Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες

Η απόφαση σπάνια παίρνεται εν θερμώ. Χτίζεται βασανιστικά, μήνα με τον μήνα. Είναι εκείνη η συντριπτική στιγμή που ανοίγεις τις πλατφόρμες ακινήτων, κοιτάς τα ενοίκια σε γνώριμες, ζωντανές γωνιές -από τους δρόμους της Καλλιθέας μέχρι τα στενά στο Παγκράτι- και συνειδητοποιείς ότι το να διατηρήσεις ένα απλό διαμέρισμα το 2026 έχει μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης.

Το αστικό τοπίο, αντί για πεδίο ευκαιριών και κοινωνικοποίησης, μοιάζει πλέον με μια καλοστημένη, πανάκριβη παγίδα. Και κάπου εκεί, από απόλυτη ανάγκη, γεννιέται η μεγάλη φαντασίωση: η οριστική φυγή. Η επιστροφή στην επαρχία, σε ένα σπίτι με αυλή, μακριά από τη βαβούρα, τα καυσαέρια και κυρίως την οικονομική ασφυξία.

Όμως, πόσο απέχει άραγε το καλοφιλτραρισμένο αφήγημα των social media από τη σκληρή πραγματικότητα της αποκέντρωσης;

Το σύνδρομο του ψηφιακού νομάδα και το σοκ της υποδομής

Η ιδέα στο χαρτί φαντάζει ιδανική. Με την τηλεργασία να έχει εδραιωθεί σε πολλούς κλάδους, πιστεύεις πως μπορείς να δουλεύεις με το λάπτοπ σου αγναντεύοντας το βουνό. Η πραγματικότητα, όμως, προσγειώνει τους περισσότερους πολύ απότομα. Η ελληνική περιφέρεια, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν έχει σχεδιαστεί για να υποδεχτεί μαζικά νέους επαγγελματίες με σύγχρονες απαιτήσεις.

Το ίντερνετ συχνά υπολειτουργεί, κάνοντας τα καθημερινά meetings εφιάλτη. Οι συγκοινωνίες είναι πρακτικά ανύπαρκτες, ενώ η πρόσβαση σε βασικές παροχές υγείας, δημόσιες υπηρεσίες ή ακόμα και σε εξειδικευμένα καταστήματα απαιτεί πολύωρες μετακινήσεις.

Το να στήσεις μια λειτουργική, σύγχρονη ζωή σε ένα μέρος που έχει εγκαταλειφθεί από την κεντρική πολιτεία εδώ και δεκαετίες, απαιτεί πολύ περισσότερα από έναν παρορμητικό ρομαντισμό· απαιτεί γερά νεύρα, συνεχή προσαρμογή και συχνά, βαθιές τσέπες.

Ο χειμώνας της σιωπής και οι σκοτεινές στιγμές

Όσοι έκαναν το μεγάλο βήμα, συνήθως μιλούν για τον πρώτο χειμώνα ως το απόλυτο, αδυσώπητο crash test. Το καλοκαίρι, το χωριό ή το νησί σφύζει από ζωή, επισκέπτες και ανοιχτά παράθυρα. Όταν όμως μπει ο Νοέμβριος, το σκηνικό αλλάζει βίαια. Η απομόνωση δεν είναι πια μια συνειδητή επιλογή χαλάρωσης ή ένα διάλειμμα για αποσυμπίεση, αλλά μια μόνιμη, αδιαπραγμάτευτη συνθήκη.

Οι σκοτεινές στιγμές της μοναξιάς, όταν η μέρα μικραίνει επικίνδυνα και τα καφενεία αδειάζουν από τις έξι το απόγευμα, μπορεί να γίνουν αφόρητες. Εκείνο το ειδυλλιακό, ήσυχο καταφύγιο -ένα σπίτι δίπλα σε μια βουβή λίμνη ή κρυμμένο σε μια βουνοπλαγιά- μπορεί ξαφνικά να μετατραπεί σε έναν καθρέφτη που μεγεθύνει ανελέητα κάθε εσωτερική μας ανασφάλεια.

Η ησυχία, όταν σου επιβάλλεται και δεν την επιλέγεις, έχει τον πιο εκκωφαντικό θόρυβο, φέρνοντάς σε αντιμέτωπο με το κενό της απουσίας επιλογών.

