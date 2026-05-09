Βήμα Ευρώπης για Μπόρνμουθ και Μπράιτον, «κόλλησε» η Γιουνάιτεντ

Σάντερλαντ και Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ έμειναν στο 0-0 στο Στάδιο του Φωτός για την 36η αγωνιστική της Premier League, σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά ήταν αδιάφορο βαθμολογικά για τους φιλοξενούμενους, αλλά άφησε πολύ πίσω τους γηπεδούχους στη μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η Σάντερλαντ ήταν αυτή που είχε τις καλύτερες στιγμές στο ματς, με τον Λάμενς να κρατά όρθια τη Γιουνάιτεντ σε αρκετές περιπτώσεις. Όπως στο 4′ όταν έβγαλε δύσκολα το σουτ του Ταλμπί ενώ στο 9′ ο Ντιαλό δεν κατάφερε να σκοράρει σε τετ α τετ για τους «κόκκινους διαβόλους».

Μπρόμπεϊ και Σαντίκι είχαν δύο καλές στιγμές για τις «μαύρες γάτες» πριν την ανάπαυλα ενώ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους η Γιουνάιτεντ απείλησε με Κούνια και Ντιαλό. Στο 64′ o Λάμενς έβγαλε εντυπωσιακά το πλασέ του Μπρόμπεϊ ενώ στο 71′ ο Χεϊρτράουντα άγγιξε το γκολ με σουτ. Στο 90+3′ ο Κούνια είχε την τελευταία καλή στιγμή της αναμέτρησης.

Σάντερλαντ: Ρουφς, Χεϊρτράουντα, Μουκιελέ, Αλντερέτε, Ρεϊνίλντο, Χιουμ (90’ Μαγεντά), Τζάκα, Σαντίκι, Ταλμπί (79’ Ανγκούλο), Λε Φε, Μπρόμπεϊ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Μαζραουί, Μαρτίνες, Μαγκουάιρ, Σο, Μέινου, Ντιαλό (74’ Μπεμό), Μάουντ, Μπρούνο Φερνάντες, Κούνια, Ζίρκζεϊ (65’ Ντόργκου)

Φουλ για Ευρώπη Μπράιτον και Μπόρνμουθ

Ακόμη και Champions League μπορεί να ονειρεύεται η Μπόρνμουθ που χάρη σε ένα γκολ του Ραγιάν στο 53′ επικράτησε με 1-0 της Φούλαμ, σε ένα επεισοδιακό ματς στο «Κρέιβεν Κότατζ», με δύο αποβολές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (ο Κρίστι για την Μπόρνμουθ και ο Αντερσεν για τους γηπεδούχους). Αν η Αστον Βίλα τερματίσει πέμπτη και ταυτόχρονα κατακτήσει το Europa League, στον τελικό της Κωνσταντινούπολης εναντίον της Φράιμπουργκ, η έκτη θέση του αγγλικού πρωταθλήματος οδηγεί στα… αστέρια και η ομάδα του Αντονι Ιραόλα δείχνει ικανή να κάνει το απίθανο.

Το ίδιο όνειρο πάντως κρατάει «ζωντανό» και η Μπράιτον, η οποία επιβλήθηκε άνετα της ουραγού Γουλβς με 3-0 και ακολουθεί τη Μπόρνμουθ από απόσταση δύο βαθμών. Οι «γλάροι» προηγήθηκαν 2-0 στο 5ο λεπτό, με τέρματα των Χίνσελγουντ και Ντανκ, και έφτασαν δια… περιπάτου στη νίκη, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μπαίνει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής:

Σάββατο 09/05

Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1

Μπράιτον-Γουλβς 3-0

Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ (19:30)

Κυριακή 10/05

Μπέρνλι-Άστον Βίλα (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 11/05

Τότεναμ-Λιντς (22:00)

Η βαθμολογία:

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (37ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 15/05

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ (22:00)

Κυριακή 17/05

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Έβερτον-Σάντερλαντ (17:00)

Λιντς-Μπράιτον (17:00)

Γουλβς-Φούλαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ (19:30)

Δευτέρα 18/05

Άρσεναλ-Μπέρνλι (22:00)

Τρίτη 19/05

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)

Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)