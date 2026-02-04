newspaper
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
Διεθνής Οικονομία 04 Φεβρουαρίου 2026, 17:34

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Οι μετοχές σε διεθνές επίπεδο δυσκολεύονται να βρουν κατεύθυνση μετά από ένα selloff μετοχών ευαίσθητων στην αναταραχή της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ενέτεινε την εναλλαγή σε οικονομικά ευαίσθητους τομείς. Ο χρυσός ανέκτησε το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά.

Tα συμβόλαια S&P 500 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ τα συμβόλαια του δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2.000 σημείωσαν άνοδο 0,3%. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,1%, με περισσότερα από 400 εταιρείες να καταγράφουν κέρδη. Η Novo Nordisk σημείωσε πτώση 17% μετά από απογοητευτικές προοπτικές πωλήσεων. Τα συμβόλαια Nasdaq 100 σημείωσαν μικρή πτώση εν όψει των αποτελεσμάτων της Alphabet.

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές. Η τελευταία πτώση προκλήθηκε από ένα νέο εργαλείο αυτοματοποίησης της Anthropic PBC, με τις απώλειες να επεκτείνονται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.

«Δεν νομίζω ότι η αγορά έχει καταλήξει σε πλήρες συμπέρασμα σχετικά με το αν αυτή η κίνηση βασίστηκε στον φόβο ή στα θεμελιώδη μεγέθη. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχουμε μια πραγματική κρίση εμπιστοσύνης σε επίπεδο κατηγορίας», δήλωσε στο Bloomberg η Stephanie Niven, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στη Ninety One. «Πριν μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη σε αυτό το πολύ σημαντικό επίπεδο εταιρειών, παρατηρούμε αυτού του είδους τις αδιάκριτες πωλήσεις».

Ανοδικά δολάριο και κρατικά ομόλογα

Το δολάριο και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο. Το bitcoin κυμάνθηκε κοντά στα 76.000 δολάρια. Το γεν επέκτεινε τις απώλειές του έναντι των κύριων νομισμάτων, καθώς οι επενδυτές προέβλεπαν νίκη του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαϊτσι στις εκλογές του Σαββατοκύριακου.

Η προσεκτική διαπραγμάτευση εν μέσω ανανεωμένων φόβων για διαταραχές έχει προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στη διάκριση μεταξύ νικητών και ηττημένων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Με τις αποτιμήσεις να είναι υψηλές και την περίοδο των αποτελεσμάτων να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι επενδυτές έχουν τιμωρήσει τις εταιρείες που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα προέρχεται από την Advanced Micro Devices (ΑΜD), η οποία σημείωσε πτώση 7% στις προ-αγοραίες συναλλαγές μετά την έκδοση μιας απογοητευτικής πρόβλεψης πωλήσεων. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο περίπου 50% από τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με την κατά κύριο λόγο σταθερή απόδοση της Nvidia Corp, ηγέτη στην κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, κατά την ίδια περίοδο.

«Οι υψηλές αποτιμήσεις και οι αισιόδοξες προσδοκίες για τα κέρδη μειώνουν το περιθώριο για λάθη», έγραψε ο στρατηγικός αναλυτής της Barclays, Emmanuel Cau. «Η καλή είδηση, ωστόσο, είναι ότι η τελευταία υποχώρηση έχει ήδη απομακρύνει τον ενθουσιασμό, χωρίς να προκαλέσει πανικό».

Σε γενικές γραμμές, ανέφερε ότι οι τιμές των μετοχών θα υποστηριχθούν από την επανεκκίνηση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τη βελτίωση των κερδών.

«Οι υψηλές αποτιμήσεις περιορίζουν το περιθώριο, αλλά δεν είναι και ακραίες, και υποστηρίζονται από σταθερά θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών, ενώ τα ομόλογα δεν μας φαίνονται ιδιαίτερα ελκυστικά», γράφει η ομάδα σε σημείωμά της.

Πηγή: ot.gr

