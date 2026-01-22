Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που δείχνει τις δραματικές προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη διάρκεια της κακοκαιρίας στην Άνω Γλυφάδα. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες, όταν ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα.

Στο βίντεο, φαίνονται γείτονες της γυναίκας να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Δείτε το βίντεο

Συγκλονιστική μαρτυρία

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο MEGA News, περιέγραψε επιχείρηση απεγκλωβισμού της 56χρονης στην Άνω Γλυφάδα.

«Είχε σφηνώσει στο αυτοκίνητο του γιου μου. Από τη μέση και κάτω ήταν έξω από το αυτοκίνητο. Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Από ότι μου είπε ο άντρας μου, εκείνη τη στιγμή ζούσε, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις με το αριστερό της πόδι. Προσπάθησε να την απεγκλωβίσει. Δοκίμασαν όλοι οι γείτονες να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά δεν τα κατάφεραν, ήταν πολύ ορμητικά τα νερά.

Είχε πιαστεί η μπλούζα της. Η γυναίκα δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου, πέφτανε πάνω της πέτρες και χώματα. Απο ότι είπε και ο γείτονας, προσπαθούσε να περάσει από το πεζοδρόμιο για να πάει απέναντι στο σπίτι της. Την ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια και εκείνη δεν του απάντησε. Προφανώς προσπάθησε να περάσει απέναντι και γι’αυτό την χτύπησε το νερό και την έριξε κάτω. Καλέσαμε την πυροσβεστική. Μέχρι να έρθει η πυροσβεστική, είχε τελειώσει η γυναίκα».

Όλα έγιναν, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, όταν η 56χρονη επιστρέφοντας στο σπίτι από την εργασία της, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο, στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Όπως περιέγραψαν στην ΕΡΤ, αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τη φονική παράσυρσή της από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους, ένας ορμητικός χείμαρρος με φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες την παρέσυραν με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της κάτω από το όχημα που βρισκόταν και αυτό μέχρι τη μέση, μέσα στο νερό.

Βομβαρδισμένο τοπίο η Γλυφάδα

Η Γλυφάδα θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς η σφοδρότητα της χθεσινής κακοκαιρίας δημιούργησε «βουνά» από φερτά υλικά, πέτρες και χώματα, τα οποία σκέπασαν τα πάντα στο διάβα τους. Μια μετά, οι κάτοικοι, με φτυάρια, με πρόχειρα εργαλεία, ακόμα και με κουτάλια στα χέρια, προσπαθούν να ξεθάψουν τις περιουσίες τους από τη λάσπη.

Τα ορμητικά νερά λειτούργησαν ως οδοστρωτήρας, παρασύροντας δεκάδες αυτοκίνητα και κάδους, αφήνοντας πίσω τους ένα χάος.