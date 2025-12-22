Crypto: Σύνθετα προϊόντα για τους πλούσιους πελάτες της Wall Street

Από underground επένδυση το bitcoin βρέθηκε στα σαλόνια της Wall Street, καθώς μεγάλα ονόματα του χρηματοοικονικού χώρου δημιουργούν σύνθετα προϊόντα συνδεδεμένα με το δημοφιλές κρυπτονόμισμα και τα προσφέρουν στους πλούσιους πελάτες τους.

Τον Ιούλιο, η Jefferies Financial εξέδωσε το πρώτο δομημένο χρεόγραφο των ΗΠΑ που συνδέεται με το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Bitcoin της BlackRockm, ανοίγοντας το δρόμο σε τουλάχιστον τρεις τράπεζες συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs, Morgan Stanley και JPMorgan.

Τα δομημένα χρεόγραφα που συνδέονται με το Bitcoin παραμένουν ένα μικρό κομμάτι της ευρύτερης αγοράς των 200 δισ. δολαρίων. Αυτά τα προϊόντα συνδυάζουν στοιχεία σταθερού εισοδήματος και παραγώγων, προσφέροντας τίτλους που μοιάζουν με χρέος με υψηλότερες αποδόσεις από τα συμβατικά ομόλογα. Συνήθως προσελκύουν πλούσιους ιδιώτες, οικογενειακά γραφεία και διαχειριστές που επιδιώκουν να προσαρμόσουν τον κίνδυνο στα χαρτοφυλάκιά τους.

Δομημένα χρεόγραφα συνδεδεμένα με crypto

Σύμφωνα με την Structured Products Intelligence, μέρος της WSD, συνολικά έχουν πουλήσει ομόλογα αξίας άνω των 530 εκατ. δολαρίων συνδεδεμένα με το iShares Bitcoin Trust.

Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Bloomberg, οι τράπεζες ενσωματώνουν την έκθεση σε κρυπτονομίσματα σε νέα προϊόντα που προσφέρουν αποδόσεις προσαρμοσμένες σε διαφορετικά επίπεδα κινδύνου ενώ προβλέπουν και ένα είδος προστασίας στην υποχώρηση.

Οι επενδυτές κερδίζουν μόχλευση αν το Bitcoin ανέβει και ένα δίχτυ ασφαλείας αν πέσει. Ένα χρεόγραφο της Jefferies, για παράδειγμα, διπλασιάζει το κέρδος του IBIT, έως ένα ανώτατο όριο 90%, ενώ παράλληλα απορροφά την πρώτη πτώση μέχρι το 20% . Αυτό σημαίνει ότι αν το IBIT σημειώσει απώλειες 50%, οι επενδυτές θα χάσουν μόνο 30%. Πολλά από τις νεότερα προϊόντα ακολουθούν μια παρόμοια φόρμουλα.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια του sell off των crypto τον Οκτώβριο, το IBIT έχει συγκεντρώσει περίπου 67 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία από την έναρξή του. Αυτή η ρευστότητα διευκολύνει τους εκδότες να τιμολογούν δομημένα ομόλογα και να διαχειρίζονται τον κίνδυνο.

Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, έχει επίσης εισέλθει στην αρένα, με τις Morgan Stanley και JPMorgan να προσφέρουν αυτό το μήνα ομόλογα συνδεδεμένα με το iShares Ethereum Trust ETF.

Τα πυροτεχνήματα και τα φτερά της Wall Street

Ωστόσο υπάρχουν και οι φωνές που δεν τους αρέσει καθόλου η ιδέα της σύνδεσης δομημένων χρεογράφων με κρυπτονομίσματα. Ο Gary Garland, ιδρυτής της Integrated Wealth Solutions, χρησιμοποιεί δομημένα χρεόγραφα, αλλά αποφεύγει εντελώς τα προϊόντα που συνδέονται με κρυπτονομίσματα. Θεωρεί ότι το Bitcoin στερείται των βασικών θεμελιωδών στοιχείων στα οποία συνήθως βασίζονται οι επενδυτές για να κρίνουν την αξία. Τα χρεόγραφα δεν διορθώνουν αυτό το πρόβλημα, απλώς το περιβάλλουν με πολυπλοκότητα.

Η Wall Street «προσπαθεί να αξιοποιήσει τη μεταβλητότητα του Bitcoin, χρησιμοποιώντας πυροτεχνήματα και φτερά», είπε. « Για μένα, το Bitcoin γενικά είναι μια ιπποδρομία που δεν έχει καν άλογα. Έχουμε παίκτες που στοιχηματίζουν στα αποτελέσματα της κούρσας, ενώ δεν έχουμε άλογα».

Για τον Aaron Brachman, εκτελεστικό διευθύνοντα σύμβουλο της Washington Wealth Group της Steward Partners, είναι ένα άλλο παράδειγμα της ικανότητας της Wall Street να δημιουργεί αποδόσεις από δημοφιλή επενδυτικά θέματα. Η ειρωνεία είναι ότι αυτό που κάποτε αποτελούσε το αντίθετο της παραδοσιακής χρηματοδότησης, αποκεντρωμένο, αδιαφανές και γνωστό για τη μεταβλητότητά του, απορροφάται στον μηχανισμό της για να ενισχυθεί η κερδοφορία.

«Όποτε υπάρχει δυνατότητα να κερδηθούν χρήματα από επενδύσεις, θα υπάρχει κάποιος δημιουργικός σε μια τράπεζα της Wall Street που θα βρει έναν τρόπο να κερδίσει χρήματα από αυτό» τόνισε ο Brachman, η ομάδα του οποίου συμβουλεύει πελάτες σχετικά με δομημένα χρεόγραφα, αλλά δεν έχει χρησιμοποιήσει προϊόντα συνδεδεμένα με κρυπτονομίσματα. «Και η ελπίδα είναι πάντα ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή και όχι απλώς μια προσπάθεια να ευνοηθούν τα δικά τους συμφέροντα».

Πηγή: ΟΤ