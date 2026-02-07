Λίμνη Μόρνου: Θεαματική άνοδος της στάθμης του νερού από τις βροχοπτώσεις

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς υπογραμμίζει τη θεαματική άνοδο που παρουσιάζει η στάθμη του Μόρνου μετά τον Νοέμβριο του 2025.

Όπως επισημαίνει, αν και ο φετινός χειμώνας θύμισε σε πολλούς φθινόπωρο λόγω των διαδοχικών χαμηλών συστημάτων, η περίοδος αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευεργετική, προσφέροντας μεγάλες ποσότητες νερού στους ταμιευτήρες της δυτικής Ελλάδας, με την προοπτική αυτή να συνεχίζεται.

Παράλληλα, σημειώνει πως η σημερινή ημέρα θυμίζει θερμοκρασιακά Αλκυονίδα, παρά τις λίγες βροχές στα δυτικά και την απουσία των κατάλληλων ανέμων που θα συμπλήρωναν το πλήρες κριτήριο του φαινομένου.

Συγκεκριμένα, ο Θεόδωρος Κολυδάς στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Θεαματική η άνοδος της στάθμης του Μόρνου μετά τον Νοέμβριο του 2025. Μπορεί σε πολλούς ο φετινός χειμώνας να θύμισε… φθινόπωρο με τα διαδοχικά χαμηλά -και δεν έχουν άδικο -ωστόσο μας χάρισε πολλά νερά στους ταμιευτήρες της δυτικής Ελλάδος. Και έπεται συνέχεια… Καλή σας ημέρα, μια μέρα που μας θυμίζει θερμοκρασιακά Αλκυονίδα (έχουμε λίγες βροχές δυτικά και λείπει το κριτήριο των ανέμων)».

Καλύτερη εικόνα, ακόμα χαμηλή η στάθμη

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, «το φθινόπωρο του 2025 τα αποθέματα του Μόρνου είχαν υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, κοντά στα 190 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, καταγράφοντας μία από τις χαμηλότερες στάθμες της τελευταίας 15ετίας. Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις του φετινού χειμώνα οδήγησαν σε αισθητή ανάκαμψη.»

Και συνεχίζει: «στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 τα αποθέματα ανέβηκαν περίπου στα 310 εκατ. κυβικά μέτρα, δηλαδή αυξήθηκαν πάνω από 100 εκατ. μέσα σε λίγες εβδομάδες. Παρότι η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, η στάθμη παραμένει αρκετά χαμηλότερη από μια κανονική χρονιά, όπου ο Μόρνος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 500 και 650 εκατ. κυβικών μέτρων.»

«Αν ο υπόλοιπος χειμώνας κυλήσει με φυσιολογικές βροχές, εκτιμάται ότι μέχρι την άνοιξη τα αποθέματα μπορεί να φτάσουν περίπου στα 400–450 εκατ. κυβικά μέτρα, δηλαδή σε πιο ασφαλή αλλά όχι πλήρως άνετα επίπεδα για την υδροδότηση της Αττικής.», καταλήγει ο κ. Τσατραφύλλιας.