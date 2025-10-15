Νέα υποχώρηση των νερών στον Μόρνου δείχνουν τα στοιχεία από το παρατηρητήριο του Meteo για την τεχνητή λίμνη, με τον διευθυντή ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, να προειδοποιεί για το νέο ιστορικό χαμηλό των βροχοπτώσεων στην περιοχή. Ο Μόρνος τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει συρρικνωθεί δραματικά, όπως αποτυπώθηκε στο αποκαλυπτικό video που δημιούργησε η μονάδα Μeteo και δημοσίευσε πρώτο το in.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Λαγουβάρδος γράφει για τη νέα υποχώρηση των νερών: «Η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8.3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη που είχαμε αναλύσει και δημοσιεύσει στις 24/09/2025 (8.4 τετρ.χλμ). Η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024)».

Στη συνέχεια ο ίδιος τονίζει ότι παρά τις βροχοπτώσεις στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών.

Οι επιστήμονες ανησυχούν είναι ότι η τάση συρρίκνωσης της επιφάνειας της λίμνης του Μόρνου επιταχύνεται όσο περνάει ο καιρός

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους επιστήμονες είναι ότι η τάση συρρίκνωσης της επιφάνειας της λίμνης του Μόρνου, επιταχύνεται όσο περνάει ο καιρός. Μιλώντας στο in τον προηγούμενο μήνα, ο Κώστας Λαγουβάρδος δήλωσε σχετικά: «Οι σταθερά μειούμενες χιονοπτώσεις την τελευταία δεκαετία έχουν προκαλέσει ένα χειροπιαστό πια αποτέλεσμα στη μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο στη λίμνη του Μόρνου. Δυστυχώς, αναμένουμε πως αυτή η τάση της μείωσης των χιονοπτώσεων θα συνεχιστεί. Αν και ο φετινός χειμώνας δεν είναι καλός από πλευράς χιονοπτώσεων, το πρόβλημα θα είναι πιο έντονο από την άνοιξη και μετά».

Ενεργοποίηση γεωτρήσεων

Δεδομένου ότι η λειψυδρία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, οι ειδικοί για την υδροδότηση της Αττικής έχουν σημάνει «κόκκινο» συναγερμό, καθώς ο Μόρνος είναι ο βασικότερος τροφοδότης του λεκανοπεδίου.

Προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυο ύδρευσης της πρωτεύουσας, η ΕΥΔΑΠ προχωρά στην ενεργοποίηση των γεωτρήσεων που βρίσκονται κοντά σε όλο το κανάλι. Ωστόσο, ο πρόεδρός της, Γιώργος Στεργίου, τονίζει ότι η Αττική δεν βρίσκεται σε λειψυδρία και η αδιάλειπτη παροχή νερού σε 4,5 εκατομμύρια κατοίκους δεν τέθηκε εν αμφιβόλω ούτε για ένα λεπτό.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η λύση που προκρίνεται είναι η μερική εκτροπή προς το φράγμα του Ευήνου δύο παραποτάμων του Αχελώου πριν αυτοί καταλήξουν στη λίμνη των Κρεμαστών. Ήδη η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει σε ενεργοποίηση γεωτρήσεων στην Πάρνηθα και κατά μήκος του καναλιού του Μόρνου, ενισχύοντας προσωρινά το δίκτυο.

Παράλληλα, υλοποιείται μεγάλο πρόγραμμα αντικατάστασης αγωγών, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, για τον περιορισμό των διαρροών.