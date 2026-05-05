Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται έως και τρία μισθώματα – Τα κριτήρια
Οικονομία 05 Μαΐου 2026, 15:59

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται έως και τρία μισθώματα – Τα κριτήρια

Έρχεται ενισχυμένη επιστροφή ενοικίου με το συνολικό όφελος να φτάνει έως και τα 900 ευρώ - Οι δικαιούχοι και οι όροι

Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Τριπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν φέτος περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή διάταξη που προβλέπει την επιστροφή δυο ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς. Ο διπλασιασμός της επιστροφής ενοικίου θα ισχύσει αναδρομικά από το 2025.

Μετά τη ψήφιση της διάταξης και έως τις αρχές του καλοκαιριού, οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά το περυσινό δεύτερο ενοίκιο που δικαιούνται, το οποίο αφορά τις μισθώσεις του 2024. Τον Νοέμβριο, θα δοθούν ακόμη δύο ενοίκια «δώρο», τα οποία θα αφορούν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Το μέτρο το οποίο είναι μόνιμο και προβλέπει την επιστροφή δυο ενοικίων το χρόνο, δεν συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης που μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με μοναδική εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Η επιστροφή ενοικίου

Το ύψος της ενίσχυσης φθάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η κάλυψη του μέτρου αφορά το σύνολο της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου.

Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και να καταβαλλόταν για ολόκληρο το έτος.

Η αναδρομική καταβολή ενός ενοικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολής αίτησης, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι το 2025.

Για να γίνει η διπλή επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο του 2026, θα πρέπει:

  • Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο
  • Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης

Τα κριτήρια

Από φέτος τίθενται σε ισχύ αυξημένα εισοδηματικά όρια. Για άγαμους χωρίς παιδιά το όριο ανεβαίνει από 20.000 σε 25.000 ευρώ.

Για έγγαμους, το όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ ανά τέκνο που ίσχυαν έως τώρα.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυξάνεται από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

Απειλές Χέγκσεθ: «Αν το Ιράν επιτεθεί σε εμπορικό πλοίο θα το χτυπήσουμε – Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ»

Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 05.05.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν
Σε ασφυκτικό κλοιό οι καταναλωτές στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έρευνα - Δεν κάνουν μεγάλες αγορές, δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα για μια ώρα ανάγκης και δηλώνουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Ευρωζώνη: Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης – Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό
Με δύο πρόσωπα η εικόνα της οικονομίας στην Ευρωζώνη τις τελευταίες εβδομάδες. Από τη μία πλευρά οι δείκτες δείχνουν μια σχετική ανθεκτικότητα αλλά από την άλλη οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις «κοκκινίζουν» ταμπλό και προβλέψεις. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Spirit: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας
Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Κατηγορούμενος για κακούργημα ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά γυναικών στην Κηφισιά
Ο διανομέας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (κακούργημα), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης βλάβης κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα και το ποδήλατο σε πρώτο πλάνο μέσα από μία εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή με την υποστήριξη της ΔΕΗ
Ο Όμιλος ΔΕΗ, στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμού, αναδεικνύει την ποδηλασία ως βασικό στοιχείο ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος

Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά
«Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται για αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά. Δεν τα ελέγχουν», υποστήριξε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

Άντριου και Μάντελσον: Η καμπάνια κατά της παιδικής κακοποίησης που τους οδήγησε στον κύκλο του Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις δείχνουν πώς ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο Πίτερ Μάντελσον ήρθαν κοντά μέσω εκστρατείας κατά της παιδικής κακοποίησης, πριν βρεθούν στον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα
Σε μία χώρα που η «ανθεκτικότητά» της κινδυνεύει από τη δημογραφική ερήμωση, τη λειψυδρία, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι δυνατόν ένα Ταμείο Ανάκαμψης με 36 δισ. να μην δίνει πραγματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το «κατάφερε», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Θα αναδείξουμε τις υποκλοπές στα ευρωπαϊκά φόρα, λέει ο ΔΣΑ – «Η συγκάλυψη κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος»
Οι δικηγόροι της Αθήνας κατήγγειλαν ως «θεσμική εκτροπή» τη διάταξη αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Διερευνούν την προσφυγή στο ΕΔΔΑ

Πάνος Τσίκαλας
«Μια ανάσα από την Dubai BC ο Μπλόσομγκεϊμ…»
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν και φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό
«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την θλιβερή επέτειο 16 χρόνων από την τραγωδία της Marfin

Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη
Την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή άκουσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

Τραμπ: Τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις 15 μήνες μετά την εκλογή του
Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατρακυλά σταθερά από τότε που μετακόμισε στον Λευκό Οίκο και πλέον φλερτάρει με τα αρνητικά ρεκόρ του Τζορτζ Μπους

Φύλλια Πολίτη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

