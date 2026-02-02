Eταιρικά αποτελέσματα και απασχόληση δοκιμάζουν την αντοχή της Wall Street

Συνεχίζονται την ερχόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων από μια σειρά κολοσσούς της Wall Street, όπως η Αlphabet και η Amazon, δοκιμάζοντας την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, μετά από μια απογοητευτική έκθεση της Microsoft που επηρέασε αρνητικά τους δείκτες των μετοχών.

Η Wall Street θα επικεντρωθεί επίσης στη μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένεται στις 6 Φεβρουαρίου. Αυτή την εβδομάδα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επισήμανε σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας, καθώς η αμερικανική κεντρική τράπεζα ανέστειλε τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων.

Με τη χρηματιστηριακή αγορά να εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο ανοδικής πορείας, οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά την αύξηση των αποτιμήσεων, ιδίως για τις εταιρείες με υψηλή απόδοση που επωφελούνται από το κλίμα αισιοδοξίας για τα κέρδη που αποφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Microsoft, η οποία έχει επενδύσει μαζικά σε υποδομές για την υποστήριξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, είδε τις μετοχές της να καταρρέουν την Πέμπτη, μετά την απογοητευτική απόδοση του cloud business της, ενώ οι μετοχές λογισμικού υπέστησαν γενική πτώση εν μέσω περαιτέρω απογοήτευσης σε άλλους τομείς του κλάδου.

«Για τις εταιρείες για τις οποίες οι προσδοκίες έχουν γίνει πολύ, πολύ υψηλές, το βάρος θα πέσει πάνω τους να ανταποκριθούν», δήλωσε στο Reuters ο Jim Baird, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Plante Moran Financial Advisors. «Ακόμα και αν παρουσιάσουν ανάπτυξη, αν αυτή η ανάπτυξη δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αγοράς, υπάρχει ο κίνδυνος να τιμωρηθεί η τιμή των μετοχών τους».

Σε αντίθεση με τη Microsoft, η Meta Platforms, μια άλλη εταιρεία με τεράστια κεφαλαιοποίηση και σημαντικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, δημοσίευσε ισχυρές πωλήσεις στην τριμηνιαία έκθεσή της, οι οποίες ώθησαν τις μετοχές της την Πέμπτη.

Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν τώρα στα αποτελέσματα και τα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, και της Amazon, δύο άλλων «υπερμεγέθων» εταιρειών που εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Αν και η αντίδραση των επενδυτών στις ανακοινώσεις κερδών από μερικές από τις hyperscalers ήταν μικτή, επιβεβαίωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μειωθούν», δήλωσε από τη μεριά του ο Sid Vaidya, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της TD Wealth.

Άλλες εταιρείες που θα δημοσιεύσουν τις εκθέσεις τους την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν την Eli Lilly, βιομηχανία παρασκευής φαρμάκων για την απώλεια βάρους, την Advanced Micro Devices ⁠και τον γίγαντα των μέσων ενημέρωσης Walt Disney.

Οι εταιρείες του S&P 500 ⁠συνολικά αναμένεται να αυξήσουν τα κέρδη τους κατά 15% το 2026, θέτοντας τις οικονομικές προοπτικές τους υπό μικροσκόπιο.

«Η χρηματιστηριακή αγορά αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τα θετικά θεμελιώδη μεγέθη που την ωθούν προς τα πάνω, με την αύξηση των κερδών να αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο», δήλωσε ο Vaidya.

H εικόνα της αγοράς εργασίας

Η έκθεση για την απασχόληση της επόμενης εβδομάδας θα δώσει επίσης στη Wall Street μια κριτική εικόνα για την υγεία της οικονομίας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, η έκθεση για τις θέσεις εργασίας -πλην του αγροτικού κλάδου- για τον Ιανουάριο αναμένεται να δείξει αύξηση 64.000 θέσεων.

Η ροή των δεδομένων ομαλοποιείται μετά τις καθυστερήσεις που προκάλεσε η διάρκειας 43 ημερών διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης στα τέλη του περασμένου έτους, η οποία καθυστέρησε την έκδοση σημαντικών οικονομικών εκθέσεων. Ο μηνιαίος δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος παρακολουθείται στενά για τις τάσεις του πληθωρισμού, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν έχουμε πραγματικά μια σαφή εικόνα της κατάστασης της αγοράς εργασίας και του πληθωρισμού λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης πέρυσι, οπότε πιστεύουμε ότι αυτά θα είναι πιθανώς πιο σημαντικά από το συνηθισμένο», δήλωσε ο Michael Reynolds, αντιπρόεδρος επενδυτικής στρατηγικής στη Glenmede.

Μετά τη συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη, οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι η κεντρική τράπεζα θα αναβάλει τις περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων μέχρι τη συνεδρίασή της τον Ιούνιο, αν και οποιαδήποτε απροσδόκητη αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας θα μπορούσε να επηρεάσει αυτές τις προσδοκίες.

«Η γενική αίσθηση είναι ότι η οικονομία βρίσκεται σε μια ικανοποιητική τροχιά ανάπτυξης και θα περίμενα ότι αυτό από μόνο του θα συμβάλει στη διατήρηση των μισθών σε ένα ελάχιστο επίπεδο», δήλωσε ο Baird.

