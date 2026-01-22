newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
ΟΙΕΛΕ για την νεκρή εκπαιδευτικό από την κακοκαιρία: «Τα φροντιστήρια δεν έκλεισαν – Το πληρώσαμε με μια ζωή»
Ελλάδα 22 Ιανουαρίου 2026 | 17:47

ΟΙΕΛΕ για την νεκρή εκπαιδευτικό από την κακοκαιρία: «Τα φροντιστήρια δεν έκλεισαν – Το πληρώσαμε με μια ζωή»

Βαρύτατες αιχμές αφήνει η ΟΙΕΛΕ μετά τον πνιγμό 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα.

Σύνταξη
Βαρύτατες αιχμές κατά των αρμόδιων αρχών αφήνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), μετά τον τραγικό πνιγμό 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα, στη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική, καταγγέλλοντας ότι τα φροντιστήρια παρέμειναν ανοιχτά παρά το κλείσιμο των σχολείων.

Βαρύτατες αιχμές αφήνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) μετά τον τραγικό πνιγμό 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική. H άτυχη 56χρονη εργαζόταν σε φροντιστήριο, του οποίου ήταν και συνιδιοκτήτρια.

Η ΟΙΕΛΕ υπογραμμίζει ότι, ενώ τα σχολεία έκλεισαν με απόφαση των αρχών για λόγους ασφάλειας, τα φροντιστήρια και οι λοιπές δομές μη τυπικής εκπαίδευσης λειτούργησαν στην πλειονότητά τους κανονικά, εκθέτοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς σε σοβαρούς κινδύνους.

«Τα σχολεία έκλεισαν, τα φροντιστήρια όχι. Και αυτό το πληρώσαμε με μια ανθρώπινη ζωή», τονίζει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία, σημειώνοντας ότι είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για την ανάγκη να εφαρμοστούν τα μέτρα αναστολής λειτουργίας και στις απογευματινές και βραδινές εκπαιδευτικές δομές, όπου κορυφώθηκαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παρά τις προειδοποιήσεις, όπως καταγγέλλεται, δεν υπήρξε ρητή εντολή από την Περιφέρεια Αττικής ή το Υπουργείο Παιδείας για το κλείσιμο των φροντιστηρίων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΟΙΕΛΕ, υπήρξαν ακόμη και παροτρύνσεις από πλευράς ιδιοκτητών για κανονική λειτουργία των μονάδων.

Η ΟΙΕΛΕ θέτει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών και ζητά άμεση διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτούργησαν οι εκπαιδευτικές δομές την ώρα της κακοκαιρίας, καθώς και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.

  • Για ποιο λόγο η Περιφέρεια Αττικής δεν επανήλθε με ρητή εντολή «λουκέτου» για τις εκπαιδευτικές μονάδες της μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά κύριο λόγο απόγευμα, τις ώρες δηλαδή που ξέσπασε ο κύριος όγκος των καιρικών φαινομένων;
  • Τι έπραξαν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Άττικής;
  • Τι θα πράξει το Υπουργείο Παιδείας και οι Διευθύνσεις για τους εκατοντάδες ιδιοκτήτες που άνοιξαν αυθαίρετα χθες το απόγευμα;
  • Θα υπάρξουν έρευνα και κυρώσεις για την διοίκηση του συγκεκριμένου φροντιστηρίου του οποίου ήταν συνιδιοκτήτρια η άτυχη γυναίκα;
  • Μήπως το χθεσινό τραγικό γεγονός αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη άμεσης ρύθμισης για τα περιβόητα Κέντρα Μελέτης που λειτουργούν χωρίς νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς να έχουν ελεγχθεί κτηριακά;

