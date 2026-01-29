science
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Wall Street: Καυτό δίμηνο για ομόλογα που χρηματοδοτούν AI
29 Ιανουαρίου 2026, 21:00

Wall Street: Καυτό δίμηνο για ομόλογα που χρηματοδοτούν AI

Τα χαμηλά spread και οι ανάγκες χρηματοδότησης – Τι περιμένουν οι επενδυτές από τις μεγάλες εταιρείες

Τζούλη Καλημέρη
Για έκρηξη δανεισμού που θα χρηματοδοτήσει έργα Τεχνητής Νοημοσύνης προετοιμάζεται η Wall Street, η οποία αναμένεται να ωθήσει τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων τον Φεβρουάριο σε επίπεδα ρεκόρ, αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg.

Ήδη τον πρώτο μήνα οι εκδόσεις υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας στις ΗΠΑ πλησιάζουν σε επίπεδα ρεκόρ. Τράπεζες και επενδυτές στη Wall Street αναμένουν νέα υψηλά τους επόμενους μήνες, καθώς οι πωλήσεις ομολόγων μετατοπίζονται από τις τράπεζες σε μη χρηματοπιστωτικούς τομείς.

Ένα καυτό δίμηνο για τα εταιρικά ομόλογα

Είθισται οι τομείς της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών (TMT) να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στην άντληση κεφαλαίων μέσω εταιρικών ομολόγων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την JPMorgan Chase τα τελευταία τέσσερα χρόνια στους δύο μήνες κατεγράφησαν εκδόσεις ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας κατά μέσο όρο 44 δισ. δολάρια ετησίως. Ένα υψηλό ποσό αν συγκριθεί με τα 9 δισ. δολάρια που καταγράφονται τον Ιανουάριο.

Ωστόσο το δίμηνο που έρχεται αναμένεται να είναι πιο καυτό λόγω της  άνευ προηγουμένου σπουδής για τη χρηματοδότηση έργων τεχνητής νοημοσύνης που αναμένεται φέτος, σύμφωνα με τον αναλυτή πιστοληπτικής στρατηγικής της JPMorgan, Nathaniel Rosenbaum. Η ομάδα του προβλέπει έκδοση ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας ύψους ρεκόρ 400 δισ. δολαρίων από τον τομέα των TMT το 2026.

«Η προσδοκία για πολύ μεγάλη έκδοση από υπερμεγέθεις εκδότες είναι η βασική περίπτωση σχεδόν όλων των επενδυτών πιστώσεων αυτή τη στιγμή» εξηγεί ο Rosenbaum σε συνέντευξή του. «Ο μέσος εκδότης υψηλής ποιότητας είναι ένας αρκετά έμπειρος μαθητής της αγοράς και γνωρίζει καλά ότι η έκδοση όταν τα spreads είναι στενά είναι συνήθως μια συνετή απόφαση».

Τα χαμηλά spreads

Οι επενδυτές αναζητούν συμφωνίες μετά από έναν πολυάσχολο Ιανουάριο, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ζήτηση για πίστωση που βοήθησε να διατηρηθούν τα spreads κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών, σύμφωνα με τον Matt Brill, επικεφαλής του τμήματος επενδυτικής πίστωσης της Βόρειας Αμερικής στην Invesco. Όλοι θέλουν να μάθουν πόσες από τις πολύ μεγάλες εταιρείες θα βγουν στην αγορά, πόσο θέλουν να δανειστούν και αν θα κατανείμουν την έκδοση κατά τη διάρκεια του έτους ή θα την προκαταβάλουν, πρόσθεσε.

«Αυτό που ελπίζουμε είναι μια σαφής εξήγηση για το πώς θα χρηματοδοτήσουν τις κεφαλαιουχικές τους ανάγκες σε τεχνητή νοημοσύνη. Όσο περισσότερη σαφήνεια έχουμε, τόσο πιο άνετα θα νιώθουμε».

Τα ισχυρά αποτελέσματα κερδών και η μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τη χρήση των εσόδων θα κάνουν τις πωλήσεις χρέους πιο «εύπεπτες», πρόσθεσε ο Brill. Η Meta ξεπέρασε τις προβλέψεις για τα τριμηνιαία έσοδα και έδωσε μια ισχυρή πρόβλεψη για την τρέχουσα περίοδο, ενώ οι δαπάνες της Microsoft εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα ρεκόρ και η αύξηση των πωλήσεων στο cloud επιβραδύνθηκε.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης ότι οι εταιρείες θα εκδώσουν περισσότερα μακροπρόθεσμα ομόλογα, αλλά ο Brill υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μικρή δυσπεψία εάν υπάρχει υπερβολική προσφορά μακροπρόθεσμα.

Το «σενάριο Goldilocks» για την πιστοληπτική ικανότητα επενδυτικής βαθμίδας

Η χρηματοδότηση που σχετίζεται με εξαγορές εκτός του τεχνολογικού κόσμου και ένα ισχυρό τείχος λήξεων αναμένεται να συμβάλουν στην άφθονη προσφορά τους επόμενους μήνες. Η Maureen O’Connor, παγκόσμια επικεφαλής του συνδικάτου χρέους υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας στην Wells Fargo αναμένει ότι οι λήξεις στην αγορά υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας θα ξεπεράσουν τα 800 δισ. δολάρια μόνο φέτος και θα πλησιάσουν το 1 τρισ. δολάρια τόσο το 2027 όσο και το 2028.

Προβλέπει περίπου 250 δισ. δολάρια σε χρηματοδότηση χρέους που σχετίζεται με εξαγορές, σε σύγκριση με περίπου 200 δισ. δολάρια πέρυσι.

Οι αγοραστές που κυνηγούν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, των συνταξιοδοτικών ταμείων και των στρατηγικών που βασίζονται σε υποχρεώσεις, και οι ισχυρές εισροές κεφαλαίων ενισχύουν επίσης τη ζήτηση, υπογραμμίζει η O’Connor.

Οι επενδυτές επιστρέφουν επίσης στο χρέος υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, αφού τα spreads των τίτλων που υποστηρίζονται από στεγαστικά δάνεια συμπιέστηκαν μετά την οδηγία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που διέταξε τις Fannie Mae και Freddie Mac να αγοράσουν στεγαστικά ομόλογα ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτοί οι παράγοντες έχουν δημιουργήσει το «σενάριο Goldilocks» για την πιστοληπτική ικανότητα επενδυτικής βαθμίδας, πρόσθεσε.

Ανησυχίες για την εφησυχασμό

Η PineBridge Investments, η οποία επιβλέπει περιουσιακά στοιχεία 735 δισ.  δολαρίων, υιοθετεί μια πιο επιφυλακτική στάση σχετικά με το χρέος που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ιδίως στον τομέα της χρηματοδότησης με μόχλευση.

Θα αξιολογεί τις συμφωνίες κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον Steven Oh, συν-επικεφαλής της χρηματοδότησης με μόχλευση στην εταιρεία. Ανησυχεί για τον εφησυχασμό στα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου συνολικά και βλέπει την πιθανότητα ορισμένες εταιρείες να υπερχρεωθούν, καθώς και εταιρείες που κανονικά δεν θα είχαν πρόσβαση στην πιστωτική αγορά να βρουν τον δρόμο τους.

«Όταν η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά για ένα μετρήσιμο χρονικό διάστημα, θα υπάρχει κίνητρο να διευρυνθούν τα όρια», είπε.

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Χαλκός: Άγγιξε τα 14.500 δολάρια – Το κύμα αγορών από Κινέζους επενδυτές

Χαλκός: Άγγιξε τα 14.500 δολάρια – Το κύμα αγορών από Κινέζους επενδυτές

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μάλμε
Europa League 29.01.26

LIVE: Γκενκ – Μάλμε

LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
Europa League 29.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 29.01.26

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα
Europa League 29.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
29.01.26

Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»

Χρόνια προτού κυκλοφορήσουν τα βιβλία και η σειρά με ήρωα τον serial killer Dexter Morgan, υπήρξε ένας βραζιλιάνος που υποστήριζε ότι σκότωνε μόνο όσους το άξιζαν - και ήταν η έμπνευση του συγγραφέα Τζεφ Λίντσεϊ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

