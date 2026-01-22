Κακοκαιρία: Γυναίκα παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό της στη Βάρη – Έμεινε για τρεις ώρες σε ένα δέντρο

Τον τρόμο έζησε μία γυναίκα στη Βάρη κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας. Το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Αιγαίου και η ίδια εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό σφηνωμένη σε ένα δέντρο για περίπου τρεις ώρες.

Όπως περιγράφει ο σύζυγός της, μιλώντας στην ΕΡΤ, το όχημα μετακινήθηκε ανεξέλεγκτα για περίπου 100 μέτρα, με τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει επικίνδυνα στο εσωτερικό.

Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί πιασμένη από δέντρο, μέχρι την επιχείρηση απεγκλωβισμού από την ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική.

Αξίζει να σημειωθεί πως τo όχημα υπέστη ολοσχερή καταστροφή, αφού το εσωτερικό έχει γεμίσει λάσπες, ενώ η γυναίκα βρίσκεται σε σοκ μετά τις στιγμές που πέρασε.

Σύμφωνα μάλιστα με τον σύζυγό της, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις του ίδιου στην Πυροσβεστική και στις γραμμές έκτακτης ανάγκης, η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε μετά τις 11 το βράδυ από δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.