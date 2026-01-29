Wall Street: Καυτό δίμηνο για ομόλογα που χρηματοδοτούν AI

Για έκρηξη δανεισμού που θα χρηματοδοτήσει έργα Τεχνητής Νοημοσύνης προετοιμάζεται η Wall Street, η οποία αναμένεται να ωθήσει τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων τον Φεβρουάριο σε επίπεδα ρεκόρ, αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg.

Ήδη τον πρώτο μήνα οι εκδόσεις υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας στις ΗΠΑ πλησιάζουν σε επίπεδα ρεκόρ. Τράπεζες και επενδυτές στη Wall Street αναμένουν νέα υψηλά τους επόμενους μήνες, καθώς οι πωλήσεις ομολόγων μετατοπίζονται από τις τράπεζες σε μη χρηματοπιστωτικούς τομείς.

Ένα καυτό δίμηνο για τα εταιρικά ομόλογα

Είθισται οι τομείς της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών (TMT) να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στην άντληση κεφαλαίων μέσω εταιρικών ομολόγων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την JPMorgan Chase τα τελευταία τέσσερα χρόνια στους δύο μήνες κατεγράφησαν εκδόσεις ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας κατά μέσο όρο 44 δισ. δολάρια ετησίως. Ένα υψηλό ποσό αν συγκριθεί με τα 9 δισ. δολάρια που καταγράφονται τον Ιανουάριο.

Ωστόσο το δίμηνο που έρχεται αναμένεται να είναι πιο καυτό λόγω της άνευ προηγουμένου σπουδής για τη χρηματοδότηση έργων τεχνητής νοημοσύνης που αναμένεται φέτος, σύμφωνα με τον αναλυτή πιστοληπτικής στρατηγικής της JPMorgan, Nathaniel Rosenbaum. Η ομάδα του προβλέπει έκδοση ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας ύψους ρεκόρ 400 δισ. δολαρίων από τον τομέα των TMT το 2026.

«Η προσδοκία για πολύ μεγάλη έκδοση από υπερμεγέθεις εκδότες είναι η βασική περίπτωση σχεδόν όλων των επενδυτών πιστώσεων αυτή τη στιγμή» εξηγεί ο Rosenbaum σε συνέντευξή του. «Ο μέσος εκδότης υψηλής ποιότητας είναι ένας αρκετά έμπειρος μαθητής της αγοράς και γνωρίζει καλά ότι η έκδοση όταν τα spreads είναι στενά είναι συνήθως μια συνετή απόφαση».

Τα χαμηλά spreads

Οι επενδυτές αναζητούν συμφωνίες μετά από έναν πολυάσχολο Ιανουάριο, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ζήτηση για πίστωση που βοήθησε να διατηρηθούν τα spreads κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών, σύμφωνα με τον Matt Brill, επικεφαλής του τμήματος επενδυτικής πίστωσης της Βόρειας Αμερικής στην Invesco. Όλοι θέλουν να μάθουν πόσες από τις πολύ μεγάλες εταιρείες θα βγουν στην αγορά, πόσο θέλουν να δανειστούν και αν θα κατανείμουν την έκδοση κατά τη διάρκεια του έτους ή θα την προκαταβάλουν, πρόσθεσε.

«Αυτό που ελπίζουμε είναι μια σαφής εξήγηση για το πώς θα χρηματοδοτήσουν τις κεφαλαιουχικές τους ανάγκες σε τεχνητή νοημοσύνη. Όσο περισσότερη σαφήνεια έχουμε, τόσο πιο άνετα θα νιώθουμε».

Τα ισχυρά αποτελέσματα κερδών και η μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τη χρήση των εσόδων θα κάνουν τις πωλήσεις χρέους πιο «εύπεπτες», πρόσθεσε ο Brill. Η Meta ξεπέρασε τις προβλέψεις για τα τριμηνιαία έσοδα και έδωσε μια ισχυρή πρόβλεψη για την τρέχουσα περίοδο, ενώ οι δαπάνες της Microsoft εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα ρεκόρ και η αύξηση των πωλήσεων στο cloud επιβραδύνθηκε.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης ότι οι εταιρείες θα εκδώσουν περισσότερα μακροπρόθεσμα ομόλογα, αλλά ο Brill υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μικρή δυσπεψία εάν υπάρχει υπερβολική προσφορά μακροπρόθεσμα.

Το «σενάριο Goldilocks» για την πιστοληπτική ικανότητα επενδυτικής βαθμίδας

Η χρηματοδότηση που σχετίζεται με εξαγορές εκτός του τεχνολογικού κόσμου και ένα ισχυρό τείχος λήξεων αναμένεται να συμβάλουν στην άφθονη προσφορά τους επόμενους μήνες. Η Maureen O’Connor, παγκόσμια επικεφαλής του συνδικάτου χρέους υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας στην Wells Fargo αναμένει ότι οι λήξεις στην αγορά υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας θα ξεπεράσουν τα 800 δισ. δολάρια μόνο φέτος και θα πλησιάσουν το 1 τρισ. δολάρια τόσο το 2027 όσο και το 2028.

Προβλέπει περίπου 250 δισ. δολάρια σε χρηματοδότηση χρέους που σχετίζεται με εξαγορές, σε σύγκριση με περίπου 200 δισ. δολάρια πέρυσι.

Οι αγοραστές που κυνηγούν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, των συνταξιοδοτικών ταμείων και των στρατηγικών που βασίζονται σε υποχρεώσεις, και οι ισχυρές εισροές κεφαλαίων ενισχύουν επίσης τη ζήτηση, υπογραμμίζει η O’Connor.

Οι επενδυτές επιστρέφουν επίσης στο χρέος υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, αφού τα spreads των τίτλων που υποστηρίζονται από στεγαστικά δάνεια συμπιέστηκαν μετά την οδηγία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που διέταξε τις Fannie Mae και Freddie Mac να αγοράσουν στεγαστικά ομόλογα ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτοί οι παράγοντες έχουν δημιουργήσει το «σενάριο Goldilocks» για την πιστοληπτική ικανότητα επενδυτικής βαθμίδας, πρόσθεσε.

Ανησυχίες για την εφησυχασμό

Η PineBridge Investments, η οποία επιβλέπει περιουσιακά στοιχεία 735 δισ. δολαρίων, υιοθετεί μια πιο επιφυλακτική στάση σχετικά με το χρέος που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ιδίως στον τομέα της χρηματοδότησης με μόχλευση.

Θα αξιολογεί τις συμφωνίες κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον Steven Oh, συν-επικεφαλής της χρηματοδότησης με μόχλευση στην εταιρεία. Ανησυχεί για τον εφησυχασμό στα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου συνολικά και βλέπει την πιθανότητα ορισμένες εταιρείες να υπερχρεωθούν, καθώς και εταιρείες που κανονικά δεν θα είχαν πρόσβαση στην πιστωτική αγορά να βρουν τον δρόμο τους.

«Όταν η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά για ένα μετρήσιμο χρονικό διάστημα, θα υπάρχει κίνητρο να διευρυνθούν τα όρια», είπε.

