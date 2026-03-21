Τα εργασιακά βάσανα της νέας γενιάς – Οι υπηρέτες πολλών αφεντάδων του 21ου αιώνα
Διεθνής Οικονομία 21 Μαρτίου 2026, 21:00

Η γενιά των πολλών ταχυτήτων - Πώς η εργασιακή ευελιξία μετατράπηκε σε μόνιμη εξουθένωση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η είσοδος της Γενιάς Ζ (Gen Z) και των νεότερων Millennials στην αγορά εργασίας συνοδεύτηκε από μια ηχηρή και ελπιδοφόρα υπόσχεση: την απελευθέρωση από το παραδοσιακό, αυστηρό εργασιακό μοντέλο του «9 με 5″ και τη μετάβαση σε μια εποχή απόλυτης ευελιξίας και ψηφιακής αυτονομίας.

Ωστόσο, η πραγματικότητα του 21ου αιώνα έχει αποδειχθεί πολύ πιο περίπλοκη και αδυσώπητη. Η νέα γενιά εργαζομένων δεν απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γραφείου· αντίθετα, μετατράπηκε σε μια γενιά «πολυεργαλείων», η οποία παλεύει να επιβιώσει εξυπηρετώντας ταυτόχρονα πολλαπλούς εργοδότες, εφήμερες πλατφόρμες και απρόσωπους αλγόριθμους.

Η ψευδαίσθηση της ευελιξίας

Η έλευση της ψηφιακής εποχής και της απομακρυσμένης εργασίας γέννησε την αποκαλούμενη gig economy (την οικονομία του ελεύθερου επαγγελματία, των μικρο-εργασιών και των ψηφιακών πλατφορμών).

Πρόσφατες έρευνες, ενδεικτικές των τάσεων του 2024, καταδεικνύουν ότι η συμμετοχή των νέων σε αυτό το εργασιακό μοντέλο καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι της Γενιάς Ζ παγκοσμίως αναλαμβάνουν gig εργασίες ή συμπληρωματικά freelance projects, ένα ποσοστό αισθητά μεγαλύτερο σε σχέση με την Gen X ή τους Boomers στην αντίστοιχη ηλικία.

Η νέα γενιά δεν είναι ούτε απαθής, ούτε διστάζει μπροστά στη σκληρή δουλειά

Αν και αρχικά η τάση αυτή προωθήθηκε ως η απόλυτη ευκαιρία για εργασιακή ελευθερία, η σύγχρονη καθημερινότητα αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα:

– Κατακερματισμός της ταυτότητας: Ο σύγχρονος νέος εργαζόμενος σπάνια έχει μόνο μία επαγγελματική ιδιότητα. Συχνά εργάζεται το πρωί ως υπάλληλος γραφείου, το απόγευμα ως μεταφραστής ή γραφίστας και το βράδυ ενδεχομένως ως οδηγός ή δημιουργός περιεχομένου.

– Οι αόρατοι, πολλαπλοί εργοδότες: Αντί για έναν παραδοσιακό προϊστάμενο με τον οποίο μπορεί κάποιος να διαπραγματευτεί, οι νέοι έχουν πλέον δεκάδες «αφεντικά» (πελάτες, πλατφόρμες, αυστηρούς αλγόριθμους αξιολόγησης), σε καθένα από τα οποία οφείλουν να λογοδοτούν ξεχωριστά και άμεσα.

– Απουσία εργασιακών δικαιωμάτων: Η περιβόητη ευελιξία έρχεται με το βαρύ κόστος της εργασιακής ανασφάλειας, της απουσίας ασφάλισης, της ελλιπούς υγειονομικής περίθαλψης και της παντελούς απουσίας αδειών μετ’ αποδοχών.

Το κυνήγι της επιβίωσης

Γιατί όμως οι νέοι επιλέγουν -ή ακριβέστερα, αναγκάζονται- να υπηρετούν τόσους πολλούς «αφεντάδες»; Η απάντηση κρύβεται στους ψυχρούς αριθμούς της οικονομίας.

Σύμφωνα με την εκτεταμένη έρευνα Deloitte Gen Z and Millennial Survey 2024, το αυξημένο κόστος διαβίωσης παραμένει σταθερά η νούμερο ένα ανησυχία αυτών των γενεών, επισκιάζοντας ακόμη και τεράστια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή ή η πολιτική αστάθεια.

– Περίπου 6 στους 10 νέους (τόσο Gen Z όσο και Millennials) δηλώνουν εγκλωβισμένοι σε έναν διαρκή κύκλο επιβίωσης, ζώντας κυριολεκτικά «από μισθό σε μισθό» (paycheck to paycheck).

– Περισσότερο από το 30% αισθάνεται μόνιμη, οξεία οικονομική ανασφάλεια, γεγονός που καθιστά την αναζήτηση μιας δεύτερης ή και τρίτης δουλειάς (το λεγόμενο side hustle) μονόδρομο.

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων, το να έχουν πολλές δουλειές δεν αποτελεί πλέον μια δημιουργική διέξοδο ή την υλοποίηση κάποιου μεγάλου πάθους.

Αποτελεί μια επιτακτική, αυστηρά πρακτική ανάγκη προκειμένου να καλυφθούν βασικά έξοδα, όπως τα δυσθεώρητα ενοίκια, οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ενέργειας και τα απαραίτητα αγαθά του μήνα. Οι νέοι σήμερα καλούνται να χρηματοδοτήσουν τη ζωή τους σε μια οικονομία που απαιτεί εισοδήματα δεκαετίας του ’90, αλλά προσφέρει μισθούς συνθηκών κρίσης.

Burnout και ψυχική υγεία

Αυτή η συνεχής εναλλαγή ρόλων, το ατελείωτο κυνήγι νέων πελατών και η αδιάκοπη ψηφιακή σύνδεση οδηγούν σε μια πρωτοφανή επιβάρυνση της ψυχικής υγείας. Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μια κατάσταση διαρκούς συναγερμού (τη λεγόμενη κουλτούρα του always-on).

Οφείλουν να απαντούν σε email, μηνύματα πελατών και ειδοποιήσεις πλατφορμών πολύ έξω από τα όρια του συμβατικού ωραρίου τους, καταστρέφοντας εντελώς τα στεγανά μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Τα αποτελέσματα στο εργατικό δυναμικό είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητικά:

– Επιδημία άγχους: Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων (κοντά στο 50%) αναφέρει ότι αισθάνεται έντονο άγχος και εργασιακή εξάντληση (burnout) σχεδόν σε καθημερινή βάση.

– Το βάρος της παραγωγικότητας: Η μοντέρνα, τοξική κουλτούρα του «hustle» επιβάλλει την αντίληψη ότι κάθε ελεύθερη ώρα, κάθε ταλέντο και κάθε χόμπι, πρέπει να ρευστοποιείται και να μετατρέπεται σε πηγή εισοδήματος. Η ξεκούραση αντιμετωπίζεται πλέον ενοχικά, ως χαμένος χρόνος.

Καθίσταται σαφές ότι η ψυχική και σωματική ευημερία συχνά θυσιάζεται βίαια στον βωμό της πολυαπασχόλησης και του αγώνα για στοιχειώδη οικονομική ανεξαρτησία.

Η παρούσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Για να αναστραφεί αυτή η εξουθενωτική πορεία και να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση μιας ολόκληρης γενιάς, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν ορισμένες θεμελιώδεις αλλαγές, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο:

– Ρύθμιση της gig economy: Οι πλατφόρμες και οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να αρχίσουν να προσφέρουν βασικά δίχτυα ασφαλείας στους ανεξάρτητους συνεργάτες τους, δημιουργώντας ένα υβριδικό μοντέλο που διατηρεί μεν την ευελιξία, αλλά παρέχει ουσιαστική νομική και υγειονομική προστασία.

– Ουσιαστική αύξηση αποδοχών και σταθερότητα: Οι παραδοσιακοί εργοδότες οφείλουν να κατανοήσουν ότι οι μισθοί πρέπει να εναρμονιστούν με το πραγματικό, σημερινό κόστος ζωής. Όταν μια πλήρης απασχόληση επαρκεί για την αξιοπρεπή κάλυψη των αναγκών, η ανάγκη για πολλαπλούς «αφεντάδες» μειώνεται δραστικά.

– Έμπρακτη στήριξη της ψυχικής υγείας: Η παροχή ευελιξίας από την πλευρά των εταιρειών δεν πρέπει να μεταφράζεται σε απαίτηση για συνεχή διαθεσιμότητα. Απαιτούνται εταιρικές κουλτούρες που σέβονται τον προσωπικό χρόνο, προωθούν νομικά και πρακτικά το «δικαίωμα στην αποσύνδεση» και προσφέρουν διόδους υποστήριξης σε όσους βιώνουν εργασιακή εξουθένωση.

Εν κατακλείδι, η νέα γενιά δεν είναι ούτε απαθής, ούτε διστάζει μπροστά στη σκληρή δουλειά, όπως συχνά της καταλογίζεται επιφανειακά από μεγαλύτερους. Αντιθέτως, εργάζεται σκληρότερα και σε περισσότερα μέτωπα από ποτέ, προσπαθώντας απεγνωσμένα να ισορροπήσει σε ένα ρευστό και ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

Το αν αυτοί οι νέοι θα συνεχίσουν να αποτελούν τους εξουθενωμένους υπηρέτες των πολλών αφεντάδων του 21ου αιώνα, ή αν θα βρουν τελικά την πραγματική εργασιακή ελευθερία που τους υποσχέθηκαν, εξαρτάται αποκλειστικά από το κατά πόσο το παγκόσμιο εργασιακό σύστημα θα αποφασίσει επιτέλους να τους ανταμείψει και να τους προστατεύσει δίκαια.

Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

Τεχεράνη: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Γιάννης Αγουρίδης
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο
Η αποκάλυψη του νέου βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων στο Ντιέγκο Γκαρσία ανατρέπει τα αμυντικά δεδομένα, θέτοντας πλέον το Λονδίνο και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Τα πλαστά έργα, κυρίως αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και τα μνημεία δημοπρατούνταν μέσω διαδικτύου και τηλεοπτικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
«Ερυθρόλευκο» ρεσιτάλ από τις γυναίκες του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη, συνέτριψαν με 19-3 τη Ντουναουϊβάρος και ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στον Α΄ όμιλο του Champions League στην 1η θέση!

Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους
Στο 60' η Φούλαμ έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Μπέρνλι, όμως ανέτρεψε το ματς, επικράτησε 3-1 στο «Κρέιβεν Κότατζ» και ανέβηκε στην 8η θέση και πλέον ελπίζχει βάσιμα για την έξοδό της στην Ευρώπη.

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκη και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι
LIVE: Μίλαν – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Τορίνο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες
Μία ημέρα μετά την παραχώρηση των βρετανικών βάσεων στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
Το παραδοσιακό ελληνικό όνειρο της στέγης έχει δώσει τη θέση του σε έναν καθημερινό εφιάλτη, καθώς η κατοικία αντιμετωπίζεται πλέον ως χρηματιστηριακό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση
Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

