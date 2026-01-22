newspaper
Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία
22 Ιανουαρίου 2026 | 13:22

Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία

Στο βίντεο φαίνονται γείτονες της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν - «Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, είχε πιαστεί η μπλούζα της», λέει μάρτυρας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Spotlight

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που δείχνει τις δραματικές προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη διάρκεια της κακοκαιρίας στην Άνω Γλυφάδα. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες, όταν ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα.

Στο βίντεο, φαίνονται γείτονες της γυναίκας να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Δείτε το βίντεο

Συγκλονιστική μαρτυρία

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο MEGA News, περιέγραψε επιχείρηση απεγκλωβισμού της 56χρονης στην Άνω Γλυφάδα.

«Είχε σφηνώσει στο αυτοκίνητο του γιου μου. Από τη μέση και κάτω ήταν έξω από το αυτοκίνητο. Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Από ότι μου είπε ο άντρας μου, εκείνη τη στιγμή ζούσε, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις με το αριστερό της πόδι. Προσπάθησε να την απεγκλωβίσει. Δοκίμασαν όλοι οι γείτονες να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά δεν τα κατάφεραν, ήταν πολύ ορμητικά τα νερά.

Είχε πιαστεί η μπλούζα της. Η γυναίκα δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου, πέφτανε πάνω της πέτρες και χώματα. Απο ότι είπε και ο γείτονας, προσπαθούσε να περάσει από το πεζοδρόμιο για να πάει απέναντι στο σπίτι της. Την ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια και εκείνη δεν του απάντησε. Προφανώς προσπάθησε να περάσει απέναντι και γι’αυτό την χτύπησε το νερό και την έριξε κάτω. Καλέσαμε την πυροσβεστική. Μέχρι να έρθει η πυροσβεστική, είχε τελειώσει η γυναίκα».

Όλα έγιναν, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, όταν η 56χρονη επιστρέφοντας στο σπίτι από την εργασία της, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο, στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Όπως περιέγραψαν στην ΕΡΤ, αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τη φονική παράσυρσή της από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους, ένας ορμητικός χείμαρρος με φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες την παρέσυραν με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της κάτω από το όχημα που βρισκόταν και αυτό μέχρι τη μέση, μέσα στο νερό.

Βομβαρδισμένο τοπίο η Γλυφάδα

Η Γλυφάδα θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς η σφοδρότητα της χθεσινής κακοκαιρίας δημιούργησε «βουνά» από φερτά υλικά, πέτρες και χώματα, τα οποία σκέπασαν τα πάντα στο διάβα τους. Μια μετά, οι κάτοικοι, με φτυάρια, με πρόχειρα εργαλεία, ακόμα και με κουτάλια στα χέρια,  προσπαθούν να ξεθάψουν τις περιουσίες τους από τη λάσπη.

Τα ορμητικά νερά λειτούργησαν ως οδοστρωτήρας, παρασύροντας δεκάδες αυτοκίνητα και κάδους, αφήνοντας πίσω τους ένα χάος.

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι βαθμό παίρνουν οι dual listed εταιρείες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι βαθμό παίρνουν οι dual listed εταιρείες

Business
ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

Σύνταξη
Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα
22.01.26

Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Λιμενικού Σώματος και στους κατοίκους του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας ο θάνατος του 53χρονου λιμενικού

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης
22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Σύνταξη
Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Σύνταξη
Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»
22.01.26

Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»

«Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας
22.01.26

Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας

Σύνταξη
Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια
22.01.26

Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια

Μετά από 25 χρόνια, ο pop star Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να καταρρίψει ένα από τα πολλά ρεκόρ των Beatles - και να γίνει ο πρώτος μουσικός με 16 άλμπουμ στην κορυφή των UK Charts.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα
22.01.26

Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Λιμενικού Σώματος και στους κατοίκους του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας ο θάνατος του 53χρονου λιμενικού

Σύνταξη
Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»
22.01.26

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»

Η προκλητική αναφορά του προερχόμενου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες δεν πέρασε απαρατήρητη από το Σώμα, με τα κόμματα να καταδικάζουν αναφανδόν τις επίμαχες αναφορές για τα έργα και τις ημέρες της χούντας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ
22.01.26

«Ο Τραμπ σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» - Η ομιλία στο Νταβός μεγάλωσε το ρήγμα με την ΕΕ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Νταβός ανεξέλεγκτος και εχθρικός απέναντι στους Ευρωπαίους - Η ΕΕ διαπιστώνει ότι ο κατευνασμός δεν αποδίδει και αναζητά αμήχανα νέα τακτική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του
22.01.26

ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του

Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση

Σύνταξη
