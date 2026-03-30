30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες
Ελλάδα 30 Μαρτίου 2026, 18:00

Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες

Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η απόφαση σπάνια παίρνεται εν θερμώ. Χτίζεται βασανιστικά, μήνα με τον μήνα. Είναι εκείνη η συντριπτική στιγμή που ανοίγεις τις πλατφόρμες ακινήτων, κοιτάς τα ενοίκια σε γνώριμες, ζωντανές γωνιές -από τους δρόμους της Καλλιθέας μέχρι τα στενά στο Παγκράτι- και συνειδητοποιείς ότι το να διατηρήσεις ένα απλό διαμέρισμα το 2026 έχει μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης.

Το αστικό τοπίο, αντί για πεδίο ευκαιριών και κοινωνικοποίησης, μοιάζει πλέον με μια καλοστημένη, πανάκριβη παγίδα. Και κάπου εκεί, από απόλυτη ανάγκη, γεννιέται η μεγάλη φαντασίωση: η οριστική φυγή. Η επιστροφή στην επαρχία, σε ένα σπίτι με αυλή, μακριά από τη βαβούρα, τα καυσαέρια και κυρίως την οικονομική ασφυξία.

Όμως, πόσο απέχει άραγε το καλοφιλτραρισμένο αφήγημα των social media από τη σκληρή πραγματικότητα της αποκέντρωσης;

Το σύνδρομο του ψηφιακού νομάδα και το σοκ της υποδομής

Η ιδέα στο χαρτί φαντάζει ιδανική. Με την τηλεργασία να έχει εδραιωθεί σε πολλούς κλάδους, πιστεύεις πως μπορείς να δουλεύεις με το λάπτοπ σου αγναντεύοντας το βουνό. Η πραγματικότητα, όμως, προσγειώνει τους περισσότερους πολύ απότομα. Η ελληνική περιφέρεια, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν έχει σχεδιαστεί για να υποδεχτεί μαζικά νέους επαγγελματίες με σύγχρονες απαιτήσεις.

Το ίντερνετ συχνά υπολειτουργεί, κάνοντας τα καθημερινά meetings εφιάλτη. Οι συγκοινωνίες είναι πρακτικά ανύπαρκτες, ενώ η πρόσβαση σε βασικές παροχές υγείας, δημόσιες υπηρεσίες ή ακόμα και σε εξειδικευμένα καταστήματα απαιτεί πολύωρες μετακινήσεις.

Το να στήσεις μια λειτουργική, σύγχρονη ζωή σε ένα μέρος που έχει εγκαταλειφθεί από την κεντρική πολιτεία εδώ και δεκαετίες, απαιτεί πολύ περισσότερα από έναν παρορμητικό ρομαντισμό· απαιτεί γερά νεύρα, συνεχή προσαρμογή και συχνά, βαθιές τσέπες.

Ο χειμώνας της σιωπής και οι σκοτεινές στιγμές

Όσοι έκαναν το μεγάλο βήμα, συνήθως μιλούν για τον πρώτο χειμώνα ως το απόλυτο, αδυσώπητο crash test. Το καλοκαίρι, το χωριό ή το νησί σφύζει από ζωή, επισκέπτες και ανοιχτά παράθυρα. Όταν όμως μπει ο Νοέμβριος, το σκηνικό αλλάζει βίαια. Η απομόνωση δεν είναι πια μια συνειδητή επιλογή χαλάρωσης ή ένα διάλειμμα για αποσυμπίεση, αλλά μια μόνιμη, αδιαπραγμάτευτη συνθήκη.

Οι σκοτεινές στιγμές της μοναξιάς, όταν η μέρα μικραίνει επικίνδυνα και τα καφενεία αδειάζουν από τις έξι το απόγευμα, μπορεί να γίνουν αφόρητες. Εκείνο το ειδυλλιακό, ήσυχο καταφύγιο -ένα σπίτι δίπλα σε μια βουβή λίμνη ή κρυμμένο σε μια βουνοπλαγιά- μπορεί ξαφνικά να μετατραπεί σε έναν καθρέφτη που μεγεθύνει ανελέητα κάθε εσωτερική μας ανασφάλεια.

Η ησυχία, όταν σου επιβάλλεται και δεν την επιλέγεις, έχει τον πιο εκκωφαντικό θόρυβο, φέρνοντάς σε αντιμέτωπο με το κενό της απουσίας επιλογών.

Η σύγκρουση με τα πρωτόκολλα των τοπικών κοινωνιών

Υπάρχει και μια άλλη, βαθιά ψυχολογική διάσταση που συχνά αποσιωπάται από όσους προωθούν την «επιστροφή στη φύση»: η κοινωνική ενσωμάτωση. Οι άνθρωποι της πόλης έχουν εκπαιδευτεί να ζουν με την πολυτέλεια της ανωνυμίας. Μπορείς να είσαι όποιος θέλεις, να κυκλοφορείς όπως θέλεις, χωρίς να δίνεις λογαριασμό.

Στην επαρχία, αυτό το δικαίωμα καταργείται αυτόματα. Οι μικρές, κλειστές κοινωνίες έχουν τα δικά τους, άγραφα και πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, τους δικούς τους ρυθμούς και τις δικές τους μορφές άτυπης «λογοκρισίας» απέναντι στο διαφορετικό. Ο νέος κάτοικος από την πρωτεύουσα αντιμετωπίζεται, στην καλύτερη περίπτωση, ως αξιοπερίεργος και, στη χειρότερη, με καχυποψία.

Η προσπάθεια να σπάσεις αυτούς τους αόρατους κανόνες, να ξεφύγεις από τα βλέμματα και να ζήσεις με τους δικούς σου, ελεύθερους όρους, συναντά έναν αθόρυβο αλλά συμπαγή τοίχο. Η επιβίωση εκεί απαιτεί τεράστιους, καθημερινούς συμβιβασμούς.

Η ψευδαίσθηση του «φθηνού» τρόπου ζωής

Φυσικά, το βασικό κίνητρο της φυγής είναι σχεδόν πάντα η οικονομική ανακούφιση. Και ναι, είναι αλήθεια πως το ενοίκιο ενός παλιού σπιτιού στην επαρχία μπορεί να είναι το μισό ή και το ένα τρίτο σε σχέση με μια γκαρσονιέρα στο κέντρο. Ωστόσο, η οικονομική εξίσωση έχει πολλές κρυφές, δαπανηρές μεταβλητές.

Το κόστος θέρμανσης σε ένα κακομονωμένο, πέτρινο οίκημα τον χειμώνα είναι δυσβάσταχτο. Η απόλυτη εξάρτηση από το αυτοκίνητο για την παραμικρή σου ανάγκη -από τα ψώνια της εβδομάδας στο πλησιέστερο μεγάλο σούπερ μάρκετ μέχρι μια απλή επίσκεψη στο φαρμακείο- εκτινάσσει τα έξοδα των καυσίμων και της συντήρησης.

Στο τέλος του μήνα, κάνοντας τον απολογισμό, η «φθηνή» ζωή στο χωριό μπορεί να κοστίζει τελικά το ίδιο με την πόλη, προσφέροντας όμως υποπολλαπλάσιες διεξόδους, ευκαιρίες και πολιτιστικά ερεθίσματα.

Μια λύση ανάγκης, όχι επιλογής

Η μαζική τάση φυγής στην επαρχία, όπως διαμορφώνεται σήμερα, δεν είναι το ρομαντικό, ανέμελο κίνημα μιας γενιάς που αναζητά απλώς την επιστροφή στις ρίζες της. Είναι, κατά βάθος, μια αναγκαστική εξορία.

Είναι το θλιβερό αποτέλεσμα μιας βαθιάς στεγαστικής κρίσης που δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ σοβαρά, αφήνοντας τους νέους ανθρώπους να ψάχνουν απεγνωσμένα λίγο οξυγόνο εκτός των αστικών τειχών.

Το να αφήνεις πίσω την πόλη σου, τους φίλους σου και τις συνήθειές σου αποκλειστικά και μόνο επειδή δεν σε χωράει πια οικονομικά, είναι μια συλλογική ήττα.

Και ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να εξιδανικεύουμε αυτή την έξοδο, παρουσιάζοντάς την ως lifestyle επιλογή, και να αρχίσουμε να διεκδικούμε ξανά το αυτονόητο: το δικαίωμα να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, οικονομική ασφάλεια και προοπτική στις ίδιες μας τις γειτονιές.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά απειλεί – Νεκρός κυανόκρανος στον Λίβανο

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
ΓΣΕΕ 30.03.26

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Το σκεπτικό 30.03.26

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Μίνα Μουστάκα
Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
Στου Ζωγράφου 30.03.26

Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Το περιστατικό 30.03.26

Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Μίνα Μουστάκα
Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
Ελλάδα 30.03.26

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

Χρήστος Μαυρίκης: Επιστρέφει στη φυλακή – Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δωροδοκία δικαστή
Ελλάδα 30.03.26

Ο Χρήστος Μαυρίκης προσέγγισε τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και του πρότεινε να παρέμβει σε υπόθεσή του με υπόσχεση για οικονομικό αντάλλαγμα - Η απόφαση μετά την καταγγελία του δικαστή

Μίνα Μουστάκα
Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
On Field 30.03.26

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Αστείρευτη ενέργεια 30.03.26

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

