Μόρνος: Νέα σημαντική υποχώρηση των νερών – Πόσο έχει μειωθεί από αρχές Οκτωβρίου [εικόνες]
Εμφανή είναι τα σημάδια της λειψυδρίας στην τεχνητή λίμνη του Μόρνου. Η στάθμη του νερού υποχωρεί μέρα με τη μέρα
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζει να συρρικνώνεται η τεχνητή λίμνη Μόρνου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Μόρνου (www.meteo.gr/mornos).
Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ανανεώθηκε η δορυφορική φωτογραφία που καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση της λίμνης.
Πόσο μειώθηκε έκταση του Μόρνου
Μέσα σε διάστημα μόλις δεκαπέντε ημερών, η έκταση της υδάτινης επιφάνειας περιορίστηκε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τα 7,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κώστας Λαγουβάρδος.
Στην προηγούμενη δορυφορική λήψη, στις 29 Οκτωβρίου, η λίμνη εκτεινόταν σε 7,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Μία ακόμη φωτογραφία από τις 10 Οκτωβρίου καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης 8.3 τετρ. χλμ.
Το θέμα αυτό προκαλεί την ανησυχία τόσο των επιστημόνων όσο και της κυβέρνησης δεδομένου ότι η λίμνη Μόρνου αποτελεί τον κύριο τροφοδότη της Αττικής που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη λειψυδρία.
Οι επιστήμονες ανησυχούν ότι η τάση συρρίκνωσης της επιφάνειας της λίμνης του Μόρνου επιταχύνεται όσο οι βροχοπτώσεις αλλά και τα χιόνια δεν είναι αρκετά για να αποκαταστήσουν το έλλειμμα νερού, που κάθε μέρα βαίνει μειούμενο.
Να σημειωθεί τέλος ότι η χιονοκάλυψη τον περασμένο χειμώνα κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της περιόδου 2005-2024, στερώντας από τον ταμιευτήρα πολύτιμες ποσότητες νερού κατά την περίοδο της τήξης.
