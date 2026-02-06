science
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσουν τις δουλειές τους, έχουν οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λόγω της αυξημένης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης και του αυτοματισμού σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους.

Το παραπάνω προκύπτει σύμφωνα με έκθεση που διαπίστωσε ότι και οι έμπειρες γυναίκες παραγκωνίζονταν ως αποτέλεσμα των «άκαμπτων διαδικασιών πρόσληψης».

Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη, μεταξύ 42% και 66% των εργαζομένων ανησυχούν για το ενδεχόμενο η Τεχνητή Νοημοσύνη να επηρεάσει αρνητικά την εργασία τους, σύμφωνα με το ερευνητικό πρακτορείο Verian

Οι γυναίκες «μέσης επαγγελματικής σταδιοδρομίας» – με τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας – παραβλέπονται για ψηφιακούς ρόλους στους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και των επαγγελματικών υπηρεσιών, όπου παραδοσιακά υποεκπροσωπούνται, σύμφωνα με την έκθεση της City of London Corporation, σύμφωνα με το euronews.com.

H Τεχνητή Νοημοσύνη θα πάρει την δουλειά  119.000 γυναικών

Το διοικητικό όργανο που διαχειρίζεται το Square Mile της πρωτεύουσας διαπίστωσε ότι οι γυναίκες υποψήφιες υφίσταντο διακρίσεις λόγω αυστηρού, και μερικές φορές αυτοματοποιημένου, ελέγχου των βιογραφικών τους, ο οποίος δεν λάμβανε υπόψη τα κενά σταδιοδρομίας που σχετίζονται με τη φροντίδα παιδιών ή συγγενών ή λάμβανε υπόψη μόνο την επαγγελματική τους εμπειρία.

Για να αντιστραφεί η τάση, η εταιρεία καλεί τους εργοδότες να επικεντρωθούν στην επανεκπαίδευση των γυναικών εργαζομένων που δεν κατέχουν επί του παρόντος τεχνικούς ρόλους, ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε θέσεις γραφείου και κινδυνεύουν περισσότερο να εκτοπιστούν από τον αυτοματισμό.

Εκτιμάται ότι περίπου 119.000 θέσεις γραφείου στους τομείς της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών, που εκτελούνται κυρίως από γυναίκες, θα αντικατασταθούν από τον αυτοματισμό κατά την επόμενη δεκαετία.

Η επανεκπαίδευση όσων επηρεάζονται από αυτές τις απώλειες θέσεων εργασίας θα μπορούσε να σώσει τις εταιρείες από το να καταβάλουν πληρωμές απόλυσης συνολικού ύψους έως και 757 εκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με την έκθεση.

Χιλιάδες γυναίκες εγκαταλείπουν τις θέσεις τους

Η αναβάθμιση του προσωπικού θα επέτρεπε στους εργοδότες να επικεντρωθούν στις δυνατότητες των υποψηφίων και όχι στην προηγούμενη τεχνική τους εμπειρία, σύμφωνα με την έκθεση.

Εκτιμάται ότι έως και 60.000 γυναίκες στον τεχνολογικό κλάδο εγκαταλείπουν τις θέσεις τους κάθε χρόνο για λόγους όπως η έλλειψη προόδου, η έλλειψη αναγνώρισης και οι ανεπαρκείς αποδοχές.

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρή έλλειψη τεχνολογικού ταλέντου, με 500.000 έως 800.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας να παραμένουν κενές ετησίως, σύμφωνα με τον ιστότοπο συγκριτικής αξιολόγησης μισθών TalentUp.io.

Αυτό το τεχνολογικό κενό αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως το 2035.

Ανάγκη για δέσμευση των εταιρειών

Η δήμαρχος της πόλης του Λονδίνου, Ντέιμ Σούζαν Λάνγκλεϊ, δήλωσε: «Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό, οι εργοδότες μπορούν να ξεκλειδώσουν τεράστιες δυνατότητες και να δημιουργήσουν ισχυρότερες, πιο ανθεκτικές ομάδες. Η εστίαση στο ταλέντο, την προσαρμοστικότητα και τις ευκαιρίες θα διασφαλίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να ηγείται στην καινοτομία και να παραμένει παγκόσμιος κόμβος ψηφιακής αριστείας».

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι έως και το ένα τέταρτο των εργαζομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχούν ότι οι θέσεις εργασίας τους θα μπορούσαν να εξαφανιστούν τα επόμενα πέντε χρόνια λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με δημοσκόπηση της διεθνούς εταιρείας προσλήψεων Randstad.

Οι ηγέτες των συνδικάτων κάλεσαν τις εταιρείες να δεσμευτούν να επενδύσουν σε δεξιότητες και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

Η City of London Corporation διαπίστωσε ότι οι γυναίκες παραβλέπονταν για θέσεις εργασίας, ακόμη και καθώς οι δυσκολίες στην πρόσληψη ταλέντων είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερες από 12.000 κενές θέσεις εργασίας στον ψηφιακό τομέα σε αυτούς τους τομείς να μην καλυφθούν το 2024.

