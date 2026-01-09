Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

Nέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε ο S&P 500 την Παρασκευή στη Wall Street, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο, μετά την κυκλοφορία της τελευταίας έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο άνω του 1% μέχρι σήμερα, ενώ ο Dow και ο Nasdaq έχουν σημειώσει αμφότεροι άνοδο περίπου 2%.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς έκλεισε με άνοδο 0,65%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 191 μονάδων ή 0,82%. Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 237 μονάδων, ή 0,48%. Συνολικά η Wall Street κατέγραψε μια κερδοφόρα εβδομάδα.

Η έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου έδειξε ότι οι προσλήψεις εκτός του γεωργικού κλάδου αυξήθηκαν κατά 50.000 τον περασμένο μήνα, λιγότερο από τις 73.000 που είχαν εκτιμήσει οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από τον Dow Jones. Τα στοιχεία αυτά, αν και ελαφρώς χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να βαδίζει με αργούς ρυθμούς, με τους επενδυτές να αναμένουν ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε ελαφρώς στο 4,4%, ενώ οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει 4,5%. Οι επενδυτές το έλαβαν ως ένδειξη ότι σύντομα θα σημειωθεί βελτίωση στην οικονομία.

H εικόνα από την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία στοιχεία για τις προσλήψεις, καθώς και τις εκθέσεις JOLTS και ADP που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα, ο Anthony Saglimbene της Ameriprise Financial δήλωσε στο CNBC ότι η γενική άποψη για την κατάσταση της απασχόλησης στις ΗΠΑ είναι ότι έχει «μαλακώσει», αλλά παραμένει «σταθερή». Αυτό αντανακλά ένα περιβάλλον «χαμηλών προσλήψεων και απολύσεων», πρόσθεσε.

«Αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο είναι ότι θα μπορούσαμε να δούμε την απασχόληση να μειώνεται λίγο περισσότερο από το αναμενόμενο, και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να ανησυχήσει τους επενδυτές», δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της αγοράς. «Περάσαμε την εβδομάδα στον τομέα της απασχόλησης με αριθμούς που ήταν ως επί το πλείστον σύμφωνα με τις προσδοκίες, κάτι που θεωρώ θετικό».

Η έκθεση του Δεκεμβρίου ήταν η πρώτη μηνιαία έκθεση για την απασχόληση που δεν επηρεάστηκε από το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης που διήρκησε περισσότερο από κάθε άλλο προηγούμενο. Αυτή η διακοπή δημιούργησε προβλήματα στη συλλογή δεδομένων για το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας όσον αφορά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο: η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσιευόταν η πλήρης έκθεση για την απασχόληση του Οκτωβρίου, ενώ η έκθεση του Νοεμβρίου καθυστέρησε.

«Αυτή η έκθεση για τις προσλήψεις είναι η πρώτη έκθεση σε δύο μήνες που τα στοιχεία είναι καθαρά», δήλωσε ο Saglimbene. «Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι η Fed πιθανώς δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε μείωση [επιτοκίων] τον Ιανουάριο, και ίσως δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε μείωση ούτε τον Μάρτιο».

Οι μετοχές των κατασκευαστικών εταιρειών στήριξαν την ευρύτερη αγορά την Παρασκευή, μετά την οδηγία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τους «εκπροσώπους» να αγοράσουν ενυπόθηκα ομόλογα, ως μέσο για τη μείωση των επιτοκίων για τους αγοραστές ακινήτων. Η D.R. Horton σημείωσε άνοδο άνω του 6%, όπως και η PulteGroup. Η Lennar σημείωσε άνοδο άνω του 7%. Οι μετοχές εταιρειών ανακαίνισης κατοικιών, όπως η Home Depot σημείωσαν επίσης άνοδο.

