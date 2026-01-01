Οι τρεις κορυφαίες ιδιωτικές τεχνολογικές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών –η SpaceX του Έλον Μασκ, η OpenAI και η Anthropic– προετοιμάζονται για ιστορικές δημόσιες εγγραφές (IPOs) που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, οι τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να αντλήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα κύμα που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αγορά αρχικών δημοσίων προσφορών και να σημάνει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κεφαλαίων των τελευταίων ετών.

Αν ακόμη και μία από αυτές τις IPO πραγματοποιηθεί, το συνολικό ποσό που θα αντληθεί αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα 30 δισ. δολάρια των αμερικανικών εισαγωγών του 2025. Αν μάλιστα προχωρήσουν και οι τρεις, θα πρόκειται για μια «εποποιία» παρόμοια με την εποχή της τεχνολογικής φούσκας των αρχών της δεκαετίας του 2000 –αν και αυτή τη φορά με εταιρείες που ήδη έχουν κυριαρχήσει σε προηγμένες αγορές όπως το διάστημα και η τεχνητή νοημοσύνη.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ άλλοτε μια συγκυρία με τρεις ιδιωτικές εταιρείες τόσο υψηλής αξίας που θα μπορούσαν να βρεθούν ταυτόχρονα στις δημόσιες αγορές», σχολίασε ο Πίτερ Εμπερτ, συνιδρυτής της Lux Capital. «Αν και το ενδεχόμενο να γίνουν όλες μέσα στο 2026 δεν είναι βέβαιο, το σενάριο αυτό θα αποτελούσε πραγματικό χρυσωρυχείο για τους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, τους τραπεζίτες και τους νομικούς συμβούλους».

SpaceX: Από το Διάστημα στο χρηματιστήριο

Η SpaceX, του Έλον Μασκ, φέρεται να έχει ενημερώσει επενδυτές πως θα προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή μέσα στους επόμενους 12 μήνες, εκτός αν υπάρξει σοβαρό «σοκ» στις αγορές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία, η οποία πρωταγωνιστεί στην εμπορική διαστημική τεχνολογία, προετοιμάζει ήδη μια δευτερογενή πώληση μετοχών που αποτιμά την αξία της στα 800 δισ. δολάρια. Αν προχωρήσει σε IPO, η SpaceX ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και το ρεκόρ της Saudi Aramco, η οποία είχε αντλήσει 29 δισ. δολάρια το 2019.

OpenAI: Από την ChatGPT στη Wall Street

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT και πρόσωπο-κλειδί της παγκόσμιας έκρηξης τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται επίσης σε προχωρημένες διεργασίες για την είσοδό της στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία συζητά με νομικά γραφεία όπως η Cooley για την προετοιμασία της διαδικασίας, ενώ η τελική επιλογή δεν έχει ακόμη γίνει. Σύμφωνα με τους Financial Times, η αποτίμησή της έχει ήδη φτάσει τα 500 δισ. δολάρια και οι επενδυτές εξετάζουν νέα χρηματοδότηση που θα μπορούσε να απογειώσει την αξία της στα 750 δισ. δολάρια ή και περισσότερο.

Η OpenAI έχει ήδη μεταβληθεί σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στην τεχνολογική βιομηχανία, συνεργαζόμενη με κορυφαίους επενδυτές όπως η Microsoft και διαμορφώνοντας την αγορά εφαρμοσμένων μοντέλων AI. Αν τελικά προχωρήσει σε δημόσια εισαγωγή, η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν θα μπορούσε να καταστεί μια από τις πολυτιμότερες εταιρείες που διαπραγματεύονται στις αμερικανικές αγορές.

Anthropic: Το τρίτο μεγάλο στοίχημα της AI

Η Anthropic, εταιρεία που δημιουργήθηκε από πρώην στελέχη της OpenAI και γνωστή για τη δική της πλατφόρμα AI, Claude, έχει επίσης αρχίσει προετοιμασίες για IPO, με την υποστήριξη του νομικού γραφείου Wilson Sonsini. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες για νέα χρηματοδότηση που θα την αποτιμά πάνω από 300 δισ. δολάρια. Με επενδυτές όπως η Amazon και η Google, η Anthropic θεωρείται βασικός ανταγωνιστής της OpenAI στην κούρσα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επενδυτές και η μεγάλη προσδοκία

Η πιθανή τριπλή εισαγωγή των SpaceX, OpenAI και Anthropic προκαλεί τεράστιο ενθουσιασμό στις αγορές. Επενδυτικές τράπεζες, εταιρείες νομικών υπηρεσιών και θεσμικοί επενδυτές προετοιμάζονται για μια εξαιρετικά επικερδή χρονιά. Πέρα από τα τεράστια κεφάλαια που θα αντληθούν, οι συμφωνίες αυτές θα αναζωογονήσουν την αγορά IPO, η οποία είχε υποστεί σημαντική κάμψη το 2025 εξαιτίας της επιβολής δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ και της προσωρινής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης (shutdown) τον Οκτώβριο.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ακόμη και αν επικρατήσει μεταβλητότητα, οι συγκεκριμένες εταιρείες διαθέτουν την ισχύ και το μέγεθος για να αντέξουν πιέσεις. «Όταν έχεις μια εταιρεία-ορόσημο που ορίζει ολόκληρη μια κατηγορία τεχνολογίας, η απόφαση για δημόσια εγγραφή δεν καθορίζεται από τις μακροοικονομικές συνθήκες — οι ίδιες οι εταιρείες αυτές διαμορφώνουν το μακροοικονομικό σκηνικό», σχολίασε ο Ράιαν Μπιγκς, στέλεχος της Franklin Templeton.

Το νέο τοπίο των IPOs

Μαζί με τις τρεις μεγάλες, οι Databricks (αξίας 134 δισ. δολ.) και Canva (42 δισ. δολ.) βρίσκονται επίσης σε τροχιά δημόσιας εγγραφής. Αν οι εξελίξεις επιβεβαιωθούν, το 2026 θα σηματοδοτήσει την εντυπωσιακότερη χρονιά για τις δημόσιες εγγραφές τεχνολογικών εταιρειών από την εποχή του Facebook και της Google.

Σε κάθε περίπτωση, τα σχέδια των «γιγάντων» της ιδιωτικής τεχνολογίας δείχνουν ότι το επίκεντρο της παγκόσμιας επενδυτικής προσοχής έχει μετατοπιστεί πλέον προς τις εταιρείες που καθορίζουν τη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της διαστημικής τεχνολογίας.

