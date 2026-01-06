Σε αναζήτηση ρυθμού και κατεύθυνσης η Wall Street μετά τη χθεσινή άνοδο

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης βρίσκονται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, μετά τη χθεσινή άνοδο που τροφοδοτήθηκε από τον ενεργειακό κλάδο, καθώς καλλιεργήθηκαν προσδοκίες για την αξιοποίηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,13% στις 49.041 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,07% στις 6.907 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,12% στις 23.424 μονάδες.

Ο δείκτης Dow έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, ενώ ο Τραμπ ενθάρρυνε τις μεγάλες επενδύσεις από αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες. Οι Chevron και Exxon Mobil κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, ενώ ο τομέας ενέργειας του S&P 500 σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο της ημέρας από τις 8 Ιουλίου.

Η άνοδος του κλάδου συνεχίζεται και σήμερα, αλλά με πιο ήπιους ρυθμούς. Οι μετοχές της Chevron και της Exxon Mobil κερδίζουν 0,6% και 0,3%, αντίστοιχα. Η Halliburton σημειώνει άνοδο 0,2%, και η SLB ενισχύεται κατά 0,9%.

Επίσης, η Onestream σημειώνει άλμα κατά 22% μετά από δημοσίευμα του Bloomberg News, που αναφέρει ότι η εταιρεία εξαγορών Hg βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της εταιρείας λογισμικού χρηματοοικονομικών.

Τι μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα στις μετοχές

Από την άλλη, οι μετοχές της American International Group (AIG) υποχωρούν περισσότερο από 1%, μετά την ανακοίνωση της παγκόσμιας ασφαλιστικής εταιρείας ότι ο CEO Peter Zaffino θα αποχωρήσει μέχρι τα μέσα του 2026 και θα μεταβεί στον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

«Ιστορικά, τα γεωπολιτικά γεγονότα που τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας μπορούν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και πτώση των τιμών των μετοχών», προειδοποίησε ο Tom O’Shea, διευθυντής έρευνας και στρατηγικής επενδύσεων της Innovator ETFs.

«Ωστόσο, στην παρούσα περίπτωση, ο S&P 500 αυξήθηκε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την επιχείρηση, με τις μετοχές ενέργειας να ηγούνται των κερδών, καθώς υπήρχε προσδοκία ότι οι αμερικανικές εταιρείες ενδέχεται να επωφεληθούν από την πιθανή ανακατασκευή υποδομών στη Βενεζουέλα. Οι μετοχές άμυνας, τα πολύτιμα μέταλλα και το Bitcoin σημείωσαν επίσης άνοδο, υποδεικνύοντας μια μικτή αντίδραση από τους επενδυτές».

Πηγή: ot.gr