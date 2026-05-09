Ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ανάγκασαν Παλαιστινίους να εκταφιάσουν τη σορό του πατέρα τους από τον πρόσφατα σκαμμένο τάφο του στο χωριό, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Ο Χουσεΐν Ασάσα, 80 ετών, πέθανε την Παρασκευή από φυσικά αίτια και θάφτηκε το ίδιο βράδυ στο νεκροταφείο του χωριού Ασάσα κοντά στη Τζενίν, έχοντας όλες τις απαραίτητες άδειες από τον ισραηλινό στρατό, του οποίου οι δυνάμεις βρίσκονταν στον χώρο, όπως είπε ο γιος του Μοχάμεντ.

Όμως, λίγο μετά την ταφή, η οικογένεια κλήθηκε να επιστρέψει, όταν ενημερώθηκαν ότι οι έποικοι βρισκόταν στον τάφο και διέταζαν να τον ξεθάψουν.

«Είπαν ότι η γη προοριζόταν για τον οικισμό και ότι η ταφή δεν επιτρεπόταν. Τους είπαμε ότι αυτό είναι το νεκροταφείο του χωριού, δεν αποτελεί μέρος του οικισμού», είπε ο Ασάσα.

Οι έποικοι απείλησαν τότε να ξεθάψουν τον τάφο με μπουλντόζα, είπε ο Ασάσα, οπότε η οικογένεια αποφάσισε να εκταφιάσει η ίδια το σώμα του πατέρα τους.

«Διαπιστώσαμε ότι είχαν ήδη σκάψει τον τάφο και είχαν φτάσει στο σώμα», είπε ο Ασάσα.

«Συνεχίσαμε να σκάβουμε, πήραμε το σώμα και τον θάψαμε σε άλλο νεκροταφείο», είπε.

Παράνομη επανοικειοποίηση των εδαφών στη Δυτική Όχθη

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει εποίκους να παρακολουθούν καθώς άνθρωποι σκάβουν στο έδαφος μιας πλαγιάς.

Crazy story from the West Bank: Israeli settlers exhumed the body of a Palestinian buried today near Al-Asa’asa, south of Jenin in the West Bank, and forced residents to relocate it to another cemetery — claiming the grave was too close to the “Tarsla” settlement. pic.twitter.com/j8B5q8HqxZ — Ihab Hassan (@IhabHassane) May 8, 2026

Στη συνέχεια μεταφέρουν αυτό που μοιάζει με σώμα, ενώ ισραηλινά στρατεύματα περπατούν πίσω τους. Το Reuters επαλήθευσε ότι η τοποθεσία είναι η Ασάσα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η κηδεία είχε συντονιστεί μαζί του και ότι δεν είχε δώσει οδηγίες στην οικογένεια να ξαναθάψει τον πατέρα τους.

Στρατιώτες στάλθηκαν στον τόπο του συμβάντος μετά από αναφορά για αντιπαράθεση με εποίκους που «έσκαβαν στην περιοχή», ανέφεραν οι IDF.

«Οι στρατιώτες κατάσχεσαν τα εργαλεία εκσκαφής από τους Ισραηλινούς πολίτες και παρέμειναν στον τόπο για να αποτρέψουν περαιτέρω τριβές», ανέφερε ο στρατός. Πρόσθεσε ότι καταδικάζει πράξεις που παραβιάζουν την «αξιοπρέπεια των ζωντανών και των νεκρών».

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταδίκασε το περιστατικό.

New FoootagePalestinians forced at gunpoint by the settlers to remove the body of Hussein Assassa in the presence of the army that protects the settlers and enables the crime. pic.twitter.com/gmRlITHmjv — MagicalM (@MagicalM237047) May 9, 2026

«Αυτό είναι αποτρόπαιο και συμβολικό της αποανθρωποποίησης των Παλαιστινίων που βλέπουμε να εκτυλίσσεται σε όλα τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη (OPT). Δεν χαρίζει κανέναν, νεκρό ή ζωντανό», δήλωσε ο Αζίθ Σουνγάι, επικεφαλής του παλαιστινιακού γραφείου του OHCHR.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με εποίκους από τον κοντινό οικισμό Sa-Nur για να λάβει σχόλια.

Το Σα-Νουρ ήταν ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς που εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του ισραηλινού σχεδίου αποχώρησης του 2005, το οποίο περιελάμβανε επίσης την απόσυρση των εποίκων και των στρατευμάτων του Ισραήλ από τη Γάζα. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του Σα-Νουρ πριν από ένα χρόνο και η κατασκευή έχει προχωρήσει ραγδαία, σύμφωνα με την Peace Now, μια ισραηλινή οργάνωση που παρακολουθεί τους οικισμούς.

Η Δυτική Όχθη συγκαταλέγεται στα εδάφη που διεκδικούν οι Παλαιστίνιοι για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους. Το Ισραήλ επικαλείται ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς με τη γη, καθώς και ανάγκες ασφαλείας.

Η κυβέρνηση του Νετανιάχου, η οποία αντιτίθεται σθεναρά στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, έχει επιταχύνει την κατασκευή οικισμών, ενώ η αύξηση των επιθέσεων από εποίκους εναντίον Παλαιστινίων έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία. Τα Ηνωμένα Έθνη και οι περισσότερες χώρες θεωρούν παράνομους τους ισραηλινούς οικισμούς στα εδάφη της Δυτικής Όχθης που καταλήφθηκαν στον πόλεμο του 1967, άποψη την οποία αμφισβητεί το Ισραήλ.