science
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
AI 08 Φεβρουαρίου 2026, 22:00

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Η ανθρωπότητα βρίσκεται στο κατώφλι μιας δομικής αλλαγής που όμοιά της δεν έχει καταγραφεί από την εποχή της πρώτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Αν τότε η ατμομηχανή αντικατέστησε τη μυϊκή δύναμη, σήμερα η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (AI) έρχεται να αναμετρηθεί με την ανθρώπινη νόηση, τη γλωσσική επεξεργασία και τη δημιουργική σύνθεση.

Μια πρόσφατη, αποκαλυπτική μελέτη της Microsoft Research έφερε στο φως δεδομένα που προκαλούν ίλιγγο, χαρτογραφώντας με ακρίβεια τα επαγγέλματα εκείνα που πλέον θεωρούνται «ευάλωτα» στην ψηφιακή αυτοματοποίηση.

Η έρευνα δεν βασίστηκε σε γενικές υποθέσεις, αλλά στη χρήση του δείκτη «βαθμολογία εφαρμοσιμότητας τεχνητής νοημοσύνης». Οι ερευνητές ανέλυσαν χιλιάδες καθημερινά καθήκοντα και εξέτασαν σε ποιο βαθμό τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα, όπως το GPT-4, μπορούν να τα εκτελέσουν με την ίδια ή και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από έναν άνθρωπο. Το συμπέρασμα είναι σαφές: η «πνευματική εργασία», δηλαδή η εργασία γραφείου και γνώσης, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της καταιγίδας.

Η λίστα της Microsoft

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Microsoft, τα παρακάτω 40 επαγγέλματα παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη:

  • Διερμηνείς και Μεταφραστές
  • Ιστορικοί
  • Συνοδοί επιβατών
  • Εκπρόσωποι Πωλήσεων Υπηρεσιών
  • Συγγραφείς και Λογοτέχνες
  • Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Πελατών
  • Προγραμματιστές εργαλειομηχανών CNC
  • Τηλεφωνητές
  • Εκδότες Εισιτηρίων / Τουριστικοί Υπάλληλοι
  • Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί / Εκφωνητές
  • Υπάλληλοι Χρηματιστηρίου
  • Εκπαιδευτές Οικιακής και Αγροτικής Οικονομίας
  • Τηλεπωλητές
  • Υπάλληλοι Υποδοχής Ξενοδοχείων
  • Πολιτικοί Επιστήμονες
  • Δημοσιογράφοι και Αναλυτές Ειδήσεων
  • Μαθηματικοί
  • Τεχνικοί Συγγραφείς
  • Διορθωτές Κειμένων
  • Υπεύθυνοι Υποδοχής (Hosts/Hostesses)
  • Επιμελητές Κειμένων (Editors)
  • Καθηγητές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ανώτερη Εκπαίδευση)
  • Ειδικοί Δημοσίων Σχέσεων
  • Εμπορικοί Προωθητές Προϊόντων
  • Πωλητές Διαφημίσεων
  • Υπάλληλοι Ανοίγματος Λογαριασμών
  • Στατιστικοί Βοηθοί
  • Υπάλληλοι Ενοικίασης / Εξυπηρέτησης Πελατών
  • Επιστήμονες Δεδομένων (Data Scientists)
  • Σύμβουλοι Οικονομικού Σχεδιασμού
  • Αρχειονόμοι
  • Καθηγητές Οικονομικών (Ανώτερη Εκπαίδευση)
  • Προγραμματιστές Ιστοσελίδων
  • Σύμβουλοι Διοίκησης / Αναλυτές
  • Γεωγράφοι
  • Μοντέλα
  • Αναλυτές Έρευνας Αγοράς
  • Τηλεπικοινωνητές Δημόσιας Ασφάλειας
  • Τηλεφωνητές Κέντρων (Switchboard Operators)
  • Καθηγητές Βιβλιοθηκονομίας (Ανώτερη Εκπαίδευση)

Κοιτάζοντας τη λίστα, παρατηρεί κανείς μια κοινή συντεταγμένη: την επεξεργασία πληροφορίας. Επαγγέλματα όπως οι μεταφραστές και οι συγγραφείς βρίσκονται στην κορυφή, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον κατακτήσει τη σύνταξη, τη γραμματική και το ύφος σε βαθμό που η ανθρώπινη παρέμβαση γίνεται απαραίτητη μόνο για την τελική επιμέλεια.

Αντίστοιχα, οι μαθηματικοί και οι στατιστικολόγοι βλέπουν τους αλγορίθμους να εκτελούν υπολογισμούς και να αναγνωρίζουν μοτίβα σε δευτερόλεπτα, εργασία που άλλοτε απαιτούσε εβδομάδες ανθρώπινου μόχθου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπερίληψη των προγραμματιστών ιστού (web developers) και των Προγραμματιστών γενικότερα. Ενώ η πληροφορική ήταν ο κλάδος που δημιούργησε την τεχνητή νοημοσύνη, τώρα η ίδια η τεχνολογία αυτοματοποιεί τη συγγραφή κώδικα. Εργαλεία όπως το GitHub Copilot επιτρέπουν σε έναν αρχάριο να παράγει κώδικα που κάποτε απαιτούσε χρόνια εμπειρίας, μειώνοντας δραματικά τη ζήτηση για θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου.

Η έκθεση της Microsoft καταρρίπτει έναν μακροχρόνιο μύθο: ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί ασπίδα προστασίας. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει το αντίθετο. Τα επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο πανεπιστημίου και υψηλή εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα (π.χ. νομικοί βοηθοί, οικονομικοί αναλυτές) είναι εκείνα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη «έκθεση» στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό συμβαίνει γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αριστεύει σε δομημένα περιβάλλοντα δεδομένων. Μπορεί να διαβάσει 10.000 δικαστικές αποφάσεις και να συντάξει μια νομική σύνοψη σε χρόνο μηδέν. Αντίθετα, επαγγέλματα που απαιτούν κίνηση στον φυσικό κόσμο και αλληλεπίδραση με απρόβλεπτες συνθήκες παραμένουν απρόσβλητα.

Ποιοι είναι οι «ασφαλείς» της νέας εποχής;

Αν και η μελέτη εστιάζει στους κινδύνους, αναδεικνύει ταυτόχρονα και τα «κάστρα» της ανθρώπινης απασχόλησης. Η Microsoft επισημαίνει ότι οι χειρωνακτικές εργασίες και οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας είναι οι πλέον δυσεύρετες για τους αλγορίθμους.

Υγεία: Νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και χειρουργοί συνδυάζουν γνώση με λεπτή κινητικότητα και ενσυναίσθηση, κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να προσομοιώσει.

Τεχνικά επαγγέλματα: Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί και τεχνικοί εγκαταστάσεων. Η πολυπλοκότητα της εργασίας σε ένα εργοτάξιο ή η επισκευή μιας βλάβης σε ένα σπίτι απαιτεί φυσική προσαρμοστικότητα που τα σημερινά ρομπότ στερούνται.

Εστίαση και φροντίδα: Μάγειρες, κοινωνικοί λειτουργοί και φροντιστές ηλικιωμένων παραμένουν στο απυρόβλητο λόγω της ανάγκης για αυθεντική ανθρώπινη σύνδεση.

Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει από την έκθεση είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μαζική ανεργία ή σε μια νέα εποχή αφθονίας. Η Microsoft υποστηρίζει το μοντέλο του «συγκυβερνήτη» – της ιδέας δηλαδή ότι η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά θα γίνει ο ψηφιακός του βοηθός.

Ωστόσο, η οικονομική πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Όταν μια επιχείρηση μπορεί να παράγει το ίδιο έργο με το 20% του προσωπικού της, η πίεση για μείωση του κόστους είναι αναπόφευκτη.

Οι ειδικοί δημοσίων σχέσεων και οι συντάκτες, για παράδειγμα, θα κληθούν να διαχειρίζονται δεκάδες εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αντί να γράφουν οι ίδιοι, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειάζονται λιγότεροι άνθρωποι για τον ίδιο όγκο δουλειάς.

Πώς πρέπει να αντιδράσει ο εργαζόμενος του σήμερα; Η λέξη-κλειδί είναι η «ευελιξία». Η έρευνα δείχνει ότι η γνώση μιας συγκεκριμένης εφαρμογής ή μιας γλώσσας προγραμματισμού έχει πλέον ημερομηνία λήξης. Η αξία μετατοπίζεται από την «εκτέλεση» στην «κρίση».

Μηχανική εντολών (prompt engineering): Η ικανότητα να καθοδηγείς την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να παίρνεις το επιθυμητό αποτέλεσμα γίνεται βασική δεξιότητα.

