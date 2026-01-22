ΟΙΕΛΕ για την νεκρή εκπαιδευτικό από την κακοκαιρία: «Τα φροντιστήρια δεν έκλεισαν – Το πληρώσαμε με μια ζωή»

Βαρύτατες αιχμές κατά των αρμόδιων αρχών αφήνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), μετά τον τραγικό πνιγμό 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα, στη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική, καταγγέλλοντας ότι τα φροντιστήρια παρέμειναν ανοιχτά παρά το κλείσιμο των σχολείων.

Η ΟΙΕΛΕ υπογραμμίζει ότι, ενώ τα σχολεία έκλεισαν με απόφαση των αρχών για λόγους ασφάλειας, τα φροντιστήρια και οι λοιπές δομές μη τυπικής εκπαίδευσης λειτούργησαν στην πλειονότητά τους κανονικά, εκθέτοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς σε σοβαρούς κινδύνους.

«Τα σχολεία έκλεισαν, τα φροντιστήρια όχι. Και αυτό το πληρώσαμε με μια ανθρώπινη ζωή», τονίζει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία, σημειώνοντας ότι είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για την ανάγκη να εφαρμοστούν τα μέτρα αναστολής λειτουργίας και στις απογευματινές και βραδινές εκπαιδευτικές δομές, όπου κορυφώθηκαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παρά τις προειδοποιήσεις, όπως καταγγέλλεται, δεν υπήρξε ρητή εντολή από την Περιφέρεια Αττικής ή το Υπουργείο Παιδείας για το κλείσιμο των φροντιστηρίων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΟΙΕΛΕ, υπήρξαν ακόμη και παροτρύνσεις από πλευράς ιδιοκτητών για κανονική λειτουργία των μονάδων.

Η ΟΙΕΛΕ θέτει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών και ζητά άμεση διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτούργησαν οι εκπαιδευτικές δομές την ώρα της κακοκαιρίας, καθώς και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.

Όπως επισημαίνει, το τραγικό γεγονός αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο την ανάγκη για σαφές, δεσμευτικό θεσμικό πλαίσιο, που θα διασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων η ανθρώπινη ζωή θα τίθεται πάνω από κάθε οικονομικό συμφέρον.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Δημοσιογράφοι επικοινώνησαν προ ολίγου με τον Πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ ενημερώνοντάς τον πως η άτυχη γυναίκα που πνίγηκε χθες στην Άνω Γλυφάδα ήταν εκπαιδευτικός που δίδασκε σε φροντιστήριο του οποίου – σύμφωνα με πληροφορίες – ήταν και συνιδιοκτήτρια. Το τραγικό αυτό γεγονός επιβεβαιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο τη χθεσινή ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ με την οποία ζητούσαμε τα μέτρα για την κακοκαιρία να εφαρμοστούν και για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ειδικά από τη στιγμή που τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκκίνησαν μετά το μεσημέρι. Χαρακτηριστικά γράφαμε:«Άλλωστε, μια που οι δομές αυτές λειτουργούν απογευματινές και βραδινές ώρες, και με δεδομένο ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες θα ενταθούν τις επόμενες ώρες, η ασφάλεια εκπαιδευτικών και μαθητών είναι αυτή που προέχει. Καθιστούμε υπεύθυνους τόσο τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όσο και τους ιδιοκτήτες των μονάδων για οτιδήποτε συμβεί σε μαθητή, γονέα ή εκπαιδευτικό.»

Σε έκτακτες περιπτώσεις (καιρικά φαινόμενα, ζητήματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας) οι κατά τόπους Περιφέρειες ή το κεντρικό κράτος δίδουν εντολή για το κλείσιμο σχολικών μονάδων. Αυτό εθιμικά «παρασύρει» και τις μη τυπικές δομές εκπαίδευσης (Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ΣΑΕΚ, ΚΔΑΠ). Χθες όμως η μεγάλη πλειονότητα των δομών αυτών λειτούργησε θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Σύμφωνα μάλιστα με αποκλειστικές πληροφορίες της Ομοσπονδίας, εκπρόσωποι ιδιοκτητών σε chat groups παρότρυναν τους συναδέλφους τους να ανοίξουν τις μονάδες, διότι «δεν ανήκουμε στο Υπουργείο Παιδείας, κάνουμε ό,τι θέλουμε»!

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα:Για ποιο λόγο η Περιφέρεια Αττικής δεν επανήλθε με ρητή εντολή «λουκέτου» για τις εκπαιδευτικές μονάδες της μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά κύριο λόγο απόγευμα, τις ώρες δηλαδή που ξέσπασε ο κύριος όγκος των καιρικών φαινομένων; Τι έπραξαν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Άττικής; Τι θα πράξει το Υπουργείο Παιδείας και οι Διευθύνσεις για τους εκατοντάδες ιδιοκτήτες που άνοιξαν αυθαίρετα χθες το απόγευμα; Θα υπάρξουν έρευνα και κυρώσεις για την διοίκηση του συγκεκριμένου φροντιστηρίου του οποίου ήταν συνιδιοκτήτρια η άτυχη γυναίκα; Μήπως το χθεσινό τραγικό γεγονός αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη άμεσης ρύθμισης για τα περιβόητα Κέντρα Μελέτης που λειτουργούν χωρίς νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς να έχουν ελεγχθεί κτηριακά;

Και, τέλος πόσους νεκρούς πρέπει να θρηνήσουμε στους χώρους της εκπαίδευσης και της εργασίας στο βωμό του κέρδους για να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι