτικής και η βορειοδυτική Ρωσία.

Ο μήνας σημαδεύτηκε επίσης από «πρωτοφανές» πρώιμο κύμα ζέστης στις δυτικές ΗΠΑ, όπου το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40° Κελσίου και έφθασε κατά τόπους τους 44° Κελσίου.

Ο περασμένος μήνας ήταν ο δεύτερος θερμότερος Μάρτιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus.

Παγκοσμίως, ο Μάρτιος ήταν ο τέταρτος θερμότερος αφότου άρχισαν να τηρούνται χρονικά, με μέση θερμοκρασία 13,94 βαθμών Κελσίου. Η τιμή αυτή ήταν κατά 1,48 βαθμούς υψηλότερη από τον εκτιμώμενο προβιομηχανικό μέσο όρο για τον μήνα αυτό την περίοδο 1850-1900 και κατά 0,53 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο για τον Μάρτιο την περίοδο 1991-2020, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η τάση ακραίων θερμοκρασιών συνεχίστηκε, σύμφωνα με το Copernicus. Ο θερμότερος Μάρτιος που έχει καταγραφεί ποτέ ήταν αυτός του 2024.

«Τα δεδομένα του Copernicus για τον Μάρτιο του 2026 μας δίνουν τροφή για σκέψη», σχολίασε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, επικεφαλής της υπηρεσίας για την κλιματική αλλαγή στο παρατηρητήριο Copernicus. «Κάθε στοιχείο είναι εντυπωσιακό από μόνο του, αλλά μαζί μας δίνουν μια εικόνα ενός κλιματικού συστήματος που υφίσταται συνεχείς και ολοένα πιο ισχυρές πιέσεις», δήλωσε.

Ελληνική οικονομία: Πότε θα έρθει το νέο πακέτο μέτρων;

Αναφορές ότι Iρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν

Αναφορές ότι Iρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν

«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη – Πώς η σκόνη από τη Σαχάρα πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον
Κλιματική αλλαγή 05.04.26

«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη - Πώς η σκόνη της Σαχάρας πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον

Η σκόνη από τη Σαχάρα είναι μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά η κλιματική αλλαγή το επιτείνει, με αποτέλεσμα περισσότερη σκόνη να σηκώνεται και να ταξιδεύει στην Ευρώπη με τη βοήθεια των ανέμων

Γνωριμία με τις ορχιδέες του Υμηττού
Περιβάλλον 02.04.26

Γνωριμία με τις ορχιδέες του Υμηττού

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα που διοργανώνει η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών προκειμένου να προστατευθούν και να διατηρηθούν οι ορχιδέες του Υμηττού

Φυτοφάρμακα και καρκίνος – Ακόμα και 150% υψηλότερος κίνδυνος για τους πληθυσμούς που εκτίθενται σε αυτά
Διεθνής έρευνα 01.04.26

Φυτοφάρμακα και καρκίνος - Ακόμα και 150% υψηλότερος κίνδυνος για τους πληθυσμούς που εκτίθενται σε αυτά

Οι ερευνητές μελέτησαν 31 χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα, καμία από τις οποίες δεν ταξινομείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως γνωστή καρκινογόνα ουσία για τον άνθρωπο

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο
Επιφανειακός σεισμός 10.04.26

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για σεισμό μικρής έντασης, με ρηχό εστιακό βάθος.

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

ΗΠΑ: Η οργάνωση HALC πιέζει για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες
Έκθεση USCIRF 10.04.26

Ελληνοαμερικανική οργάνωση πιέζει τις ΗΠΑ για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες

Η οργάνωση της ελληνικής Ομογένειας στις ΗΠΑ καλεί την αμερικανική διπλωματία να υιοθετήσει τις συστάσεις της Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία θέτοντας όρους στη συνεργασία με την Άγκυρα

Πασχαλινό ωράριο: Πώς λειτουργούν τα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σήμερα Μεγάλη Παρασκευή
Μεγάλη Παρασκευή 10.04.26

Πασχαλινές αγορές: Μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη σήμερα Μεγάλη Παρασκευή

Η κίνηση στα καταστήματα να αυξάνεται όσο πλησιάζει το Πάσχα. Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο, με διαφοροποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ
Οικονομία 10.04.26

Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ

Οι πληρωμές για το Fuel Pass πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, αλλά όσοι δεν έκαναν αιτήσεις τις δύο πρώτες ημέρες, λόγω των αργιών στο τραπεζικό σύστημα θα πληρωθούν την επόμενη εβδομάδα

Ο Ντόρσεϊ χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο που ταξίδεψε από την Άρτα (pic)
Euroleague 10.04.26

Ο Ντόρσεϊ χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο που ταξίδεψε από την Άρτα (pic)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε χαρούμενο τον μικρό του φίλου, καθώς χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε με τον νεαρό φίλαθλο, που ταξίδεψε από την Άρτα στη Σόφια για το παιχνίδι με τη Χάποελ.

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Πάσχα – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές
Ακρίβεια 10.04.26

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Πάσχα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών εν όψει Πάσχα

Αναφορές ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Κόσμος 10.04.26

Αναφορές ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο - Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό, χωρίς όμως να υπάρξει εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία - Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρονο
Εργαλείο προσομοίωσης 10.04.26

Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο - ΕΤUI, η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ως και 1800 ευρώ επιπλέον τον χρονο, αν δεν υπάρξουν μέτρα. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