Ηθική επίβλεψη: Οι μηχανές συχνά παράγουν λάθη ή «παραισθήσεις». Ο άνθρωπος-ελεγκτής που θα φιλτράρει και θα εγγυηθεί την εγκυρότητα του αποτελέσματος θα είναι περιζήτητος.

Συναισθηματική νοημοσύνη: Σε έναν κόσμο γεμάτο αλγοριθμικό περιεχόμενο, η ικανότητα να χτίζεις σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες θα έχει υψηλή αξία.

Το μέλλον της εκπαίδευσης

Η λίστα των 40 επαγγελμάτων αποτελεί και έναν οδηγό για την αναθεώρηση της εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια οφείλουν να σταματήσουν να εκπαιδεύουν φοιτητές σε δεξιότητες που η τεχνητή νοημοσύνη εκτελεί ήδη καλύτερα.

Οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί του μέλλοντος δεν πρέπει να μαθαίνουν απλή καταχώρηση δεδομένων, αλλά στρατηγικό οικονομικό σχεδιασμό και διαχείριση κρίσεων. Η εκπαίδευση πρέπει να στραφεί στη διδασκαλία της κριτικής σκέψης, της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων και της διεπιστημονικής προσέγγισης.

Παρά τις ανησυχητικές προβλέψεις, η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κρύβει μια ευκαιρία. Απαλλάσσοντας τον άνθρωπο από τις επαναλαμβανόμενες, βαρετές και γραφειοκρατικές εργασίες (όπως αυτές των υπαλλήλων τιμολόγησης ή των διαχειριστών αρχείων), η τεχνολογία ίσως μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στην ουσία της εργασίας: τη δημιουργία, τη στρατηγική και την κοινωνική προσφορά.

Η απάντηση κρύβεται στην ικανότητά μας να εξελισσόμαστε ταχύτερα από τον κώδικα που δημιουργούμε

Η λίστα της Microsoft δεν είναι ένα «νεκροταφείο» επαγγελμάτων, αλλά ένας οδικός χάρτης μετασχηματισμού. Η ιστορία έχει δείξει ότι η τεχνολογία δημιουργεί πάντα περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες καταστρέφει, αρκεί η κοινωνία να προσαρμοστεί έγκαιρα.

Η πρόκληση για την επόμενη δεκαετία θα είναι η διαχείριση αυτής της μετάβασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καρποί της τεχνητής ευφυΐας θα διαχυθούν σε ολόκληρη την κοινωνία και όχι μόνο στους ιδιοκτήτες των αλγορίθμων.

Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους; Η απάντηση κρύβεται στην ικανότητά μας να εξελισσόμαστε ταχύτερα από τον κώδικα που δημιουργούμε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Κόσμος
Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream science
Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
Τεχνητή νοημοσύνη 08.02.26

Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
AI 06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
Ελλάδα 08.02.26

Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Ξαφνιάζουν οι αλλαγές που καταγράφονται στον χάρτη εγκληματικότητας στην Αττική, καθώς περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Παγκράτι εμφανίζουν πλέον περισσότερα περιστατικά από γειτονιές που θεωρούνταν μέχρι σήμερα πιο επιβαρυμένες.

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)

Ο Ιταλός αμυντικός έκανε πολύ σκληρό τάκλιν στον Αργεντίνο μέσο των πειραιωτών, αλλά ο Βέλγος διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης
Συνεργάτης της Ματσάδο 08.02.26

Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης

Μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, στενός συνεργάτης της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αποφυλακίστηκε την Κυριακή, ένα μήνα μετά την έναρξη αποφυλακίσεων πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες

Μεταξύ των νεκρών στην Τρίπολη του Λιβάνου είναι ένα παιδί και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;
Πολιτική θέση 08.02.26

Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;

Καθώς αντιμετώπιζε το κρύο και μια μεγάλη χιονοθύελλα, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εμφανίστηκε με ένα μπουφάν Carhartt, ειδική παραγγελία για τον ίδιο, το οποίο σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της συζύγου του, Ράμα Ντουβάτζι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Λάτσιο για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις
Εν όψει εκλογών 08.02.26

Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις

Η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τη γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας. Η Ανυπότακτη Γαλλία καταγγέλλει «έγκλημα κατά της αντιπολίτευσης» και οι Σοσιαλιστές «ξέπλυμα της ακροδεξιάς».

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο