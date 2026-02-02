newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Eταιρικά αποτελέσματα και απασχόληση δοκιμάζουν την αντοχή της Wall Street
Διεθνής Οικονομία 02 Φεβρουαρίου 2026, 00:45

Eταιρικά αποτελέσματα και απασχόληση δοκιμάζουν την αντοχή της Wall Street

Η Wall Street θα επικεντρωθεί επίσης στη μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένεται στις 6 Φεβρουαρίου

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Spotlight

Συνεχίζονται την ερχόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων από μια σειρά κολοσσούς της Wall Street, όπως η Αlphabet και η Amazon, δοκιμάζοντας την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, μετά από μια απογοητευτική έκθεση της Microsoft που επηρέασε αρνητικά τους δείκτες των μετοχών.

Η Wall Street θα επικεντρωθεί επίσης στη μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένεται στις 6 Φεβρουαρίου. Αυτή την εβδομάδα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επισήμανε σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας, καθώς η αμερικανική κεντρική τράπεζα ανέστειλε τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων.

Με τη χρηματιστηριακή αγορά να εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο ανοδικής πορείας, οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά την αύξηση των αποτιμήσεων, ιδίως για τις εταιρείες με υψηλή απόδοση που επωφελούνται από το κλίμα αισιοδοξίας για τα κέρδη που αποφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Microsoft, η οποία έχει επενδύσει μαζικά σε υποδομές για την υποστήριξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, είδε τις μετοχές της να καταρρέουν την Πέμπτη, μετά την απογοητευτική απόδοση του cloud business της, ενώ οι μετοχές λογισμικού υπέστησαν γενική πτώση εν μέσω περαιτέρω απογοήτευσης σε άλλους τομείς του κλάδου.

«Για τις εταιρείες για τις οποίες οι προσδοκίες έχουν γίνει πολύ, πολύ υψηλές, το βάρος θα πέσει πάνω τους να ανταποκριθούν», δήλωσε στο Reuters ο Jim Baird, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Plante Moran Financial Advisors. «Ακόμα και αν παρουσιάσουν ανάπτυξη, αν αυτή η ανάπτυξη δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αγοράς, υπάρχει ο κίνδυνος να τιμωρηθεί η τιμή των μετοχών τους».

Σε αντίθεση με τη Microsoft, η Meta Platforms, μια άλλη εταιρεία με τεράστια κεφαλαιοποίηση και σημαντικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, δημοσίευσε ισχυρές πωλήσεις στην τριμηνιαία έκθεσή της, οι οποίες ώθησαν τις μετοχές της την Πέμπτη.

Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν τώρα στα αποτελέσματα και τα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, και της Amazon, δύο άλλων «υπερμεγέθων» εταιρειών που εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Αν και η αντίδραση των επενδυτών στις ανακοινώσεις κερδών από μερικές από τις hyperscalers ήταν μικτή, επιβεβαίωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μειωθούν», δήλωσε από τη μεριά του ο Sid Vaidya, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της TD Wealth.

Άλλες εταιρείες που θα δημοσιεύσουν τις εκθέσεις τους την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν την Eli Lilly, βιομηχανία παρασκευής φαρμάκων για την απώλεια βάρους, την Advanced Micro Devices ⁠και τον γίγαντα των μέσων ενημέρωσης Walt Disney.

Οι εταιρείες του S&P 500 ⁠συνολικά αναμένεται να αυξήσουν τα κέρδη τους κατά 15% το 2026, θέτοντας τις οικονομικές προοπτικές τους υπό μικροσκόπιο.

«Η χρηματιστηριακή αγορά αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τα θετικά θεμελιώδη μεγέθη που την ωθούν προς τα πάνω, με την αύξηση των κερδών να αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο», δήλωσε ο Vaidya.

H εικόνα της αγοράς εργασίας

Η έκθεση για την απασχόληση της επόμενης εβδομάδας θα δώσει επίσης στη Wall Street μια κριτική εικόνα για την υγεία της οικονομίας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, η έκθεση για τις θέσεις εργασίας -πλην του αγροτικού κλάδου- για τον Ιανουάριο αναμένεται να δείξει αύξηση 64.000 θέσεων.

Η ροή των δεδομένων ομαλοποιείται μετά τις καθυστερήσεις που προκάλεσε η διάρκειας 43 ημερών διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης στα τέλη του περασμένου έτους, η οποία καθυστέρησε την έκδοση σημαντικών οικονομικών εκθέσεων. Ο μηνιαίος δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος παρακολουθείται στενά για τις τάσεις του πληθωρισμού, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν έχουμε πραγματικά μια σαφή εικόνα της κατάστασης της αγοράς εργασίας και του πληθωρισμού λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης πέρυσι, οπότε πιστεύουμε ότι αυτά θα είναι πιθανώς πιο σημαντικά από το συνηθισμένο», δήλωσε ο Michael Reynolds, αντιπρόεδρος επενδυτικής στρατηγικής στη Glenmede.

Μετά τη συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη, οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι η κεντρική τράπεζα θα αναβάλει τις περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων μέχρι τη συνεδρίασή της τον Ιούνιο, αν και οποιαδήποτε απροσδόκητη αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας θα μπορούσε να επηρεάσει αυτές τις προσδοκίες.

«Η γενική αίσθηση είναι ότι η οικονομία βρίσκεται σε μια ικανοποιητική τροχιά ανάπτυξης και θα περίμενα ότι αυτό από μόνο του θα συμβάλει στη διατήρηση των μισθών σε ένα ελάχιστο επίπεδο», δήλωσε ο Baird.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Εβδομάδα κερδών και στοιχεία απασχόλησης – Πώς θα «τεστάρουν» τις μετοχές

Wall Street: Εβδομάδα κερδών και στοιχεία απασχόλησης – Πώς θα «τεστάρουν» τις μετοχές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

World
Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Σε μια αγορά που έχει κουραστεί από την πίτσα και κυνηγά τις χαμηλές τιμές, η Papa Johns επιστρατεύει τη νοσταλγία για να ξαναφέρει πελάτες στα καταστήματά της

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, απάντησε στον Μάριο Ηλιόπουλο και αποκάλυψε όσα έγιναν στο… τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύνταξη
Το Μεξικό θα στείλει τρόφιμα στην Κούβα – Και ο Τραμπ βλέπει «συμφωνία» με την υπό πίεση Αβάνα
Για ανθρωπιστικούς λόγους 02.02.26

Το Μεξικό θα στείλει τρόφιμα στην Κούβα – Και ο Τραμπ βλέπει «συμφωνία» με την υπό πίεση Αβάνα

Ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα θα στείλει το Μεξικό στην Κούβα, ανακοίνωσε η πρόεδρός του. Η Κλάουντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε ότι κάνει διπλωματικές ενέργειες για την παράδοση πετρελαίου.

Σύνταξη
Μάριος Ηλιόπουλος: Πρώτα «ντου» στον διαιτητή και έπειτα σχόλιο «είναι κατάντια, ντροπή»
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Μάριος Ηλιόπουλος: Πρώτα «ντου» στον διαιτητή και έπειτα σχόλιο «είναι κατάντια, ντροπή»

Αυτές είναι οι δηλώσεις που έκανε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, λίγο μετά το «ντου» στον αγωνιστικό χώρο και τον προπηλακισμό του διαιτητή Ντάνι Μάκελι, στο φινάλε του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη
On Field 02.02.26

Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη

Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στα βαθιά από την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα κι έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πήρε εξτρέμ που θα κάνει την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Καρυστιανού βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό
Για τα Ίμια 02.02.26

Η Καρυστιανού βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό

Με ανάρτηση για τα 30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, η Μαρία Καρυστιανού κάνει τη δεύτερη απόπειρα να μιλήσει για τα εθνικά θέματα. Επιμένει σε εθνικοπατριωτικές κορώνες και προσέγγιση των θεμάτων με επικίνδυνη απλοϊκότητα, στοχεύοντας προφανώς στα εθνικιστικά αντανακλαστικά συγκεκριμένου ακροατηρίου.

Σύνταξη
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
«Το τσάμπα πέθανε» η κυνική απάντηση βουλεύτριας της ΝΔ για το δυσβάσταχτο στεγαστικό κόστος – Σφοδρές αντιδράσεις από Αντιπολίτευση
Χριστίνα Αλεξοπούλου 01.02.26

«Το τσάμπα πέθανε» η κυνική απάντηση βουλεύτριας της ΝΔ για το δυσβάσταχτο στεγαστικό κόστος – Σφοδρές αντιδράσεις από Αντιπολίτευση

«Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις προκλητικές δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να πληρώσουν εξωφρενικά ενοίκια

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Παντού υπάρχει ο Ταρέμι! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Παντού υπάρχει ο Ταρέμι! (vids)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 59’ με τον Βάργκα, παρότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και όλα έδειχναν ότι θα πάρει τη νίκη, αλλά οι Ερυθρόλευκοι με πέναλτι του Ταρέμι στο 90+16’ ισοφάρισαν και το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια ολοκληρώθηκε στο 1-1.

Σύνταξη
Μέτε-Μάριτ: Η «σκοτεινή» πριγκίπισσα της Νορβηγίας στα νέα μέιλ του Έπσταϊν – «Ναρκωτικά, συγκάλυψη, έγκλημα»
Παζλ 01.02.26

Μέτε-Μάριτ: Η «σκοτεινή» πριγκίπισσα της Νορβηγίας στα νέα μέιλ του Έπσταϊν – «Ναρκωτικά, συγκάλυψη, έγκλημα»

Το νορβηγικό παλάτι μοιάζει να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση με το σκάνδαλο Επστάιν και τη δίκη του γιου της Μέτε-Μάριτ που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα να διαλύουν τη μοναρχία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό
Ηράκλειο Κρήτης 01.02.26

Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έξι συναδέλφους του, όταν η σφοδρή καταιγίδα τους έπληξε στη μέση της θάλασσας. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 (vid)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 (vid)

Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 επί του Ολυμπιακού στο 59', από κεφαλιά του Βάργκα μετά από κόρνερ. Η επίθεση της Ένωσης ωστόσο, από την οποία προήλθε το κόρνερ και μετά το γκολ ξεκίνησε από οφσάιντ του Γκατσίνοβιτς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνάντηση ανώτατων Αμερικανών και Ισραηλινών στο Πεντάγωνο με θέμα τις εντάσεις με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.02.26

ΗΠΑ: Συνάντηση ανώτατων Αμερικανών και Ισραηλινών στο Πεντάγωνο με θέμα τις εντάσεις με το Ιράν

Η συνάντηση είχε θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι ΗΠΑ απειλούν το Ιράν με επέμβαση, ενώ παράλληλα επιδιώκουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Την ετοιμότητά του εξετάζει Ισραήλ.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Πολύ δύσκολη και περίπλοκη εβδομάδα για εμάς – Δεν έχω ξαναδεί παρόμοια ατμόσφαιρα»
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Λουτσέσκου: «Πολύ δύσκολη και περίπλοκη εβδομάδα για εμάς – Δεν έχω ξαναδεί παρόμοια ατμόσφαιρα»

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό και ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε στην συγκλονιστική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της ομάδας του, λέγοντας πως δεν έχει ζήσει ξανά κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση

Αύριο Δευτέρα ο Κυρ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει επισήμως, μέσω τηλεοπτικού μηνύματος, τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το Μαξίμου επισπεύδει για να αλλάξει ατζέντα και ποντάρει τα ρέστα του στο «Μητσοτάκης ή χάος»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντισυστημικό ΠΑΣΟΚ θέλει ο Δούκας – Συνεδριακή απόφαση για μετεκλογικές συνεργασίες θέλει και ο Γερουλάνος
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Αντισυστημικό ΠΑΣΟΚ θέλει ο Δούκας – Συνεδριακή απόφαση για μετεκλογικές συνεργασίες θέλει και ο Γερουλάνος

Η «αντισυστημικότητα» του Χάρη Δούκα και το μήνυμα του Παύλου Γερουλάνου για το μετεκλογικό τοπίο - Η σύγκλιση των δύο για το θέμα των συνεργασιών και οι ζυμώσεις ενόψει συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελλάδα – Κροατία 23-6: Ώρα… μεταλλίου για την Εθνική
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Ελλάδα – Κροατία 23-6: Ώρα… μεταλλίου για την Εθνική

Η Ελλάδα διέλυσε με 23-6 την αδύναμη Κροατία στην τελευταία... προπόνηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών, τερμάτισε πρώτη, αήττητη και καλύτερη στον Ε' όμιλο και περιμένει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό.

Σύνταξη
Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;
Βία και bots 01.02.26

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;

Ο Τομ Κρουζ, ο σταρ που ταύτισε το όνομά του με την αγάπη για τη βρετανική κουλτούρα και την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, πήρε την ξαφνική απόφαση να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Knightsbridge

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)

O Ολυμπιακός «άγγιξε» το 0-1 στο 19ο λεπτό του ντέρμπι της Φιλαδέλφειας, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Στρακόσα κράτησε το μηδέν με μεγάλη επέμβαση στο κοντινό που έκανε ο Ροντινέι.

Σύνταξη
Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)
Μπάσκετ 01.02.26

Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)

Εξελίξεις αναμένονται στον Παναθηναϊκό μετά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά πάντων στην ομάδα, ως αντίδραση στην ήττα των «πρασίνων» από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο