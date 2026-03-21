Τα εργασιακά βάσανα της νέας γενιάς – Οι υπηρέτες πολλών αφεντάδων του 21ου αιώνα

Η είσοδος της Γενιάς Ζ (Gen Z) και των νεότερων Millennials στην αγορά εργασίας συνοδεύτηκε από μια ηχηρή και ελπιδοφόρα υπόσχεση: την απελευθέρωση από το παραδοσιακό, αυστηρό εργασιακό μοντέλο του «9 με 5″ και τη μετάβαση σε μια εποχή απόλυτης ευελιξίας και ψηφιακής αυτονομίας.

Ωστόσο, η πραγματικότητα του 21ου αιώνα έχει αποδειχθεί πολύ πιο περίπλοκη και αδυσώπητη. Η νέα γενιά εργαζομένων δεν απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γραφείου· αντίθετα, μετατράπηκε σε μια γενιά «πολυεργαλείων», η οποία παλεύει να επιβιώσει εξυπηρετώντας ταυτόχρονα πολλαπλούς εργοδότες, εφήμερες πλατφόρμες και απρόσωπους αλγόριθμους.

Η ψευδαίσθηση της ευελιξίας

Η έλευση της ψηφιακής εποχής και της απομακρυσμένης εργασίας γέννησε την αποκαλούμενη gig economy (την οικονομία του ελεύθερου επαγγελματία, των μικρο-εργασιών και των ψηφιακών πλατφορμών).

Πρόσφατες έρευνες, ενδεικτικές των τάσεων του 2024, καταδεικνύουν ότι η συμμετοχή των νέων σε αυτό το εργασιακό μοντέλο καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι της Γενιάς Ζ παγκοσμίως αναλαμβάνουν gig εργασίες ή συμπληρωματικά freelance projects, ένα ποσοστό αισθητά μεγαλύτερο σε σχέση με την Gen X ή τους Boomers στην αντίστοιχη ηλικία.

Η νέα γενιά δεν είναι ούτε απαθής, ούτε διστάζει μπροστά στη σκληρή δουλειά

Αν και αρχικά η τάση αυτή προωθήθηκε ως η απόλυτη ευκαιρία για εργασιακή ελευθερία, η σύγχρονη καθημερινότητα αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα:

– Κατακερματισμός της ταυτότητας: Ο σύγχρονος νέος εργαζόμενος σπάνια έχει μόνο μία επαγγελματική ιδιότητα. Συχνά εργάζεται το πρωί ως υπάλληλος γραφείου, το απόγευμα ως μεταφραστής ή γραφίστας και το βράδυ ενδεχομένως ως οδηγός ή δημιουργός περιεχομένου.

– Οι αόρατοι, πολλαπλοί εργοδότες: Αντί για έναν παραδοσιακό προϊστάμενο με τον οποίο μπορεί κάποιος να διαπραγματευτεί, οι νέοι έχουν πλέον δεκάδες «αφεντικά» (πελάτες, πλατφόρμες, αυστηρούς αλγόριθμους αξιολόγησης), σε καθένα από τα οποία οφείλουν να λογοδοτούν ξεχωριστά και άμεσα.

– Απουσία εργασιακών δικαιωμάτων: Η περιβόητη ευελιξία έρχεται με το βαρύ κόστος της εργασιακής ανασφάλειας, της απουσίας ασφάλισης, της ελλιπούς υγειονομικής περίθαλψης και της παντελούς απουσίας αδειών μετ’ αποδοχών.

Το κυνήγι της επιβίωσης

Γιατί όμως οι νέοι επιλέγουν -ή ακριβέστερα, αναγκάζονται- να υπηρετούν τόσους πολλούς «αφεντάδες»; Η απάντηση κρύβεται στους ψυχρούς αριθμούς της οικονομίας.

Σύμφωνα με την εκτεταμένη έρευνα Deloitte Gen Z and Millennial Survey 2024, το αυξημένο κόστος διαβίωσης παραμένει σταθερά η νούμερο ένα ανησυχία αυτών των γενεών, επισκιάζοντας ακόμη και τεράστια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή ή η πολιτική αστάθεια.

– Περίπου 6 στους 10 νέους (τόσο Gen Z όσο και Millennials) δηλώνουν εγκλωβισμένοι σε έναν διαρκή κύκλο επιβίωσης, ζώντας κυριολεκτικά «από μισθό σε μισθό» (paycheck to paycheck).

– Περισσότερο από το 30% αισθάνεται μόνιμη, οξεία οικονομική ανασφάλεια, γεγονός που καθιστά την αναζήτηση μιας δεύτερης ή και τρίτης δουλειάς (το λεγόμενο side hustle) μονόδρομο.

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων, το να έχουν πολλές δουλειές δεν αποτελεί πλέον μια δημιουργική διέξοδο ή την υλοποίηση κάποιου μεγάλου πάθους.

Αποτελεί μια επιτακτική, αυστηρά πρακτική ανάγκη προκειμένου να καλυφθούν βασικά έξοδα, όπως τα δυσθεώρητα ενοίκια, οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ενέργειας και τα απαραίτητα αγαθά του μήνα. Οι νέοι σήμερα καλούνται να χρηματοδοτήσουν τη ζωή τους σε μια οικονομία που απαιτεί εισοδήματα δεκαετίας του ’90, αλλά προσφέρει μισθούς συνθηκών κρίσης.

Burnout και ψυχική υγεία

Αυτή η συνεχής εναλλαγή ρόλων, το ατελείωτο κυνήγι νέων πελατών και η αδιάκοπη ψηφιακή σύνδεση οδηγούν σε μια πρωτοφανή επιβάρυνση της ψυχικής υγείας. Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μια κατάσταση διαρκούς συναγερμού (τη λεγόμενη κουλτούρα του always-on).

Οφείλουν να απαντούν σε email, μηνύματα πελατών και ειδοποιήσεις πλατφορμών πολύ έξω από τα όρια του συμβατικού ωραρίου τους, καταστρέφοντας εντελώς τα στεγανά μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Τα αποτελέσματα στο εργατικό δυναμικό είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητικά:

– Επιδημία άγχους: Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων (κοντά στο 50%) αναφέρει ότι αισθάνεται έντονο άγχος και εργασιακή εξάντληση (burnout) σχεδόν σε καθημερινή βάση.

– Το βάρος της παραγωγικότητας: Η μοντέρνα, τοξική κουλτούρα του «hustle» επιβάλλει την αντίληψη ότι κάθε ελεύθερη ώρα, κάθε ταλέντο και κάθε χόμπι, πρέπει να ρευστοποιείται και να μετατρέπεται σε πηγή εισοδήματος. Η ξεκούραση αντιμετωπίζεται πλέον ενοχικά, ως χαμένος χρόνος.

Καθίσταται σαφές ότι η ψυχική και σωματική ευημερία συχνά θυσιάζεται βίαια στον βωμό της πολυαπασχόλησης και του αγώνα για στοιχειώδη οικονομική ανεξαρτησία.

Η παρούσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Για να αναστραφεί αυτή η εξουθενωτική πορεία και να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση μιας ολόκληρης γενιάς, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν ορισμένες θεμελιώδεις αλλαγές, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο:

– Ρύθμιση της gig economy: Οι πλατφόρμες και οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να αρχίσουν να προσφέρουν βασικά δίχτυα ασφαλείας στους ανεξάρτητους συνεργάτες τους, δημιουργώντας ένα υβριδικό μοντέλο που διατηρεί μεν την ευελιξία, αλλά παρέχει ουσιαστική νομική και υγειονομική προστασία.

– Ουσιαστική αύξηση αποδοχών και σταθερότητα: Οι παραδοσιακοί εργοδότες οφείλουν να κατανοήσουν ότι οι μισθοί πρέπει να εναρμονιστούν με το πραγματικό, σημερινό κόστος ζωής. Όταν μια πλήρης απασχόληση επαρκεί για την αξιοπρεπή κάλυψη των αναγκών, η ανάγκη για πολλαπλούς «αφεντάδες» μειώνεται δραστικά.

– Έμπρακτη στήριξη της ψυχικής υγείας: Η παροχή ευελιξίας από την πλευρά των εταιρειών δεν πρέπει να μεταφράζεται σε απαίτηση για συνεχή διαθεσιμότητα. Απαιτούνται εταιρικές κουλτούρες που σέβονται τον προσωπικό χρόνο, προωθούν νομικά και πρακτικά το «δικαίωμα στην αποσύνδεση» και προσφέρουν διόδους υποστήριξης σε όσους βιώνουν εργασιακή εξουθένωση.

Εν κατακλείδι, η νέα γενιά δεν είναι ούτε απαθής, ούτε διστάζει μπροστά στη σκληρή δουλειά, όπως συχνά της καταλογίζεται επιφανειακά από μεγαλύτερους. Αντιθέτως, εργάζεται σκληρότερα και σε περισσότερα μέτωπα από ποτέ, προσπαθώντας απεγνωσμένα να ισορροπήσει σε ένα ρευστό και ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

Το αν αυτοί οι νέοι θα συνεχίσουν να αποτελούν τους εξουθενωμένους υπηρέτες των πολλών αφεντάδων του 21ου αιώνα, ή αν θα βρουν τελικά την πραγματική εργασιακή ελευθερία που τους υποσχέθηκαν, εξαρτάται αποκλειστικά από το κατά πόσο το παγκόσμιο εργασιακό σύστημα θα αποφασίσει επιτέλους να τους ανταμείψει και να τους προστατεύσει δίκαια.