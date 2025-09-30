newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 17:18
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
Ελλάδα 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:58

«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια

Το χρονικό της μείωσης της έκτασης της λίμνης του Μόρνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα από video του ΜΕΤΕΟ που προδημοσιεύει το in αλλά και συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα σημεία που «στέγνωσαν»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Spotlight

Συνταρακτικά είναι τα οπτικοποιημένα επιστημονικά δεδομένα τα οποία αποτυπώνουν τη συρρίκνωση της επιφάνειας της λίμνης του Μόρνου, τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το video που δημιούργησε η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και δημοσιεύει πρώτο το in, είναι αποκαλυπτικό της πτωτικής πορείας που ακολουθεί η έκταση της λίμνης του Μόρνου.

Εξηγώντας την έκτακτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ο Γιώργος Κύρος μέλος της μονάδας ΜΕΤΕΟ, λέει στο in τα εξής: «Τον Ιανουάριο του 2022 η έκταση της επιφάνειας της λίμνης του Μόρνου ήταν περίπου στον μέσο όρο.  Το 2023 καταγράφηκε η πρώτη σημαντική μείωση της έκτασης της λίμνης, η οποία έφτασε περίπου το 12% σε σύγκριση με το 2022.

Από την άνοιξη του 2023, η πορεία της μείωσης είναι σε ελεύθερη πτώση.

Το 2024 η μείωση σε σχέση με το 2023, έφτασε το 14%».

Αποτέλεσμα αυτής της πορείας σε ελεύθερη πτώση, είναι τον Σεπτέμβριο του 2025, η επιφάνεια της έκτασης της λίμνης του Μόρνου να έχει πέσει στα 8,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρόκειται για τη χαμηλότερη καταγραφή, τα τελευταία τουλάχιστον δέκα έτη, όπου η ομάδα ΜΕΤΕΟ επεξεργάζεται δορυφορικά δεδομένα από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 .

«Συνολικά, από το 2022 έως σήμερα, η επιφάνεια της λίμνης έχει μειωθεί κατά 52%» συμπυκνώνει τη δυστοπική εικόνα που παρουσιάζει η λίμνη του Μόρνου, ο κ. Κύρος.

Ραγδαία πτωτική πορεία

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους επιστήμονες είναι πως η τάση συρρίκνωσης της επιφάνειας της λίμνης του Μόρνου, επιταχύνεται όσο περνάει ο καιρός.

Οπως περιγράφει ο κ. Κύρος: «Από το 2022 μέχρι το 2025, ο ρυθμός μείωσης είναι 2,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανά έτος. Ο ρυθμός του 2025, όμως, ανέβηκε στα 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα το έτος. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η μείωση της επιφάνειας της λίμνης του Μόρνου είναι κατά 35% ταχύτερη σε σχέση με το παρελθόν».

Σύμφωνα με τον κ. Κύρο, κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα, οι ειδικοί αναμένουν η στάθμη της λίμνης να ανέβει, κάτι που πάντα συμβαίνει στο πλαίσιο ενός ετήσιου υδρολογικού κύκλου (τους χειμερινούς μήνες η στάθμη ανεβαίνει, τους καλοκαιρινούς, πέφτει).

«Απαιτούνται πολλές βροχές και πολλά χιόνια για να ανακάμψει η λίμνη του Μόρνου» σημειώνει ο κ. Κύρος, προσθέτοντας πως: «Ακόμα και αν αυτό συμβεί, δύσκολα θα μπορέσει να φτάσει τον μέσο όρο του 2022, ο οποίος ήταν περίπου 18 τετραγωνικά χιλιόμετρα».

Εκταση της τεχνητής λίμνης του Μόρνου από τον δορυφόρο Sentinel-2, από το 2022 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 | Επεξεργασία δεδομένων γραφήματος και video: Χρήστος Γιαννακλής- Γιώργος Κύρος

Μάλιστα, κατά τον κ. Κύρο, αν λάβουμε υπόψιν τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ το διάστημα 1991-1993, σήμερα είμαστε ενδεχομένως σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι πια στη λίμνη του Μόρνου διοχετεύονται και ποσότητες νερού από τον Εύηνο ποταμό, κάτι που δεν συνέβαινε τη δεκαετία του 1990.

Οπως τονίζει μιλώντας στο in και ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Κώστας Λαγουβάρδος: «οι σταθερά μειούμενες χιονοπτώσεις την τελευταία δεκαετία, έχουν προκαλέσει ένα χειροπιαστό πια αποτέλεσμα στη μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το πρόβλημα είναι  ξεκάθαρο στη λίμνη του Μόρνου. Δυστυχώς, αναμένουμε πως αυτή η τάση της μείωσης των χιονοπτώσεων θα συνεχιστεί. Αν και ο φετινός χειμώνας δεν είναι καλός από πλευράς χιονοπτώσεων, το πρόβλημα θα είναι πιο έντονο από την άνοιξη και μετά».

Με τα μάτια των ντόπιων

Ο Απόστολος Γεροδήμος, Πρόεδρος της Κοινότητας Καλλίου δηλώνει εξίσου ανήσυχος με βάση αυτά που παρατηρεί σε καθημερινή βάση, μέσα από τη κτηνοτροφική μονάδα που διατηρεί στο χωριό Κάλλιο.

Σημειώνεται πως το Κάλλιο είναι το χωριό που «θυσιάστηκε» το 1980 για να μπορέσει να προχωρήσει η κατασκευή του φράγματος της λίμνης του Μόρνου. Οι κάτοικοι που παρέμειναν, μετέφεραν το χωριό πάνω από τις όχθες της λίμνης.

Ο παλιός οικισμός καλύφθηκε από τα νερά του φράγματος. Τις περιόδους που η τάση λειψυδρίας χτυπάει το καμπανάκι, τα σπίτια και ο ναός του χωριού, αναδύονται στην επιφάνεια.

«Αυτή τη στιγμή, είναι “στον αέρα” τα 60 από τα 82 σπίτια του χωριού. Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα έχουν αποκαλυφθει και τα υπόλοιπα, είναι ζήτημα ημερών να συμβεί» λέει ο κ. Γεροδήμος μιλώντας στο in. «Οσοι ζούμε εδώ βλέπουμε να ξυπνάει ο εφιάλτης του ‘93. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως πλέον χιονίζει ελάχιστα. Αν δεν έπεφτε ο Ευήνος μέσα στον Μόρνο θα ήταν ακόμα πιο τραγική η κατάσταση» προσθέτει ο κ. Γεροδήμος.

Συγκλονιστικές εικόνες αποκαλύπτουν και οι φωτογραφίες του Ευάγγελου Κοντογεώργου, ο οποίος καταγράφει με τον φωτογραφικό του φακό τη μείωση της έκτασης της λίμνης του Μόρνου, από τον Μάρτιο του 2024. Ο ίδιος παραχώρησε στο in μερικές εικόνες από αυτό το «φωτογραφικό ημερολόγιο καταστρώματος».

Περιγράφοντας ο ίδιος τη δουλειά του, ο κ. Κοντογεώργος μας είπε τα εξής: «Γεννήθηκα στην Αμφισσα. Από το 2012 μένω στην Ιτέα. Ασχολούμαι με τη φωτογραφία σε ερασιτεχνικό επίπεδο από το 2009. Στην προηγούμενη εργασία μου, αντίκρυζα σχεδόν καθημερινά την τεχνητή λίμνη του Μόρνου. Αρχισα να παρατηρώ πως η στάθμη ήταν διαρκώς σε μειωμένη τάση και έτσι σκέφτηκα να  φωτογραφίζω τη λίμνη σε διάφορα σημεία και σε διαφορετικούς μήνες. Μόλις άρχισε να αναδύεται το Κάλλιο, σκέφτηκα πως έχω μια εξαιρετική ευκαιρία: να δω και φωτογραφίσω κάτι που ίσως να μην το ξαναδώ ποτέ».