Η σύγκρουση με τα πρωτόκολλα των τοπικών κοινωνιών

Υπάρχει και μια άλλη, βαθιά ψυχολογική διάσταση που συχνά αποσιωπάται από όσους προωθούν την «επιστροφή στη φύση»: η κοινωνική ενσωμάτωση. Οι άνθρωποι της πόλης έχουν εκπαιδευτεί να ζουν με την πολυτέλεια της ανωνυμίας. Μπορείς να είσαι όποιος θέλεις, να κυκλοφορείς όπως θέλεις, χωρίς να δίνεις λογαριασμό.

Στην επαρχία, αυτό το δικαίωμα καταργείται αυτόματα. Οι μικρές, κλειστές κοινωνίες έχουν τα δικά τους, άγραφα και πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, τους δικούς τους ρυθμούς και τις δικές τους μορφές άτυπης «λογοκρισίας» απέναντι στο διαφορετικό. Ο νέος κάτοικος από την πρωτεύουσα αντιμετωπίζεται, στην καλύτερη περίπτωση, ως αξιοπερίεργος και, στη χειρότερη, με καχυποψία.

Η προσπάθεια να σπάσεις αυτούς τους αόρατους κανόνες, να ξεφύγεις από τα βλέμματα και να ζήσεις με τους δικούς σου, ελεύθερους όρους, συναντά έναν αθόρυβο αλλά συμπαγή τοίχο. Η επιβίωση εκεί απαιτεί τεράστιους, καθημερινούς συμβιβασμούς.

Η ψευδαίσθηση του «φθηνού» τρόπου ζωής

Φυσικά, το βασικό κίνητρο της φυγής είναι σχεδόν πάντα η οικονομική ανακούφιση. Και ναι, είναι αλήθεια πως το ενοίκιο ενός παλιού σπιτιού στην επαρχία μπορεί να είναι το μισό ή και το ένα τρίτο σε σχέση με μια γκαρσονιέρα στο κέντρο. Ωστόσο, η οικονομική εξίσωση έχει πολλές κρυφές, δαπανηρές μεταβλητές.

Το κόστος θέρμανσης σε ένα κακομονωμένο, πέτρινο οίκημα τον χειμώνα είναι δυσβάσταχτο. Η απόλυτη εξάρτηση από το αυτοκίνητο για την παραμικρή σου ανάγκη -από τα ψώνια της εβδομάδας στο πλησιέστερο μεγάλο σούπερ μάρκετ μέχρι μια απλή επίσκεψη στο φαρμακείο- εκτινάσσει τα έξοδα των καυσίμων και της συντήρησης.

Στο τέλος του μήνα, κάνοντας τον απολογισμό, η «φθηνή» ζωή στο χωριό μπορεί να κοστίζει τελικά το ίδιο με την πόλη, προσφέροντας όμως υποπολλαπλάσιες διεξόδους, ευκαιρίες και πολιτιστικά ερεθίσματα.

Μια λύση ανάγκης, όχι επιλογής

Η μαζική τάση φυγής στην επαρχία, όπως διαμορφώνεται σήμερα, δεν είναι το ρομαντικό, ανέμελο κίνημα μιας γενιάς που αναζητά απλώς την επιστροφή στις ρίζες της. Είναι, κατά βάθος, μια αναγκαστική εξορία.

Είναι το θλιβερό αποτέλεσμα μιας βαθιάς στεγαστικής κρίσης που δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ σοβαρά, αφήνοντας τους νέους ανθρώπους να ψάχνουν απεγνωσμένα λίγο οξυγόνο εκτός των αστικών τειχών.

Το να αφήνεις πίσω την πόλη σου, τους φίλους σου και τις συνήθειές σου αποκλειστικά και μόνο επειδή δεν σε χωράει πια οικονομικά, είναι μια συλλογική ήττα.

Και ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να εξιδανικεύουμε αυτή την έξοδο, παρουσιάζοντάς την ως lifestyle επιλογή, και να αρχίσουμε να διεκδικούμε ξανά το αυτονόητο: το δικαίωμα να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, οικονομική ασφάλεια και προοπτική στις ίδιες μας τις γειτονιές.