Όπως επισημαίνει, το τραγικό γεγονός αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο την ανάγκη για σαφές, δεσμευτικό θεσμικό πλαίσιο, που θα διασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων η ανθρώπινη ζωή θα τίθεται πάνω από κάθε οικονομικό συμφέρον.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Δημοσιογράφοι επικοινώνησαν προ ολίγου με τον Πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ ενημερώνοντάς τον πως η άτυχη γυναίκα που πνίγηκε χθες στην Άνω Γλυφάδα ήταν εκπαιδευτικός που δίδασκε σε φροντιστήριο του οποίου – σύμφωνα με πληροφορίες – ήταν και συνιδιοκτήτρια. Το τραγικό αυτό γεγονός επιβεβαιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο τη χθεσινή ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ με την οποία ζητούσαμε τα μέτρα για την κακοκαιρία να εφαρμοστούν και για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ειδικά από τη στιγμή που τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκκίνησαν μετά το μεσημέρι. Χαρακτηριστικά γράφαμε:«Άλλωστε, μια που οι δομές αυτές λειτουργούν απογευματινές και βραδινές ώρες, και με δεδομένο ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες θα ενταθούν τις επόμενες ώρες, η ασφάλεια εκπαιδευτικών και μαθητών είναι αυτή που προέχει. Καθιστούμε υπεύθυνους τόσο τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όσο και τους ιδιοκτήτες των μονάδων για οτιδήποτε συμβεί σε μαθητή, γονέα ή εκπαιδευτικό.»

Σε έκτακτες περιπτώσεις (καιρικά φαινόμενα, ζητήματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας) οι κατά τόπους Περιφέρειες ή το κεντρικό κράτος δίδουν εντολή για το κλείσιμο σχολικών μονάδων. Αυτό εθιμικά «παρασύρει» και τις μη τυπικές δομές εκπαίδευσης (Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ΣΑΕΚ, ΚΔΑΠ). Χθες όμως η μεγάλη πλειονότητα των δομών αυτών λειτούργησε θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Σύμφωνα μάλιστα με αποκλειστικές πληροφορίες της Ομοσπονδίας, εκπρόσωποι ιδιοκτητών σε chat groups παρότρυναν τους συναδέλφους τους να ανοίξουν τις μονάδες, διότι «δεν ανήκουμε στο Υπουργείο Παιδείας, κάνουμε ό,τι θέλουμε»!

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα:Για ποιο λόγο η Περιφέρεια Αττικής δεν επανήλθε με ρητή εντολή «λουκέτου» για τις εκπαιδευτικές μονάδες της μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά κύριο λόγο απόγευμα, τις ώρες δηλαδή που ξέσπασε ο κύριος όγκος των καιρικών φαινομένων; Τι έπραξαν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Άττικής; Τι θα πράξει το Υπουργείο Παιδείας και οι Διευθύνσεις για τους εκατοντάδες ιδιοκτήτες που άνοιξαν αυθαίρετα χθες το απόγευμα; Θα υπάρξουν έρευνα και κυρώσεις για την διοίκηση του συγκεκριμένου φροντιστηρίου του οποίου ήταν συνιδιοκτήτρια η άτυχη γυναίκα; Μήπως το χθεσινό τραγικό γεγονός αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη άμεσης ρύθμισης για τα περιβόητα Κέντρα Μελέτης που λειτουργούν χωρίς νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς να έχουν ελεγχθεί κτηριακά;

Και, τέλος πόσους νεκρούς πρέπει να θρηνήσουμε στους χώρους της εκπαίδευσης και της εργασίας στο βωμό του κέρδους για να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Business
ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

inWellness
inTown
Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή
Ελλάδα 22.01.26

Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή

Η Άνω Γλυφάδα ξημέρωσε μέσα σε λάσπη, συντρίμμια και εικόνες γενικευμένης καταστροφής, μία ημέρα μετά το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους – Σύσκεψη στις 15:00
Φονική κακοκαιρία 22.01.26

Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους - Σύσκεψη στις 15:00

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη παρουσία και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού για τη διαχείριση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ στα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο σύμφωνα με το World University Rankings 2026 – Συνέντευξη του Αντιπρύτανη Ευσταθόπουλου
Διάκριση 22.01.26

Το ΕΚΠΑ στα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο σύμφωνα με το World University Rankings 2026 – Συνέντευξη του Αντιπρύτανη Ευσταθόπουλου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για ακόμα μία χρονιά στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου - Ποια άλλα ελληνικά ΑΕΙ φιγουράρουν στη διεθνή κατάταξη World University Rankings 2026

Σύνταξη
Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα
«Η θλίψη είναι τεράστια» 22.01.26

Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Λιμενικού Σώματος και στους κατοίκους του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας ο θάνατος του 53χρονου λιμενικού

Σύνταξη
Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία
Κακοκαιρία 22.01.26

Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία

Στο βίντεο φαίνονται γείτονες της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν - «Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, είχε πιαστεί η μπλούζα της», λέει μάρτυρας

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
Φωτογραφίες και βίντεο 22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης
Ελλάδα 22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Σύνταξη
Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Την Πέμπτη το απόγευμα 22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
Τι ισχυρίστηκε 22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Σύνταξη
Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Σύνταξη
Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Κόσμος 22.01.26

Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβό έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

Σύνταξη
Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)

Στο γερμανικό πρωτάθλημα μετά από 15 χρόνια επέστρεψε ο Έντιν Τζέκο, ο οποίος στα 39 του υπέγραψε στη Σάλκε.

Σύνταξη
Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
Υψηλή επικινδυνότητα 22.01.26

Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Επικίνδυνες φθορές οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού, οδήγησαν στο κατεπείγον αίτημα της δημάρχου Τήλου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου.

Σύνταξη
ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης
Κόσμος 22.01.26

ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης

Η έξαρση των βομβιστικών επιθέσεων και οι εκτεταμένες συγκρούσεις στη Νιγηρία σκότωσαν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025

Σύνταξη
Ζελένσκι: Τίποτα δεν άλλαξε σε έναν χρόνο – «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία
Τι ζήτησε 22.01.26

Ζελένσκι: Τίποτα δεν άλλαξε σε έναν χρόνο - «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία

Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου είναι «σχεδόν έτοιμα», υποστήριξε ο Ζελένσκι - Ανακοίνωσε ότι θα γίνει «τριμερής συνάντηση» Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»
Επικαιρότητα 22.01.26

ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»

«Ειδικά οι καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, στην περιβόητη Αθηναϊκή Ριβιέρα', και τα νότια προάστια της Αττικής είναι απολύτως ενδεικτικές των προτεραιοτήτων του αστικού κράτους», λέει το ΚΚΕ για την κακοκαιρία

Σύνταξη
Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες
Χρυσό Αγαλματάκι 22.01.26 Upd: 16:19

Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 16 Μαρτίου.

Σύνταξη
Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης
Αποτίμηση 22.01.26

Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης

Επίσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδου στους πληγέντες Δήμους από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρία, θα πραγματοποιηθεί αύριο 23 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή
Ελλάδα 22.01.26

Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή

Η Άνω Γλυφάδα ξημέρωσε μέσα σε λάσπη, συντρίμμια και εικόνες γενικευμένης καταστροφής, μία ημέρα μετά το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Σύνταξη
Το βίντεο της χρονιάς έφτιαξε ο Πανιώνιος και δείχνει τον δρόμο σε ομάδες, αθλητές και γονείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Το βίντεο της χρονιάς έφτιαξε ο Πανιώνιος και δείχνει τον δρόμο σε ομάδες, αθλητές και γονείς (vid)

Ο Πανιώνιος δημιούργησε ένα υπέροχο βίντεο και μέσα σε δύο λεπτά στέλνει το μήνυμα για το πώς πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός και πώς οι γονείς πρέπει να στέκονται δίπλα στα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στα γήπεδα.

Σύνταξη
Συναίνεση και πορνογραφία: Τι μαθαίνουμε (ξανά) από το σκάνδαλο Grok;
Έλον Μασκ 22.01.26

Συναίνεση και πορνογραφία: Τι μαθαίνουμε (ξανά) από το σκάνδαλο Grok;

Η μαζική παραγωγή ψεύτικων γυμνών εικόνων μέσω του Grok πάει κόντρα στις διακηρύξεις του Έλον Μασκ για πάταξη της παιδικής πορνογραφίας. Το σκάνδαλο επαναφέρει κρίσιμα ερωτήματα για τη συναίνεση και τα όρια της ΑΙ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κακοκαιρία: Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους – Σύσκεψη στις 15:00
Φονική κακοκαιρία 22.01.26

Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους - Σύσκεψη στις 15:00

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη παρουσία και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού για τη διαχείριση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω
«Διαχείριση εντυπώσεων» 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω

«Όταν το 112 μετατρέπεται σε υποκατάστατο έργων, συντήρησης και θεσμικού συντονισμού, τότε λειτουργεί ως άλλοθι», σημειώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο Νταβός σε λιγότερο από μία ώρα
Κόσμος 22.01.26

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στο Νταβός σε λιγότερο από μία ώρα

Ο Τραμπ είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία είναι κοντά στο να ολοκληρωθούν - Αύριο το ραντεβού αμερικανικής αντιπροσωπείας με τον Πούτιν

Σύνταξη