23 Ιανουαρίου 2024

Φεβρουάριος 2024

Φεβρουάριος 2024

Μάρτιος 2024

Ιούλιος 2024

Αύγουστος 2024

Αύγουστος 2024

Σεπτέμβριος 2024

Σεπτέμβριος 2024

Αύγουστος 2024. Λήψη με drone. Αρχίζουν σταδιακά να «ξεμυτίζουν» τα βυθσμένα κτίρια στο χωριό Κάλλιο

Σεπτέμβριος 2024

Οκτώβριος 2024. Στο βάθος τα Βαρδούσια Ορη

Φεβρουάριος 2025

Αύγουστος 2025

Αύγουστος 2025. Σε σημεία που μέχρι πρότινος καλύπτονταν με νερό από το φράγμα, σήμερα βόσκουν ζώα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δια χειρός τραπεζών ο 11ος μήνας ανόδου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δια χειρός τραπεζών ο 11ος μήνας ανόδου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του
Ελλάδα 30.09.25

Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του

Μεγάλη επιχείρηση στους Γόννους στη Λάρισα - Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 53χρονο και να του χορηγήσουν οξυγόνο - Τι είπε στο Live News ο γιος του 77χρονου συνεργού του που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo
Ελλάδα 30.09.25

Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo

Η σχέση του άνδρα με μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, το παιδί που απέκτησε μαζί της και ο χωρισμός τους εδώ και 4 χρόνια μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της αιματηρής επίθεσης στη Δροσιά.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά
Εμπλεκόμενοι λογιστές 30.09.25

Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά

Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές – Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»
Ελλάδα 30.09.25

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές - Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για το τροχαίο όπου ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα ΙΧ και στη συνέχεια αποχώρησε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»

Ξεκάθαρος ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι για την ισοφάριση του Λεβαδειακού στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, στην τηλεκριτική των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Παγίδα Τραμπ 30.09.25

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του
Ελλάδα 30.09.25

Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του

Μεγάλη επιχείρηση στους Γόννους στη Λάρισα - Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 53χρονο και να του χορηγήσουν οξυγόνο - Τι είπε στο Live News ο γιος του 77χρονου συνεργού του που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» – Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο
80s 30.09.25

«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» - Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο

Tα ζιγκουράτ του αρχηγείου της MI6 στο Λονδίνο εμφανίστηκαν σε αρκετές ταινίες του James Bond ως έδρα της φανταστικής υπηρεσίας 00. Ο Terry Farrell, ο οποίος έφυγε μόλις από τη ζωή, είχε απολαύσει αυτή την κινηματογραφική σύζευξη της αρχιτεκτονικής και της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo
Ελλάδα 30.09.25

Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo

Η σχέση του άνδρα με μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, το παιδί που απέκτησε μαζί της και ο χωρισμός τους εδώ και 4 χρόνια μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της αιματηρής επίθεσης στη Δροσιά.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα της «Φωνής Λογικής» – Η σύγκρουση Λατινοπούλου – Μπογδάνου
Μπαράζ καταγγελιών 30.09.25

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα της «Φωνής Λογικής» – Η σύγκρουση Λατινοπούλου – Μπογδάνου

Στο κατώφλι της Αφροδίτης Λατινοπούλου φέρεται να είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται εάν το κόμμα της, η «Φωνή Λογικής», ιδρύθηκε νόμιμα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Σημανδράκου: «Γαλάζιο» σκάνδαλο και εμπλοκή Μαξίμου βλέπουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Κατάθεση Σημανδράκου: «Γαλάζιο» σκάνδαλο και εμπλοκή Μαξίμου βλέπουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Με αιχμές για τα χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ στο πλαίσιο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο του περιβόητου «Φραπέ» εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην διοικητής του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑ Αριστερά δεν άφησαν ασχολίαστη την κατάθεση.

Σύνταξη
Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»
Καταγγελτική δήλωση 30.09.25

Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»

«Για να είμαστε σαφείς, η Τίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή», ανέφερε σε δήλωση του το SAG-AFTRA (Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών
Διπλωματία 30.09.25 Upd: 17:19

Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών

Ολες οι αλλαγές στις Ενοπλές Δυνάμεις σε βαθμολόγιο, μισθολόγιο, σταδιοδρομία, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θητεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 30.09.25

Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Ευάγγελο Λιάκο και η Σοφία Βούλτεψη θεωρεί ότι ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή του Μαξίμου και ο αγώνας να κερδίσουν χρόνο για τις επιδοτήσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο