newspaper
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Διεθνής Οικονομία 30 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

Η εργασία του μέλλοντος εκτιμάται πως θα έχει ελάχιστη σχέση με αυτήν που βίωσαν οι προηγούμενες γενιές. Η σταθερή δουλειά και η οικονομική ασφάλεια, που άλλοτε απολάμβανε ένα σημαντικό τμήμα του δυτικού πληθυσμού, τρεμοσβήνουν ολοένα και περισσότερο.

Ο συνδυασμός δυο ισχυρών παραγόντων του 21ου αιώνα -του νεοφιλελευθελισμού και της ταχείας ψηφιακής μετάβασης- επιφυλάσσει ένα αύριο που προβλέπεται ιδιαιτέρως δύσκολο για τους εργαζομένους.

Ο νεοφιλελευθερισμός δίνει προτεραιότητα στις αγορές και όχι στους ανθρώπους. Η λογική του είναι απλή: η οικονομία θα λειτουργήσει καλύτερα αν οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο και αν οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται διαρκώς στις ανάγκες της αγοράς.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι κοινωνικές παροχές και η προστασία των εργαζομένων συχνά υποχωρούν. Η πλήρης απασχόληση, που κάποτε ήταν η προϋπόθεση για ένα ασφαλές εισόδημα και για σύνταξη, δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Στις περισσότερες χώρες οι σταθερές θέσεις μειώνονται, ενώ οι ευέλικτες ή προσωρινές θέσεις πολλαπλασιάζονται.

Παράλληλα, η ψηφιακή μετάβαση επιταχύνει αυτές τις αλλαγές. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές πλατφόρμες αναδιαμορφώνουν πλήρως την αγορά εργασίας. Πολλές δουλειές μεσαίας ειδίκευσης, που παρείχαν σταθερότητα και προοπτική, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν ή να αντικατασταθούν από μηχανές και λογισμικά.

Οι νέες θέσεις απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και συνεχή προσαρμογή, ενώ οι θέσεις χαμηλής ειδίκευσης συχνά γίνονται προσωρινές, επισφαλείς και χαμηλά αμειβόμενες. Το αποτέλεσμα είναι η πόλωση της αγοράς εργασίας: λίγες πολύ καλές δουλειές για ειδικευμένους, πολλές επισφαλείς για όλους τους υπόλοιπους.

Εκρηκτικό μείγμα

Όταν αυτές οι δύο δυνάμεις συνδυάζονται, το μέλλον για τους εργαζομένους γίνεται ακόμη πιο δυσοίωνο. Ο νεοφιλελευθερισμός ενισχύει την ιδέα ότι η ευθύνη για την επιτυχία ή την αποτυχία ανήκει αποκλειστικά στον εργαζόμενο, ενώ η τεχνολογία καθιστά την αντικατάσταση γρήγορη και εύκολη.

Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον μόνιμης αβεβαιότητας, όπου οι άνθρωποι νιώθουν ότι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους ανά πάσα στιγμή και ότι δεν υπάρχει στήριξη από κανέναν.

Η ψυχολογική επίπτωση είναι σημαντική. Η συνεχής ανασφάλεια προκαλεί άγχος, εξάντληση και ένα αίσθημα κρυφής παραίτησης. Οι άνθρωποι διστάζουν να κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια, να επενδύσουν σε εκπαίδευση ή να δημιουργήσουν οικογένεια. Ο ορίζοντας συρρικνώνεται, καθώς κάθε βήμα προς το μέλλον φαίνεται επικίνδυνο.

Το αίσθημα ότι είσαι αντικαταστάσιμος οδηγεί σε διαρκή πίεση, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να ζουν σε κατάσταση συνεχούς υπερεγρήγορσης και εξουθένωσης.

Ακόμη και η συλλογική δράση αποδυναμώνεται. Όταν η θέση εργασίας θεωρείται ασταθής, οι εργαζόμενοι φοβούνται να διεκδικήσουν καλύτερους όρους ή να συμμετάσχουν σε συνδικάτα.

Η εργασιακή επισφάλεια διαβρώνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, μειώνει τη συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία και αυξάνει την κοινωνική ανισότητα. Με λίγα λόγια, η αβεβαιότητα δεν επηρεάζει μόνο την οικονομία, αλλά ολόκληρη τη δομή της κοινωνίας.

Η τεχνολογία, που θα μπορούσε να απελευθερώσει τους ανθρώπους από βαριά και επαναλαμβανόμενη εργασία, συχνά χρησιμοποιείται για να μειώσει το κόστος και να ενισχύσει την πίεση στον εργαζόμενο.

Η αυτοματοποίηση επιτρέπει σε εταιρείες να αντικαθιστούν ανθρώπους με μηχανές ή λογισμικό, ενώ η ψηφιακή αξιολόγηση παρακολουθεί συνεχώς την απόδοσή τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε λάθος, κάθε καθυστέρηση ή κάθε αδυναμία προσαρμογής μπορεί να τιμωρηθεί άμεσα, χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η συνολική προσπάθεια ή η εμπειρία του εργαζομένου.

Σε οικονομικό επίπεδο, η τάση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανισότητα. Οι θέσεις εργασίας της μεσαίας τάξης μειώνονται, κατ’ επέκτασιν η ίδια η τάξη αποδυναμώνεται και η κοινωνία γίνεται πιο πολωμένη: λίγοι εξειδικευμένοι κερδίζουν καλά χρήματα, ενώ οι περισσότεροι ζουν με επισφαλείς και προσωρινές δουλειές.

Η οικονομική αστάθεια εμποδίζει τον προγραμματισμό της ζωής, την απόκτηση κατοικίας και την επένδυση στο μέλλον.

Η σταθερή εργασία, η προοπτική και η ασφάλεια θα είναι σπάνιες και πολυπόθητες

Το μέλλον που διαμορφώνεται προσομοιάζει με ένα καθεστώς συνεχούς ανασφάλειας. Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται. Οι εργαζόμενοι καλούνται να αντεπεξέλθουν σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, χωρίς προστασία και χωρίς στήριξη.

Τίποτε, ωστόσο, δεν είναι μη αναστρέψιμο – τουλάχιστον ακόμη. Το μέλλον της εργασίας θα μπορούσε να αλλάξει αν οι κοινωνίες αποφασίσουν να αλλάξουν την εκπροσώπησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, να πιέσουν για λήψη φιλολαϊκές πολιτικές.

Απαιτούνται θεσμοί που θα προστατεύουν τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τον τύπο της απασχόλησης, κοινωνικές παροχές που δεν συνδέονται μόνο με την πλήρη απασχόληση, και κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση της τεχνολογίας στον χώρο εργασίας.

Η τεχνολογία μπορεί να γίνει εργαλείο απελευθέρωσης, αν χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και όχι μόνο για να αυξήσει την παραγωγικότητα ή να μειώσει το κόστος.

Προς το παρόν, το μέλλον που να διαμορφώνεται από το εκρηκτικό μείγμα νεοφιλελευθερισμού και ταχείας ψηφιακής μετάβασης είναι δυσοίωνο για τους εργαζόμενους.

Εάν οι κοινωνίες δεν λάβουν σοβαρές πρωτοβουλίες, τότε η επισφάλεια, η αβεβαιότητα και η πίεση θα κανονικοποιηθούν και θα πλήττουν βαριά την οικονομική ασφάλεια, την ψυχική υγεία και την κοινωνική συνοχή.

Η ατομική προσπάθεια δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Χρειάζεται συλλογική δράση, προστατευτικοί θεσμοί και κοινωνική βούληση ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η τεχνολογική πρόοδος και η οικονομική ανάπτυξη θα υπηρετούν τους ανθρώπους και όχι μόνο τις αγορές.

Το μέλλον της εργασίας δεν είναι προκαθορισμένο, ωστόσο, εάν η κοινωνία δεν αντιδράσει άμεσα και δυναμικά, συνδιαμορφώνοντας προτάσεις και διεκδικώντας ριζοσπαστικά μέτρα, τότε οι εργαζόμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα περιβάλλον συνεχούς ανασφάλειας, όπου η σταθερή εργασία, η προοπτική και η ασφάλεια θα είναι σπάνιες και πολυπόθητες.

Εν κατακλείδι, η υπόθεση αυτή είναι συλλογική: ή θα προσαρμόσουμε το μέλλον ώστε να εξυπηρετεί τους ανθρώπους ή θα αφήσουμε τις αγορές και τις μηχανές να καθορίσουν τις ζωές μας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Commodities
Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στεγαστική κρίση: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία – Ποιες αλλαγές έρχονται
Στεγαστική κρίση 29.11.25

Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία - Ποιες αλλαγές έρχονται

Συνολική παρέμβαση για τη στεγαστική κρίση σχεδιάζει η Κομισιόν - Η κατεύθυνση προς την οποία αναμένεται να κινηθεί η ΕΕ σύμφωνα με τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29.11.25

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρότες: Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο – «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»
Ξεσηκωμός στην ύπαιθρο 30.11.25

Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο των αγροτών - «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας», τονίζουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Βραζιλία υιοθετεί οικονομικό fair play
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Η Βραζιλία υιοθετεί οικονομικό fair play

Η CBF εισάγει fair play, πλαίσιο ελέγχου χρέους και ποινών από το 2028, δημιουργώντας νέο εποπτικό φορέα για τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Αίθριο το σκηνικό την Κυριακή, υποχωρεί η κακοκαιρία Adel – Πότε έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες
Καιρός 30.11.25

Αίθριο το σκηνικό την Κυριακή, υποχωρεί η κακοκαιρία Adel – Πότε έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες

Από 14°C έως 20°C η θερμοκρασία την Κυριακή - Νεφώσεις και κατά τόπους βροχόπτωση μέχρι το απόγευμα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος
Fizz 30.11.25

Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος

Η κληρονόμοι του Τζόνι Κας, οι οποίοι διαχειρίζονται την εταιρεία που προστατεύει το έργο του, δήλωσαν ότι, η Coca Cola δεν ζήτησε την άδειά τους για να χρησιμοποιήσει τη φωνή του καλλιτέχνη σε μια νέα διαφήμιση.

Σύνταξη
Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;
Στεγαστικό 30.11.25

Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;

Η επιστροφή ενοικίου σχολιάζεται καυστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί δικαιούχοι είδαν πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά που περίμεναν και διαφήμισε περιχαρής ο πρωθυπουργός. Έγιναν λάθη, παραδέχεται μετά τον σάλο η υπουργός Δ. Μιχαηλίδου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60
Stories 30.11.25

Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60

Νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία δείχνουν ότι, στα ταραγμένα ’60s, γονείς συνεργάστηκαν με το FBI για να παρακολουθούν μαθητές που συμμετείχαν σε ακτιβιστικές ομάδες και σχολικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Η επόμενη μέρα 30.11.25

Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επιτυχία της οικονομίας θα κριθεί από την ικανότητά της να υποκαταστήσει τις επενδυτικές δαπάνες του ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας) και να κλείσει το κενό σε σύγκριση με την ευρωζώνη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ
Τι θα απαιτηθεί 30.11.25

«Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τι εκτιμά ο Φαμπρίς Ποτιέ για τον πόλεμο

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ποιος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μαρία Βασιλείου
Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο
Εργασιακή παρενόχληση 30.11.25

Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο

Σε συνέχεια ρεπορτάζ του in για το mobbing, την ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, η εργατολόγος Μαριάννα Κατσιάδα μας δίνει απτά παραδείγματα από τους εργασιακούς χώρους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια
Πριν 5.400 χρόνια 30.11.25

Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια

Οι γάτες - λεοπαρδάλεις εξημερώθηκαν πριν από περισσότερο από 5 χιλιετίες και συνυπήρξαν με τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια, μέχρι που εμφανίστηκε ένα χρονικό κενό πριν έρθει η οικόσιτη γάτα.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος» [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για το τέλος του πολέμου, αναφέροντας πως η Ουκρανία έχει σαφείς προτεραιότητες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Παγκόσμιο πρόβλημα 30.11.25

Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η κυβέρνηση Στάρμερ θέλει να προωθήσει με μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό να συντομεύσει ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βρετανίας και Ουαλίας διαφωνεί σε βασικά ζητήματα

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο